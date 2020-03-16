Может ли карантин спасти жизнь, что будет с курсом и 4G под вопросом. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 16 марта. Температура от -3 до +6, курс доллара 26.09.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и корреспондент LIGA.tech Антон Кобылянский рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Простые вещи спасают жизни, или Почему карантин не популизм

Еще на прошлой неделе я очень скептично относился к идее украинского правительства ввести ограничения. Мол, один выявленный случай и сразу почти карантин - паникеры и популисты, думал я. Мне стоит извиниться перед вами и правительством, это не паникерство. Количество заболевших в Европе увеличивается экспоненциально, удваиваясь каждые несколько дней. Эпидемиологи очень не любят и боятся такую закономерность. И ясно за что: математика подсказывает, что если тенденция сохраниться, то к маю заболеет почти половины населения Европы.

Хорошая новость - этого не произойдет. И в первую очередь из-за ограничительных мер, которые вводят почти все страны. Как работает карантин и почему он и вправду важен, хорошо показали дата-журналисты из Washington Post. Они создали симулятор, как будет проходить эпидемия, если свою социальную активность (посидит дома) снизит 75% или 88% населения. Результат и разница колоссальная. Посмотрите статью Washington Post (она открыта) и посидите дома. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Карантин. Что делать украинцам, если не успеют вернуться до 17 марта

Вы или ваш знакомый не успеваете вернуться в Украину до запрета на авиасообщение, но вам ну очень надо? Ок, есть вариант вернуться спецрейсом. Как на него попасть? Вот инструкция. Берегите себя. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Коронавирус бьет по гривне и сжигает резервы НБУ. Все плохо?

Коронавируса в Украине почти нет, но его влияние огромно. Одной из первых пострадавших стала национальная валюта. Гривню штормит уже неделю. С другой стороны, мы не одиноки — мировая экономика погружается в новый кризис, спокойных гаваней на планете сейчас просто нет. Как жить дальше?

Каждую неделю мы задаем финансистам и аналитикам вопрос: сколько будет стоить нацвалюта в ближайшие семь дней. Их прогноз, а также анализ событий минувшей недели — в материале. Больше по ссылке.

Рекомендует Антон Кобылянский, корреспондент LIGA.tech. Четвертый оператор - лишний? Почему запуск 4G для 90% населения оказался под вопросом

По плану телеком-регулятора (НКРСИ) летом в Украине должен был появиться четвертый 4G-оператор - Интертелеком. И каждый из четырех (если кто не помнит - Киевстар, Vodafone, lifecell и Интертелеком) должен был за 2 года покрыть 90% населения 4G интернетом. Но что-то пошло не так. Оператор с приднестровскими корнями не нашел денег, чтобы заплатить за лицензию.

Его владельцы рассчитывали под Новый год привлечь иностранного инвестора, но сделка сорвалась. Итого, из 180 млн грн платы за лицензию Интертелеком заплатил только 300 тыс и просит отсрочку. Появление четвертого оператора в Украине под большим вопросом. Больше по ссылке.

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