Франция и Италия постепенно возвращаются к жестким ограничениям в связи с пандемией COVID-19, их "реанимации страшно перегружены". Но это не наш случай: успешный для Украины пример карантина выходного дня – Турция и американский штат Аризона.

LIGA.net ознакомилась с документом "Правительственная позиция по карантину и коронавирусу". По сути это набор тезисов, как коммуницировать введенный 11 ноября карантин выходного дня, почему приняли именно такое решение, а не, например, жесткий локдаун.

Мы отобрали шесть тезисов из этого "темника" Кабмина. В конце текста – мнения вирусолгов о том, поможет ли нам карантин выходного дня.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Все плохо. И не только в Украине. Франция, Германия, Великобритания, Чехия, Италия, Польша, Латвия, Грузия, Греция построили очень мощные медицинские системы и располагают большими ресурсами для борьбы с пандемией, но даже им пришлось ввести повторный локдаун. "Реанимации во Франции и Италии страшно перегружены. Людей там кладут уже в коридорах. В отдельных регионах Франции реанимации заполнены на 145%", – говорится в тезисах правительства.

Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если не принять меры, то к 10-15 декабря мест в больницах "не будет даже в коридорах".

Среди успешных примеров карантина выходного дня – Турция, где удалось сдержать волну распространения COVID... Отдельные удачные примеры можно увидеть в США, например, в Аризоне

Читайте также: В Украине ввели карантин выходного дня. Что и когда будет закрыто

Мы не можем позволить себе полный локдаун. Двух недель для полного карантина мало, многие страны вводят его до конца года. В Украине полный локдаун даже на три-четыре недели приведет к очень негативным последствиям в экономике. Но введенные "ограничения выходного дня" могут разорвать цепочку заболеваемости: именно на выходных социальные контакты украинцев сильно растут, и это подтверждают данные мобильных операторов. Карантин на выходных поможет снизить социальные контакты, особенно в больших городах.

Будем как в Турции и Аризоне. Среди успешных примеров карантина выходного дня рекомендуют называть Турцию, где "удалось сдержать волну распространения COVID именно благодаря такому типу карантина". Отдельные успешные примеры "можно увидеть в США – например, в штате Аризона" (10 ноября в Аризоне зафиксировали максимальный показатель заболеваемости COVID-19 со времени сильнейшей вспышки в июле – почти 3500 на штат, по данным AZ Dept of Health – ред).



А вообще мы молодцы и многое успели за полгода. На вопросы о том, как правительство за полгода увеличило возможности медицинской системы, следует отвечать, что количество тестов в Украине выросло с 200 в марте до 52 000 в ноябре, и "фактически с нуля восстановлена работа более 50 лабораторий". В начале эпидемии в Украине были готовы к приему больных только 12 500 коек, сейчас – 53 000. Из них 50% – с подведенным кислородом. По состоянию на 10 ноября занято 64% койко-мест, но резерв может исчерпаться за три-четыре недели.

Читайте также: Резонанс | Репортаж: как вводили карантин. Почему Кабмин услышал Зеленского, а не предпринимателей

Нужно говорить, что бизнес поддержат. И врачей – тоже. В поддержку бизнеса будут запущены четыре программы, говорится в тезисах Кабмина. 1) Программа по частичной безработице – компенсация зарплат сотрудников, которым урезали часы, на уровне минималки (то есть 5000 грн). 2) Программа 5-7-9, это "фактически кредитные каникулы". 3) Программа портфельных гарантий (до 80% тела кредита будет гарантироваться государством). 4) Реализация механизма форс-мажора – отсрочки по аренде, части налоговых обязательств и тд.

В ответ на вопрос, как доплачивают врачам за борьбу с коронавирусом, упоминаются: 1) доплата в размере до 300% к окладу врача; 2) доплата в зависимости от нагрузки; 3) в сентябре правительство увеличило оклады всех врачей на 1300-3500 грн в месяц к зарплате.

Украина не собирается закупать российскую вакцину от коронавируса, и этот вопрос не в политической плоскости. Эффективность и безопасность вакцины не доказана ВОЗ

Идут переговоры по вакцинам. Русской вакцины не будет. Минздрав ведет переговоры с такими мировыми компаниями, как Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac. В бюджете правительство предлагает выделить на закупку вакцин 2,6 млрд грн. "Украина не собирается покупать российскую вакцину от коронавируса", – выделено в тезисах правительства жирным шрифтом. Но этот вопрос лежит не в политической плоскости. Эффективность и безопасность этой вакцины не доказана ВОЗ – не было всех стадий клинических исследований.

Читайте также: Офис, класс, бар. Как происходит заражение коронавирусом в помещениях. Визуализация

Владимир Курпита, инфекционист, экс-директор Центра общественного здоровья МОЗ

Чтобы убедить всех в положительном эффекте от карантина выходного дня, Кабмину стоило бы дать доказательства, что у нас инфицирование происходит именно на выходных и именно в тех местах, которые решили закрыть. Таких данных нет. И решение вызывает много вопросов.

Возможно, это целесообразно. Например, я сегодня читал, что до 50% выручки у ресторанов и кафе приходится именно на выходные. То есть потенциально можно сказать, что украинцы чаще посещают эти учреждения именно в субботу и воскресенье. Но если говорить о торговых центрах, то украинцы просто начнут закупаться в них в будние дни после работы. И разорвет ли это цепочку контактов – я не уверен.

Вообще, решение дня меня мало понятное. Особенно меня пугают периодические предупреждения о возможности полного локдауна – когда мы перешагнем какой-то рубеж. Чтобы не было такого: что сейчас мы введем полумеры, а потом в декабре, когда страна и так от полумер захлебнется экономически, мы еще усилим карантин.

А как повлияет карантин выходного дня на ситуацию с эпидемией – мы не знаем. Мы не вводили такие меры раньше. Скорее всего, никак.

Андрей Александрин, эпидемиолог, глава ГО "Инфекционный контроль"

Карантин выходного дня – бессмысленная затея. Потому что в понедельник утром, как только все массово забьются, как селедка в банку, в маршрутки и троллейбусы, эти все усилия полностью сведутся к нулю.

У нас важнейшая проблема в государстве – это транспорт. Вы посмотрите, что в Киеве творится в час пик. Ребята, вы сначала с транспортом разберитесь, а потом уже вводите другие ограничения. В маршрутке риск инфицироваться или массово распространить COVID на порядок выше, чем сидя в ресторане друг к другу спиной.

Я считаю, Кабмин принял решение о карантине выходного дня только для того, чтобы показать: смотрите, мы хоть что-то делаем. Это обычный популизм и не имеет к профилактике никакого отношения. Зато будет добивать и без того почти убитый малый и средний бизнес.

Читайте также: Covid-19 | "Иллюзорный карантин выходного дня". Почему это совсем вредная идея

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.