"Ми цього очікували. Ми не знали точно, що саме станеться, але очікували якогось "сюрпризу" щодо Гренландії ще до Різдва. Пару тижнів тому на зустрічі НАТО у Вашингтоні нам давали чіткі сигнали про це", – каже LIGA.net віцепрезидент Парламентської асамблеї НАТО, депутат данського Фолькетингу Карстен Хонге.

Рішення Дональда Трампа призначити губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спецпосланцем на найбільший острів планети з метою його "приєднання" до США підриває стабільність в Арктиці й безпосередньо вливає на Україну. Пояснюємо, чого очікувати далі.