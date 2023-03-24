"Мощнее F-16". Что умеют самолеты F/A-18 Hornet, которые просит Украина

Украина запросила у Финляндии самолеты американского производства F/A-18 Hornet. Они были основным боевым самолетом флота США, уничтожали объекты режима Муаммара Каддафи в Ливии, а на их модернизации летали ученики персонажа Тома Круза в блокбастере Top Gun: Maverick. Пока перспективы получения этих самолетов туманны: финский министр обороны говорит, что они еще нужны его стране.

"Нам нужен современный самолет с дальнобойным и точным вооружением, – говорит LIGA.net спикер Воздушных сил Юрий Игнат. – Самолеты серии F или от другого производителя могли бы очень помочь в выполнении не только текущих задач, но и чтобы переломить ход войны".

Чем особенны F/A-18, почему это один из лучших для Украины вариантов, какие преграды на пути к их поставкам – коротко на LIGA.net.

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МОРСКОЕ СЕРДЦЕ, ОГОНЬ ПО ДИКТАТОРАМ И БОЛЬШОЕ КИНО

F/A-18 – самолет поколения 4+, который был разработан McDonnell Douglas в 1970-х годах для использования с палубы авианосца. Он эксплуатируется с 1983 года, используется Корпусом морской пехоты США и другими странами. Хотя он и стареет, но все еще остается рабочей лошадкой, уверяют американские морпехи.

Hornet развивает скорость около 2000 км/ч, вооружен 20-мм пушкой, бомбами, ракетами и высокоточным вооружением. Это знакомые украинцам ракеты AIM-120 AMRAAM (противовоздушная), Harm (противорадиолокационная), Harpoon (противокорабельная), JDAM (планирующая бомба) и другие западные образцы. Он участвовал в "Буре в пустыне", войнах в Ираке и Афганистане, бомбежке объектов режима Каддафи в Ливии.

Особенности самолета продиктовала его палубная природа, говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков:

1. Эффективность в эксплуатации. F/A-18 создавался для работы с авианосцев, где ограничены возможности для обслуживания и ремонта, а садиться и взлетать приходится в тесном пространстве. Поэтому самолет более прочный, например, в шасси, которым "плюхается" на палубу.

Американские морпехи также отмечают, что во время "Бури в пустыне" Hornet после попадания по ним ракет "земля-воздух" удавалось быстро отремонтировать – и они снова летали уже на следующий день.

2. Универсальность. На авианосце нет места для размещения бортов разного типа, поэтому инженеры стремились создать многофункциональный самолет. Это качество кроется в самом названии "шершней": F значит fighter jet (истребитель), A – attack (штурмовик).

Во время "Бури в пустыне" F/А-18 в рамках одной миссии сбивал вражеские истребители и бомбил цели. Кроме того, он может использоваться даже как топливозаправщик, отмечает Катков.

По словам Каткова, нельзя сравнивать F/A-18 с советскими "одногодками" МиГ-29 и Су-27. "Огромная разница в технологиях, в электронном комплексе, в эксплуатационных характеристиках, во всем. Они не сравнимы в принципе", – говорит эксперт.

Также Hornet имеют открытую архитектуру, что позволяет легче интегрировать современное оружие. Наиболее глубокая модернизация была проведена в 1990-х – F/A-18 Super Hornet. Именно на таких самолетах обучал пилотов персонаж Тома Круза в Top Gun:Maverick.

КАК HORNET МОГ БЫ ПОМОЧЬ УКРАИНЕ

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не стал комментировать LIGA.net отдельно F/A-18. Однако отметил, что для преимущества в воздухе Украине нужен современный самолет поколения 4+/4++ с высокоточными бомбами и ракетами. Самолеты серии F подходят.

Основная задача для них в Украине – перехват ракет и дронов, уничтожение логистики врага, объясняет спикер. А теперь стоит и новый вызов – планирующие бомбы, которые российская тактическая авиация запускает за 50 км от границы. Последний пример – 11 авиабомб по Белополью (Сумская область) в ночь на 24 марта.

Отогнать самолеты от украинской границы можно, например, с помощью ракеты AIM-120 AMRAAM. Украина использует их в наземных установках NASAMS, но запуск с самолета увеличил бы дальность до 150 км. И с F/A-18 их использовать можно, в отличие от тех же МиГ-29.

"Взлетели российские самолеты, а у нас вылетают пара F-16 или F/А-18 с хорошими дальнобойными ракетами. Пространство перекрыто. Если россияне приблизятся – будет открыт огонь", – объясняет Игнат.

По мнению Каткова, для перелома в нынешней войне Украине подошел бы любой современный самолет поколения 4+ и выше – F-16, Grippen, Eurofighter. Но F/A-18 является одним из лучших из-за вариантов.

"Он мощнее F-16 по своим характеристикам и значительно мощнее по многофункциональности... Финляндия и Швейцария и выбрали F/A-18, потому что у него действительно максимально широкий функционал", – объясняет эксперт.

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ПЕРСПЕКТИВА ПОЛУЧЕНИЯ

Разговоры об F/A-18 от Финляндии начались после визита финского премьера Санны Марин в Киев 10 марта. Она заявила, что Хельсинки может обсудить поставки этих самолетов, но позже поправила себя: их никто не обещал.

23 марта министр обороны Финляндии Антти Кайкконен подтвердил, что Украина обратилась с запросом и надеется на обсуждение передачи Hornet. Он пока эту идею не поддерживает: Финляндии самой будут нужны F/A–18 в течение нескольких лет, пока страна переходит на F-35.

"У Финляндии – масштабный контракт на 64 F-35 и $10 млрд, – объясняет Катков. – Но реальный вывод из эксплуатации F/A-18 запланирован после 2025 года. И это будут выводиться только первые самолеты".

Вопрос формирования украинского воздушного флота в целом можно разделить на две части, добавляет главред Defense Express. Первая – самолеты, которые нужны в ближайшее время для победы над Россией. Вторая – борты, которые будут защищать украинское небо после победы.

F/A-18 могли бы помочь с решением первой задачи, считает эксперт. Но вряд ли подойдут для будущего строения украинского военного флота.

"F/A-18 вряд ли будет так долго эксплуатироваться даже в сравнении с F-16, – подытожил Катков. – У F-16 есть новые контракты, они производятся, есть понимание, что они будут жить и после 2040-го. А последний F/A-18 Super Hornet может сойти с конвейера в 2025-м или на несколько лет позже. И для них начнется стадия старения".

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