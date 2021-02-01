"Мистер Байден, почему мы еще не в НАТО?" Интервью Зеленского Axios – за минуту

Президент Зеленский хочет привлечь своего коллегу из США Байдена к нормандскому формату. Он рассчитывает на приглашение в Белый дом

Президент Владимир Зеленский дал интервью программе Axios на американском канале HBO. Он хочет поинтересоваться у президента США Джо Байдена о вступлении Украины в НАТО и привлечь его к нормандскому формату, не считает Китай геополитической угрозой №1, сожалеет о Будапештском меморандуме и уверен: при нем Крым бы не захватили.

Фрагменты интервью опубликовали Axios и Голос Америки. Офис президента показал более широкую и отличающуюся версию (например, в версии ОП нет слова "мир" в цитате о вакцинации: "Мы не являемся полноценными членами ЕС или мира"). LIGA.net выбрала главные цитаты из интервью президента.

Первым делом спросил бы Байдена о НАТО. "У меня очень простой вопрос – почему Украина до сих пор не в НАТО? Если без этих фраз, что мы все будем думать, мы будем общаться, для меня первый вопрос звучал бы так: "Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?".

И уже предугадал его ответ. "Я верю, что ответ (Байдена, – ред.) может звучать так: "Господин Президент, мы ощущаем Украину как стратегического партнера. Мы понимаем, что Украина реально имеет сегодня мощную армию в Европе и защищает на востоке страны не только украинских граждан, но и европейских. Поэтому за мою каденцию Украина должна быть в НАТО".

Хочет привлечь Байдена к нормандскому формату или создать параллельную площадку с РФ и США. "Я действительно хотел бы привлечь Байдена к нормандскому формату. Я готов идти на все, чтобы договориться с президентом США и нормандской четверкой<...>Если это не будет работать и если не будут все против, я не вижу большой проблемы, чтобы делать параллельно с нормандским форматом еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия".

И готов ехать в Белый дом. "Я думаю, что обязательно буду приглашен президентом Байденом в Белый дом, и с удовольствием приму это приглашение".

Поражен штурмом Капитолия. "Это был мощный удар по демократии США<…> Я был серьезно обеспокоен<...> Не хотел, чтобы у вас был какой-то переворот, стрельба, и, не дай бог, жертвы. Просто после такого, думаю, очень сложно было бы миру смотреть на США как на символ демократии".

Уверен: при нем РФ не захватила б Крым. "Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины".

Россия пытается создать в Украине Приднестровье. "Прошел год и один месяц от Нормандской встречи, и я не вижу серьезных шагов вперед<...>Они (РФ, – ред.) видят дальше федерализацию Украины, и это правда. Ослабление украинской центральной власти, сохранение так или иначе сепаратистов – я понимаю, что они делают. Мы видели это в Приднестровье – тот же эффект".

Санкции против России работают, но этого недостаточно. "Многие санкции сработали. Например, против Северного потока действительно сработали<…>Недостаточно. Санкции – это момент замораживания конфликта, остановки эскалации. Это неплохой первый шаг. Но это первый шаг".

Нужны деньги на информвойну. "Мало военной помощи, пусть не обижаются на меня США. Хотя мы благодарны и за увеличение этой военной помощи. На $25 млн больше выделено на летальное вооружение в этом году. Но на информационную войну не хватит этих сумм. Этот вопрос ко всем. Мы обязательно должны говорить о центре противодействия кибератакам".

Будапештский меморандум – ошибка. "Это предательство по отношению к Украине. Я считаю, что это большая ошибка. Любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, помножены на ноль".

Но ядерное оружие Украина возвращать не будет. "Сегодня это неправильно делать. Все-таки мы должны не превращаться из людей в зверей. Все-таки цивилизация в конце концов победит".

Не считает Китай геополитической угрозой №1. "Не могу с этим согласиться, потому что в Украине мы этого не чувствуем<…> Сейчас у США с Китаем – вроде как холодная война, хотя она публичная, ведь война на уровне бизнеса и тому подобное. Мы знаем, что в Украине представлены США, представлен бизнес, но у нас представлен и китайский бизнес".

Исключает возможность продажи Мотор Сич. "Никогда, по крайней мере при мне – я же не на всю жизнь, я же не генеральный секретарь. В мое время точно этого не будет".

Не стоило публиковать разговор Зеленский-Трамп. "Неважно, о чем мы говорили. Это первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. И в любом случае никто из нас не имеет права публиковать такие вещи<…>Немного (зол на Трампа, – ред.)".

Обидно стоять с вытянутой рукой за вакциной. "То, что Украина не является равноправным членом ЕС или мира, на это четко указали сроки вакцинации. Мы не в приоритете стран мира, которые получат вакцину сразу. Те страны ЕС, с которыми у нас прекрасные отношения и к лидерам которым я обращался, сказали, что будут нам помогать. И действительно они частично от своих вакцин будут понемногу отдавать нам. Но им будет трудно это объяснить своему народу. Это очень неприятно – чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой".

Россия использует трудности Украины с получением вакцины. "Это – одно из проявлений серьезной информационной войны, которая ведется. Вопрос не в том, что там написано Made in Russia, вопрос в том, что никто не может гарантировать качество этой вакцины. Они пользуются тем, что европейская вакцина приходит к нам очень поздно, и поэтому предлагают свою".

Хочет привлечь к ответственности Дубинского и Деркача. "Стоит обязательно (вопрос юридического преследования нардепов попавших в санкционный список США, – ред.). И не только перед этими депутатами. А перед всеми. Я хочу, чтобы было открыто уголовное дело по этому поводу (вмешательства в выборы США, – ред.)"

Украина готова помогать США в расследовании связей Джулиани и Деркача. "Мы готовы помогать. У нас настроение очень правильное и продуктивное. Мы готовы помогать США получить правду и результат в этом деле. Потому что для нас самих это очень важно".

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