"Мозкові центри" Кремля пропонують паралельно із продовженням інтенсивних бойових дій провести кілька гібридних інформаційних кампаній, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Такі спецоперації – не якась лінійна річ, коли йдеться про платне розміщення матеріалу чи використання агенту впливу", – каже LIGA.net представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Це завжди комплекс заходів. Часто люди можуть навіть не здогадуватись, що ворог їх використовує "вчорну".

Цієї зими російські спецслужби з усіх сил намагатимуться розхитати Україну інформаційно та емоційно. Для чого і як саме – коротко.

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Як росіяни будують інформаційні мережі

У середині грудня 2023 року у Москві провели засідання так званого інституту країн СНД, який перебуває під повним контролем адміністрації Володимира Путіна та фінансується з бюджету держави-агресора. Темою зібрання стала війна проти України.

На думку росіян, успішне проведення Україною оборонної кампанії унеможливить подальше захоплення силовими методами.

Поруч із планами ведення бойових дій на зустрічі лунали заклики запустити чергову потужну інформаційно-психологічну кампанію проти вищого військово-політичного керівництва України, використовуючи тему "чергових президентських виборів".

Мета – дестабілізація ситуації, демотивація суспільства та спроба посіяти розколи. "Такі операції росіяни реалізовують і назовні, щоб послабити фінансову та безпекову підтримку України в світі або ускладнити подальше надання цієї підтримки", – каже Юсов.

Росіяни почали регулярно вкидати свої наративи ще від початку великої агресії у лютому 2014 року, зауважує LIGA.net полковник запасу ЗСУ, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов: "Вони мають потужний апарат для реалізації інформаційних операцій. Їхня мета – створити сприятливі умови для конфліктів усіх проти всіх".

Операції комбіновані, додає представник розвідки.

"Це – комплексна робота із проведенням заходів і на лінії фронту та залученням агентури, – констатує Юсов. – Вона може включати різні елементи – від інформаційних кампаній до ракетних ударів. Але це все об'єднано єдиним задумом. З листопада ця активність триває".

Серед ключових цілей ворога – зрив мобілізації, сприяння масштабному виїзду населення з України та інспірація розколів за регіональним принципом: "Південний схід воює за інтереси бандерівців", "Галичина без сепаратистів уже давно вступила б у ЄС", "У Києві не мобілізують — усі гуляють та веселяться".

Ці теми є найбільш чутливими для українців, каже LIGA.net заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко. Але самі по собі інформаційні операції можуть лише посилювати наявні тенденції, припускає він: "Для українців важливішу роль відіграватимуть реальні події та дії влади".

За даними ГУР, зараз росіяни активно намагаються відбудувати інформаційну мережу для роботи в Україні із залученням лідерів суспільної думки, експертів, коментаторів, блогерів, політологів.

Ставка робиться не на відверто проросійський сегмент – люди з таким позиціюванням сьогодні не мають жодного впливу.

"Через посередників, підставні структури шукають виходи на україномовний сегмент, людей з відповідним бекграундом, можливо, навіть активістів і учасників бойових дій", – каже Юсов.

Це робиться в більшості випадків не напряму: людина може не розуміти, що її пробують втягнути в реалізацію тих чи інших задумів.

Основна небезпека воєнного стану в інфопросторі полягає у категорії "туман війни", каже LIGA.net засновник Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін. Переможе та сторона, яка найкраще керуватиме інформаційним шумом.

"Вітчизняні журналісти, блогери і лідери суспільної думки мають визначитися, вони хочуть бути живими чи правими. Якщо ми хочемо бути живими, то навіть коли Кирило Буданов каже про двійників Путіна – треба говорити: ах, який молодець – знає те, чого не знає ніхто. Ось така от проста дихотомія війни", – вважає він.

Головна небезпека не у діях росіян, додає він: "Якщо ми віримо нашій розвідці – нам треба спалити своїх [цивільних] кумирів. Aбо ж, якщо ні – відмовитись від надії на виживання".

Тиск на Захід. Failed state у новій обгортці

Політичні еліти Заходу – набагато вразливіша аудиторія для росіян, вважає Золотухін. А саме від них залежить підтримка України.

Для іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва України, підтверджують у ГУР. Вона міститиме вже відомі меседжі, які раніше використовувались для послаблення позицій України на міжнародній арені.

Деякі з них росіяни можуть спробувати подати у новій обгортці.

"Це тези про "надмірну корумпованість" України, відсутність мотивації українців до спротиву, кратне повторювання тези "Україна – failed state", невмотивованість українського війська та інші теми, які російська пропаганда подає як "факти", щоб внести розкол між Україною та нашими союзниками", – сказав Юсов.

Розвідка вже знає, через які видання буде реалізована ця хвиля дезінформації. Однак поки що не розголошує, про які ЗМІ ідеться.

"Україна працює, зокрема з партнерами, на випередження таких провокацій", – переконує він.

Вплив росіян на країни Заходу може бути більш ефективним, ніж на Україну, припускає і Михайло Міщенко. "Він безпосередньо може впливати на політику наших партнерів. A от уже їхні рішення щодо підтримки України – той фактор, який безпосередньо впливає на громадські настрої українців", – додає соціолог.

Як протидіяти впливу пропаганди РФ

Масштабні ракетно-дронові атаки росіян 29 грудня та 2 січня повернули українців до реальності, переконаний Селезньов.

"Чимало інформаційних кампаній, хай геніальних за задумами та рівнем виконання, будуть перетворюватись на великий пшик, – вважає він. – Зі смертельною небезпекою до українців повернулося усвідомлення, що ворог прийшов на нашу землю, щоб знищити всіх".

Але українське суспільство не готове серйозно протидіяти російським впливам, каже Золотухін – оскільки не володіє спроможністю рефлексивного мислення поза дихотомією "зрада-перемога".

Щоб це змінити, необхідно відмовитися від спрощеної парадигми "протидіяти впливам" РФ, оскільки така конструкція є меншовартісною і позбавленою мети, переконаний він:

"Потрібно усвідомити свою мету та вчиняти дії, щоб впливати на цільові аудиторії самим".

Розвідка закликає до будь-яких анонімних джерел ставитись критично і з упередженням, тому що вони "не є джерелом".

"Телеграм – це платформа, яка зосереджує в собі найбільшу кількість таких інструментів і анонімних джерел. Сьогодні Росія приділяє їй окрему увагу, і російські спецслужби виділяють величезні кошти для роботи саме в Телеграмі на українську аудиторію", – каже Юсов.

Важливий "антидот" російської пропаганди – ефективна комунікація Сил оборони, додає Селезньов.

Внутрішня – між різними складовими українських Сил оборони. Щоб ефективно аналізувати перебіг бойових операцій, допущені помилки й прорахунки та уникати їх повторення.

Зовнішня – між військом та суспільством. Особливо – на тему мобілізації. "Потрібно чітко пояснювати, яку підготовку пройде кожен військовозобов'язаний, які навички та знання отримає, де і чим воюватиме, як буде захищений (зокрема, матеріально) та як держава підтримає його родину", – перераховує ексречник ГШ.

Без цих пояснень питання ефективної реалізації мобілізаційної кампанії може бути реально проваленим, переконаний Селезньов: "А це – питання, пов'язане із безпекою всіх громадян України".