"Мы этого ожидали. Мы не знали точно, что именно произойдет, но ожидали какого-то "сюрприза" по Гренландии еще до Рождества. Пару недель назад на встрече НАТО в Вашингтоне нам давали четкие сигналы об этом", – говорит LIGA.net вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО, депутат датского Фолькетинга Карстен Хонге.

Решение Дональда Трампа назначить губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником на самый большой остров планеты с целью его "присоединения" к США подрывает стабильность в Арктике и непосредственно влияет на Украину. Объясняем, чего ожидать дальше.