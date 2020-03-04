Министр Азарова, командующий Порошенко, зам Кличко. Кто эти новые лица в Кабмине Шмыгаля

Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и переформатировала Кабмин. В состав правительства Дениса Шмыгаля вошли 15 министров, еще четыре вакансии у президента пытались лихорадочно заполнить вплоть до заседания парламента, но не смогли. Шесть человек из Кабмина Гончарука сохранили свои кресла: это Арсен Аваков, Михаил Федоров, Владислав Криклий, Денис Малюська, Вадим Пристайко и Дмитрий Кулеба. А вот девять министров - из другой оперы. Кто эти люди и следует ли команда Зеленского обещанию приводить во власть только новые лица? Мы собрали профайлы на каждого: коротко.

Политико-гуманитарный блок

Алексей Резников - вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Родился во Львове. Известный юрист, в 2004 году выступал адвокатом Виктора Ющенко в Верховном суде. Вел резонансные бизнес-дела вокруг Криворожстали и Никопольского завода ферросплавов. Политическую карьеру построил в коридорах киевской власти. Дважды избирался депутатом Киевсовета: в 2008 году - от Катеринчука, в 2014 году - от УДАРа. С подачи мэра Киева Виталия Кличко стал заместителем городского головы - секретарем Киевского горсовета (июнь 2014 - декабрь 2015). С апреля 2016 года по сентябрь 2018 года - замглавы КГГА.

После ухода с должности стал партнером юрфирмы Астерс. Но в сентябре прошлого года вернулся в политику, уже на другом уровне: Зеленский назначил его представителем Украины в рабочей группы по политическим вопросам в Минске.

Деньги. Резников задекларировал две больших квартиры Киеве, дом и шесть земельных участков в области площадью 11 тысяч квадратов. Владелец двух охотничьих карабинов. Любит дорогие наручные часы - у него Vacheron Constantin, Patek Philippe и Breguet. В автопарке семьи: четыре авто - AUDI A8, Volkswagen Amarok, Porsche Boxter, Mini Cooper Countryman, а также квадроцикл и багги фирмы Kawasaki, прицеп TIKI-TREILER. Резников имеет 30% от общего капитала в SIA Freeways.me (Латвия) и 33,3% в LLC Life earth (Виргинские острова). В прошлом году его доход составил 21 млн грн. Наличными он хранит 300 тысяч евро, в иностранных банках - 125 тысяч долларов.

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Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов Украины

Новому министру - 64 года. Генерал-лейтенант, военный дипломат и разведчик со связями в США. Образование: Киевское высшее общевойсковое командное училище, Военная академия имени Фрунзе в Москве, Национальная академия обороны Украины.

C 2005 по 2007 год командовал войсками Территориального управления Север (назначен при Ющенко). С 2012 по 2015 год - первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ (при Януковиче). Был уволен в 2014 году во время люстрации, но позже в закон внесли изменения, и уже Порошенко своим указом вернул его в ВСУ и назначил командующим АТО. С 2017 года он - замначальника Генштаба ВСУ.

В 2019 году в Раде Бессараб напомнил, что до вторжения российских войск Украина практически закончила деоккупацию Донбасса: "Мы сорвали планы Кремля по уничтожению Украины и дали достойный ответ врагу. Было освобождено 70% территорий Луганской и Донецкой областей".

Деньги. У Бессараба есть земельный участок в Черниговской области и служебная квартира в Чернигове. Министр ездит на Toyota Camry, его жена Алла Бессараб - на Mitsubishi Padgero. За прошлый год Сергей Бессараб заработал 992 тысячи гривень, в числе которых задекларировал около 9 000 гривень соцпомощи. Держит на банковских счетах 101 тысячу гривень и 1100 долларов, наличкой - по 4000 евро и долларов.

Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта Украины

Олимпийский чемпион 1992 года, президент Федерации фехтования Украины. С 2002 по 2010 год тренировал сборную Украины по фехтованию, пять лет (2012-2017) руководил госпредприятием Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа".

В 2018 году Гутцайт возглавил департамент молодежи и спорта КГГА. Не обошлось без скандала. Его конкурент на конкурсе Филип Альид назвал победу Гутцайта несправедливой: якобы он выдал под своим именем плагиат, скомбинированный из трех чужих научных работ. Альид также утверждал, что Гутцайт был совладельцем московского ООО Альтаир. Сейчас история изменений в российских реестрах указывает, что Гутцайт передал свою часть Ильгару Мамедову, пишет УП. Это тренер сборной России по фехтованию со званием полковника Вооруженных сил РФ.

На парламентских выборах 2019 года президентская партия Слуга народа предложила Гутцайту проходное 81 место в списке, он согласился, а потом передумал идти на выборы. "Я человек дела, а не политик. Я никогда им не был", - заявил он. В Верховной Раде пятого и шестого созывов это не мешало ему быть помощником народного депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева (на общественных началах).

Примечательно, что 5-6 созывах Рады помощником Тедеева был также нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак. По данным LIGA.net, Гутцайт зашел в новое правительство при непосредственном участии Ермака.

Вчера на встрече фракции Слуга народа фамилию Гутцайта как претендента на министра спорта назвал лично Зеленский.

Деньги. Два земельных участка в Киеве, дом под 200 квадратов, квартира и гараж. У Гутцайта есть наручные часы Брегет (Швейцария) и Булгари (Италия). В семье два авто: Toyota Corolla (2017 год выпуска) и Lexus RX200T (2016). Гутцайт владеет 20% от общего капитала в Астра Ріелті и 25% в Рент Ріелті. Никакого упоминания о московских фирмах в декларации нет. За прошлый год семья Гутцайт заработала 1,6 млн грн.

Илья Емец - министр здравоохранения Украины

Емец - известный кардиохирург, ему 64 года. В 90-х годах много практиковал в качестве детского кардиохирурга за рубежом: в Австралии, Канаде и Франции. Вернулся в Украину, защитил докторскую диссертацию, а в 2003 году возглавил Центр детской кардиологии и хирургии. Первым в Украине начал успешно оперировать новорожденных со сложными пороками сердца, сделал три операции по пересадке сердца.

Это не первый приход Емца в здание Кабмина. С 21 декабря 2010 года по 17 мая 2011 года он уже занимал должность министра здравоохранения в первом правительстве Николая Азарова. Его уволили якобы по "причине отсутствия реформ в сфере здравоохранения".



Назначение Емца лоббировал Радуцкий (глава профильного комитета Рады). Но вообще на Банковой не сильно горели желанием давать Радуцкому второй шанс, - сообщил один из собеседников LIGA.net, напомнив, что экс-глава МОЗ Скалецкая - тоже креатура Радуцкого.

Деньги. В декларации Ильи Емца - земельный участок в 1000 кв м, дом на 375 квадратов и квартира в Киеве. Еще один участок у него в Ровенской области. Емец задекларировал швейцарские часы Patek Philippe. За прошлый год он заработал 708 тысяч гривень и почти 145 000 пенсии. На банковских счетах держит 485 000 грн, 3 741 долларов и за 25 000 евро, наличкой - 670 000 гривень, 74 000 долларов, 57 000 евро.

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Андрей Таран - министр обороны Украины

Генерал-лейтенант в отставке, 65 лет. Выпускник Киевского высшего зенитного ракетного инженерного училища, по специальности - военный инженер-радиотехник. Высшее образование получил в Военной академии ПВО Сухопутных войск в Киеве - "управление боевыми действиями", а в 1993 году прошел переподготовку в Институте международных отношений. В структуре Минобороны работал с 1992 года. С 1999 по 2004 год Таран был военным атташе при посольстве Украины в США, в 2008-2011 годах - замглавы ГУР Минобороны.

После начала войны с Россией в 2015 году несколько месяцев проработал в составе Совместного центра по контролю и координации на Донбассе. В июле на твиттере СНБО появилось сообщение, что его уволили по статье "государственная измена". Эту информацию официально опровергли на следующий день: якобы аккаунт был взломан. Затем Андрей Таран работал в составе трехсторонней контактной группы в Минске.

В декабре 2015 года Таран стал первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ. В 2019 году он отметился в политических процессах: возглавлял штаб кандидата Игоря Смешко, а летом баллотировался в Верховную Раду по списку партии Сила и честь.

По данным ZN.ua, на кандидатуре Тарана в МО настаивал глава Офиса президента Андрей Ермак. LIGA.net попросила уволенного министра обороны Андрея Загороднюка прокомментировать эту информацию. "Пока я воздержусь от комментария. Давайте посмотрим, кто будет новым министром", - коротко ответил Загороднюк.

Деньги. Семья министра обороны владеет квартирой в Киеве площадью 100 кв м и двумя участками земли в Киевской области. Андрей Таран ездит на авто BUICK LACROSSE CXL. У его жены Виктории два автомобиля: Infinity G35 и Mercedes-Benz 170 CDI. За прошлый год семья министра заработала больше 500 тысяч гривень. Их сбережения: 21000 долларов, 5000 евро и 16154 грн наличными.

Олег Немчинов - министр Кабинета министров

Человек, который занимает эту должность, обязан обеспечить бесперебойную работу правительства. Вчера на заседании фракции Зеленский назвал Олега Немчинова "классическим бюрократом", рассказал собеседник LIGA.net в Слуге народа. "Дубилет (уволенный министр Кабмина - ред.) не обеспечивал нужного правительству документооборота, а занимался закрытием прачечных и парикмахерских", - добавляет он.

Немчинов - внук героя Советского Союза артиллериста Ивана Немчинова. Получил три высших образования, от преподавателя географии до специалиста госслужбы и юриста. Во времена президента Ющенко в 2006-2010 годах избрался депутатом Львовского облсовета от УНП. В 2014-2017 годах - офицер Государственной пограничной службы Украины, участник АТО, руководил военно-гражданской администрацией сел Коминтерново, Водяное и Заиченко. С апреля 2017 года работал госсекретарем министерства молодежи и спорта.

Деньги. В декларации имущество записано на самого Немчинова, а также его жену и мать. У семьи три квартиры во Львове и Киеве, пять земельных участков 25 тысяч квадратных метров во Львове и Львовской области. В 2019 году он обзавелся Chevrolet Volt, второй автомобиль - ЗАЗ. Общая сумма дохода семьи (включая доходы от отчуждения имущества, подарок сыну в денежной форме, займ жены) превысила 3 миллиона гривень. В наличных Немчиновы держат 30 000 грн, 2800 долларов, 2000 евро, в банках 44 тысячи долларов.

Экономико-финансовый блок

Игорь Уманский - министр финансов Украины

Это далеко не первое назначение Уманского в Минфин. Он дважды был первым замминистра: у Пинзеника в Кабмине Тимошенко (январь 2008 – март 2010) и у Александра Шлапака (октябрь 2014 – декабрь 2015, ушел из-за разногласий с Наталкой Яресько) в правительстве Арсения Яценюка. После конфликта Пинзеника и Тимошенко в разгар мирового финансового кризиса Уманский почти год возглавлял Минфин.

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Президентство Виктора Януковича – единственное время, когда Уманский не работал в госструктурах: тогда он несколько лет преподавал в Одесской академии связи. В 2013 году Уманский вместе с нынешним главой Нацкомиссии о ценных бумагах стал акционером американской компании Epsilon Corporation, которая купила две метановых шахты в Луганской области.

С 2016 года Уманский был внештатным советником президента Петра Порошенко. В этот же период он "засветился" в истории с конфликтом министра финансов Александра Данилюка и премьера Владимира Гройсмана. Данилюк утверждал, что ему навязывают (звучали фамилии Нины Южаниной и Игоря Кононенко) Уманского в качестве заместителя. Сам Уманский все опровергал.

После смены власти Уманский претендовал на должность заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Марина Лазебная - министр социальной политики

Юлия Соколовская уступила кресло Марине Лазебной, которая занимала должность главы Госсоцслужбы. До этого семь лет проработала главой управления стратегии реформирования социальных отношений в Секретариате Кабмина, затем была помощником министра, директором департамента труда и занятости Минсоцполитики. В 2013-м году возглавляла Госслужбу занятости вплоть до ее ликвидации в марте 2014 года.

Согласно информации ресурса Clarity Project, на имя Марины Лазебной был зарегистрирован ФОП по консультированию ведения коммерческой деятельности и управления. Но перед назначением в Госсоцслужбу она предприятие закрыла.

Деньги. Согласно декларации Лазебной, поданной ею в октябре 2019 года, в Киеве она владеет тремя квартирами, в пригороде - еще одной квартирой, частью жилого дома и земельным участком недалеко от столицы. Кроме того, у Лазебной есть квартира в России, но в каком регионе - не уточняется. Муж Лазебной владеет автомобилем Audi Q7 2007 года, у сына министра - Lexus RX 200T 2017 года. В 2019 году она задекларировала 481 480 грн дохода от предпринимательской деятельности. На банковском счету Лазебной - 30 308 грн.

Алексей Чернышов - министр развития громад и территорий

Пришел на госслужбу после карьеры в IT-отрасли и бизнеса в сфере недвижимости/девелопмента. До назначения министром занимал должность губернатора Киевской области. Чернышов - из Харькова, получил экономическое и юридическое образование. Ключевой точкой его карьеры была работа в концерне АВЭК харьковского бизнесмена Александра Фельдмана в 2000-х, где он вскоре стал вице-президентом, затем президентом, а с 2008 года в течение пяти лет был главой набсовета АВЭК, параллельно занимаясь инвестиционным бизнесом.

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Деньги. Владеет квартирой в Киеве (208,7 кв м), домом в Обуховском районе (330 кв м), а также небольшим участком. В его автопарке - Range Rover Autobiography 2018 года выпуска, а также Mercedes-Benz S500 и Range Rover. На жену чиновника записана Skoda Octavia A5 и Range Rover 2010 года. Министр задекларировал коллекцию наручных часов, ювелирных украшений, одежды, книг и предметов искусства. Чернышову принадлежит 50% общего капитала фирмы, которая "стоит" около 1,7 млн грн. Он и жена являются конечным бенефициаром восьми компаний, пять из которых зарегистрированы за рубежом: на Кипре, Британских Виргинских островах и в Австрии.

В декларации Чернышов указал, что держит на банковских счетах в гривне - 23,7 тысяч, в долларах - 1886, в швейцарских франках - 46,3 тысяч, в евро - почти 55 тысяч, а также 500 тысяч долларов наличными и 7,405 млн гривень средств, одолженным третьим лицам. Жена задекларировала в банке 19,4 тысячи гривень, 21 тысячу евро и 115 тысяч долларов наличными.

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