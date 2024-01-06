"Мозговые центры" Кремля предлагают параллельно с продолжением интенсивных боевых действий провести несколько гибридных информационных кампаний, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Такие спецоперации – не какая-то линейная вещь, когда речь идет о платном размещении материала или использовании агента влияния", – говорит LIGA.net представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Это всегда комплекс мер. Часто люди могут даже не догадываться, что враг их использует черную.

Этой зимой российские спецслужбы будут изо всех сил пытаться расшатать Украину информационно и эмоционально. Для чего и как именно – коротко.

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Как россияне строят информационные сети

В середине декабря 2023 года в Москве провели заседание так называемого института стран СНГ, который находится под полным контролем администрации Владимира Путина и финансируется из бюджета государства-агрессора. Темой собрания стала война против Украины.

По мнению россиян, успешное проведение Украиной оборонной кампании исключит возможность дальнейшего захвата силовыми методами.

Вместе с планами ведения боевых действий на встрече звучали призывы запустить очередную мощную информационно-психологическую кампанию против высшего военно-политического руководства Украины, используя тему "очередных президентских выборов".

Цель – дестабилизация ситуации, демотивация общества и попытка посеять расколы. "Такие операции россияне реализуют и наружу, чтобы ослабить финансовую и поддержку безопасности Украины в мире или усложнить дальнейшее оказание этой поддержки", – говорит Юсов.

Россияне начали регулярно вбрасывать свои нарративы еще с начала большой агрессии в феврале 2014 года, отмечает LIGA.net полковник запаса ВСУ, эксспикер Генштаба Владислав Селезнев: "У них есть мощный аппарат для реализации информационных операций. Их цель – создать благоприятные условия для конфликтов всех против всех".

Операции комбинированы, добавляет представитель разведки.

"Это – комплексная работа по проведению мероприятий и на линии фронта и привлечению агентуры, – констатирует Юсов. – Она может включать разные элементы – от информационных кампаний до ракетных ударов. Но это все объединено единым замыслом. С ноября эта активность продолжается".

Среди ключевых целей врага – срыв мобилизации, содействие масштабному выезду населения из Украины и инспирация расколов по региональному принципу: "Юго-восток воюет за интересы бандеровцев", "Галичина без сепаратистов уже давно вступила бы в ЕС", "В Киеве не мобилизуют – все гуляют и веселятся".

Эти темы наиболее чувствительны для украинцев, говорит LIGA.net заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко. Но сами по себе информационные операции могут лишь усугублять существующие тенденции, предполагает он: "Для украинцев важную роль будут играть реальные события и действия властей".

По данным ГУР, сейчас россияне активно пытаются построить информационную сеть для работы в Украине с привлечением лидеров общественного мнения, экспертов, комментаторов, блогеров, политологов.

Ставка делается не на откровенно пророссийский сегмент – люди с таким позиционированием сегодня не оказывают никакого влияния.

"Через посредников, подставные структуры ищут выходы на украиноязычный сегмент, людей с соответствующим бэкграундом, возможно, даже активистов и участников боевых действий", – говорит Юсов.

Это делается в большинстве случаев не напрямую: человек может не понимать, что его пытаются вовлечь в реализацию тех или иных замыслов.

Основная опасность военного положения в инфопространстве заключается в категории "туман войны", говорит LIGA.net основатель Института постинформационного общества Дмитрий Золотухин. Победит та сторона, которая лучше всего будет управлять информационным шумом.

"Отечественные журналисты, блоггеры и лидеры общественного мнения должны определиться, они хотят быть живыми или правыми. Если мы хотим быть живыми, то даже когда Кирилл Буданов говорит о двойниках Путина – надо говорить: ах, какой молодец – знает то, чего не знает никто . Вот такая вот простая дихотомия войны", – считает он.

Главная опасность не в действиях россиян, добавляет он: "Если мы верим нашей разведке – нам нужно сжечь своих [гражданских] кумиров. Или, если нет – отказаться от надежды на выживание".

Давление на Запад. Failed state в новой обертке

Политические элиты Запада – гораздо более уязвимая аудитория для россиян, считает Золотухин. А от них зависит поддержка Украины.

Для иностранных СМИ готовится дезинформационная кампания против высшего руководства Украины, подтверждают в ГУР. Она будет содержать уже известные месседжи, ранее использовавшиеся для ослабления позиций Украины на международной арене.

Некоторые из них россияне могут попытаться подать в новой обертке.

"Это тезисы о "чрезмерной коррумпированности" Украины, отсутствии мотивации украинцев к сопротивлению, кратное повторение тезиса "Украина – failed state", немотивированность украинской армии и другие темы, которые российская пропаганда представляет как "факты", чтобы внести раскол между Украиной и нашими союзниками", – сказал Юсов.

Разведка уже знает, через какие издания будет реализована эта волна дезинформации. Однако пока не разглашает, о каких СМИ идет речь.

"Украина работает, в том числе – с партнерами, на опережение таких провокаций", – убеждает он.

Влияние россиян на страны Запада может быть более эффективным, чем в Украине, предполагает и Михаил Мищенко. "Он напрямую может влиять на политику наших партнеров. А вот уже их решения по поддержке Украины – тот фактор, который оказывает непосредственное влияние на общественные настроения украинцев", – добавляет социолог.

Как противодействовать влиянию пропаганды РФ

Масштабные ракетно-дроновые атаки россиян 29 декабря и 2 января вернули украинцев в реальность, убежден Селезнев.

"Многие информационные компании, пусть гениальные по задумкам и уровню исполнения, будут превращаться в большой пшик, – считает он. – Со смертельной опасностью к украинцам вернулось осознание, что враг пришел на нашу землю, чтобы уничтожить всех".

Но украинское общество не готово всерьез противодействовать российским влияниям, говорит Золотухин – поскольку не обладает способностью рефлексивного мышления вне дихотомии "зрада-перемога".

Чтобы это изменить – необходимо отказаться от упрощенной парадигмы "противодействовать влияниям" РФ, поскольку такая конструкция является неполноценной и лишенной цели, убежден он:

"Нужно осознать свою цель и предпринимать действия, чтобы влиять на целевые аудитории самим".

Разведка призывает к любым анонимным источникам относиться критически и с предубеждениями, потому что они "не являются источником".

"Телеграмм – это платформа, которая сосредотачивает в себе наибольшее количество таких инструментов и анонимных источников. Сегодня Россия уделяет ей особое внимание, и российские спецслужбы выделяют огромные средства для работы именно в телеграмме на украинскую аудиторию", – говорит Юсов.

Важный "антидот" российской пропанганды – эффективная коммуникация сил обороны, добавляет Селезнев.

Внутренняя – между разными составляющими украинских Сил обороны. Чтобы эффективно анализировать ход боевых операций, допущены ошибки и просчеты и избегать их повторения.

Внешняя – между войском и обществом. Особенно – на тему мобилизации. "Нужно четко объяснять, какую подготовку пройдет каждый военнообязанный, какие навыки и знания получит, где и чем будет воевать, как будет защищен (в том числе – материально) и как государство поддержит его семью", – перечисляет эксспикер ГШ.

Без этих объяснений вопрос эффективной реализации мобилизационной кампании может быть реально провален, убежден Селезнев: "А это – вопрос, связанный с безопасностью всех граждан Украины".

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