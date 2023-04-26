"Мы не хотим яиц по 17 грн". Как будет работать Антикоррупционный совет при Минобороны

Через три месяца после серии коррупционных скандалов при Минобороны заработал общественный Антикоррупционный совет. В министерстве уверяют LIGA.net, что он будет выполнять роль арбитра между властью и обществом, но надеются, без "охоты на ведьм".

"Бюджет Министерства обороны – это львиная доля бюджета государства. У нас должна быть ключевая роль, – объясняет LIGA.net глава Антикорсовета Евгений Грушовец. – Правоохранители борются с последствиями, а мы хотим обеспечить недопущение злоупотреблений в сфере закупок".

Но совет уже столкнулся со скепсисом со стороны части общественного сектора. "Это как солдаты, сидящие в окопе и кричащие, чтобы танк не ехал, – говорит LIGA.net Юрий Николов журналист NashiGroshi и автор расследования о "яйцах по 17 грн". – По танку надо бить из Javelin. А если "Джавелинов" нет – тогда жди, пока в тебя прилетит снаряд".

Как будет работать Антикоррупционный совет в Минобороны, какие вызовы ему придется преодолевать и почему его критикуют – разбиралась LIGA.net.

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БЕЗ ЦПК, НО С ЮРИСТАМИ И АУДИТОРАМИ: КТО В АНТИКОРСОВЕТЕ

Членов совета выбирали украинцы прямым голосованием на интернет-платформе НАПК. Победителями стали 15 представителей от восьми ОО.

Главой совет избрал юриста Евгения Грушовца (ВОО "Ассоциация юристов Украины"). Его заместителем – Анастасию Шубу, которая уже работала в Совете общественного контроля (СОК) при НАБУ и представляет "Антикоррупційну сокиру".

Члены Антикорсовета еще мало знакомы между собой, признается LIGA.net его представитель и журналистка Татьяна Николаенко.

"В совет вошли достаточно хороших специалистов, – добавляет Шуба. – Аудиторы, финансисты, юристы. Такая помощь министерству может быть полезна. Мы рассчитываем, что сможем оказать профессиональную экспертную поддержку".

"Люди, которые входят в такие органы, в том числе и в этот совет, очень хорошие и достойные. Я многих из них знаю, – признает в разговоре с LIGA.net журналист Юрий Николов, который в целом насчет совета настроен скептически. – Многие надеются повлиять, что-то изменить, получить больше информации о деятельности Минобороны".

Отказался присоединяться к совету Центр противодействия коррупции – одна из самых известных украинских антикоррупционных ОО, которая активно критиковала министра обороны Алексея Резникова во время зимних скандалов.

"Мы считаем, Антикоррупционный совет – это способ министра обороны замять критику, – говорит LIGA.net исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк. – Он не создавался бы, если бы не было скандала с яйцами. По сути, этот орган не имеет особых полномочий. Даже его создание у министра заняло несколько месяцев. То есть неохотно он шел на это".

Поэтому ЦПК будет использовать внешние инструменты общественного давления, добавляет Каленюк, чтобы заставлять Минобороны отчитываться.

КАК ИЗБИРАЛИ СОВЕТ

Выборы в совет прошли не без скандалов. Избранный состав не утверждали почти неделю, члены совета уже были готовы доносить проблему до Резникова, но 10 апреля министр подписал приказ.

В Минобороны объясняют, что победители конкурса были определены еще 31 марта. Но 5 апреля состоялась встреча с кандидатами, которые имели жалобы по процессу формирования совета, и разработчиком сервиса контроля за подсчетом голосов ОО "Электронная Демократия".

"Разработчик констатировал, что процесс формирования Антикоррупционного совета состоялся без нарушений и признаков существенного влияния на результаты не выявлено", – говорят в МО.

Однако по выборам все же зарегистрировано уголовное производство. Как утверждает "Демократична сокира" – из-за заявления в полицию Дмитрия Касьяненко, адвоката, проигравшего конкурс с результатом в 834 голоса. Сам Касьяненко убеждает LIGA.net, что заявление подал не он лично, а вместе с другими общественными организациями.

По его мнению, выборы прошли со злоупотреблениями – якобы учитывались голоса зарубежных украинцев (а должны голосовать только граждане, проживающие в Украине) и были накрутки голосов. Он также утверждает, что не получил от Минобороны документов, подтверждающих, что отбор проведен без нарушений.

"Если бы не было вмешательства посторонних лиц в программу, то я бы зашел на пятом-десятом месте, – убежден адвокат. – А поскольку с самого начала голосования были формально допущены нарушения, о которых идет речь в жалобах, то и нет прозрачного конкурса".

Производство может длиться долго – поэтому совет начинает работать. Грушовец убежден, что у дела нет перспектив в суде.

"Я уверена, что голосование прошло без манипуляций, – добавляет его заместительница Шуба, получившая на выборах 23 000 голосов. – Система голосования имеет несколько уровней идентификации, ее используют при выборах разных советов общественного контроля – НАБУ, НАПК, БЭБ. Пока не было ни одного доказанного факта фальсификации".

СПРАВКА. По данным Минобороны, в голосовании участвовали 41 684 граждан, которые могли голосовать максимум за 15 кандидатов. Первые 11 мест (от 20 996 до 32 704 голосов) заняли кандидаты, за которых призывали голосовать общественные организации и деятели. К примеру, соответствующие посты в соцсетях публиковала Демсокира, военный медик Юлия Паевская ("Тайра") и другие. Больше всего представителей (по три) будут иметь три ОО: "Антикоррупційна сокира" – созданная Демсокирой профильная антикоррупционная ОО. С 2018 по 2021 год существовала под названием "Демократична сокира орди". Ее члены входили в Совет общественного контроля при НАБУ, дисциплинарную комиссию и СОК при БЭБ. Сороритас – из трех организаций-лидеров наименее публичная (не имеет ни сайта, ни страницы в соцсетях). С 2019 года ее представители участвуют в отборах в советы общественного контроля, попадая в списки кандидатов, за которых призывали голосовать ОО и общественные деятели, в частности, Демсокира. В СОК при НАБУ пятого созыва главой была Татьяна Локацкая, которая на тот момент также являлась членом правления Демсокиры. А заместитель председателя новосозданного Антикорсовета при Минобороны Анастасия Шуба (от Антикорсокиры) представляет Сороритас в нынешнем составе СОК при НАБУ. Ассоциация юристов Украины – существует с 2002 года и объединяет более 7000 юристов. Ее член Евгений Грушовец стал главой Антикорсовета, а раньше у него был опыт, например, в СОК при НАБУ третьего созыва.

БЕЗ ЯИЦ ПО 17 ГРН. КАК ВСЕ ЭТО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ

"Мы не хотим видеть яйца по 17 грн или друге закупки по завышенным ценам", – говорит Грушовец. Антикорсовет планирует анализировать алгоритмы процессов в МО, выявлять злоупотребления, причины и причастных.

"Нужно провести проверку именно процессов, регламентирующих закупки. И постаудит уже состоявшихся закупок, уже заключенных соглашений, – объясняет Шуба. – И дальше надо уже предоставить министерству (данные. – Ред.), на каком этапе происходит слом системы, где есть коррупционные риски".

Совет провел учредительное заседание и планирует собираться раз в неделю. Сейчас продолжаются консультации по формированию профильных комиссий.

По словам Грушовца, это будут комиссии по закупке пищи, топлива, оружия, по медицине, коммуникации, работе с семьями раненых. Обязательно должна быть и комиссия по вопросу тендерных закупок, которая будет проводить превентивный аудит этих процессов, убеждена Шуба.

Еще одна комиссия, вероятно, будет связана с нормотворчеством, говорит Николаенко. Это – контроль над постановлениями, работа с документами, чтобы они соответствовали стандартам НАТО. Для себя же главной целью она определяет наведение порядка с тендерами в Минобороны.

Впрочем, чтобы начать работать над договорами, членам совета еще предстоит получить доступ к гостайне. Этот вопрос может занять определенное время и поднимался на прошлой неделе во время их встречи с Резниковым.

"Нам было интересно, будет ли министр нас отговаривать, – вспоминает Николаенко. – Но он сказал, что заинтересован в том, чтобы мы взяли доступы (к гостайне. - Ред.). По крайней мере, сейчас я не чувствовала, что он будет с этим препятствовать".

Также совет может получать письменные ответы от Генштаба, МО, органов госвласти и предприятий, собирать экспертные группы и специалистов, говорят в Минобороны. К его заседаниям будут систематически привлекаться профильные заместители Резникова и руководители структурных подразделений.

Совет напрямую будет взаимодействовать с новосозданным департаментом по предотвращению и выявлению коррупции, убеждают LIGA.net в МО. По словам Грушовца, члены Антикорсовета, в частности, будут просматривать резюме претендентов на должности в департаменте.

ХВАТИТ ЛИ ПОЛНОМОЧИЙ: ПОЧЕМУ ИДЕЮ КРИТИКУЮТ

В Минобороны убеждают LIGA.net, что настроены на политику нулевой толерантности к коррупции и хотят видеть в Антикорсовете независимого арбитра между обществом и министерством.

"Арбитра, который не будет устраивать "охоту на ведьм", – уточняют в оборонном ведомстве. – А в случае наличия существующих и доказанных фактов злоупотребления властью или присвоения государственных средств, который будет иметь полномочия обращаться в соответствующие правоохранительные органы и инициировать соответствующие расследования".

В МО убеждены, что совет наделен "исчерпывающим перечнем инструментов, которых достаточно, чтобы исключить любые коррупционные проявления". Однако он имеет только статус консультативно-совещательного органа. И это отличает его от Совета общественного контроля при НАБУ, объясняет Шуба.

"Мы не можем указывать Минобороны, что они должны делать. Мы можем предоставлять профессиональные рекомендации, консультации, акцентировать внимание на проблемах, – объясняет она. – Это не означает, что полномочий меньше, но для достижения результатов необходимо выстраивать коммуникацию по МО".

Николов считает Антикорсовет "институционально импотентным органом". По его мнению, совет может принимать классные решения, но от бессилия его члены будут просто писать гневные посты в соцсетях.

Каленюк из ЦПК не ожидает значительных результатов от работы Антикорсовета: "Он был создан, чтобы отвлечь внимание".

У критиков есть опасения, что Антикорсовет будет использован как витрина – чтобы показывать якобы сотрудничество с гражданским обществом.

"Таких органов у нас было очень много и во всех случаях они играли одну роль, – говорит Николов. – Руководители министерств и госорганов при обвинениях в коррупции имели возможность сказать: "А мы здесь при чем? Спрашивайте у Антикорсовета, пусть они разбираются". Формат витрины".

Эффективность работы Антикорсовета будет во многом зависеть от доброй воли МО – насколько оно готово прислушиваться к рекомендациям.

Критики убеждены, что маркеров, указывающих на добрую волю, нет. "Я вижу наоборот, что Минобороны способно реагировать только на жесткую публичную критику… Никакие наши предыдущие попытки посоветовать, поддержать, указать на какую-то ошибку непублично, к сожалению, не сработали", – говорит Каленюк.

По мнению Николова и Каленюк, одним из маркеров от МО должно стать исполнение закона, который с 23 апреля обязывает публиковать в Prozoro неоружейные закупки с указанием цены за единицу товара.

А члены совета с министерством пока только знакомятся.

Шуба считает, что положительные моменты есть: по ее словам, министерство не вмешивалось в разработку положения об Антикосовете, Резников подписал приказ об утверждении состава сразу после возвращения из командировки и встретился с членами совета в максимально короткие сроки.

"Посмотрим. Пока это маркер, что МО заинтересовано в сотрудничестве, – считает заместительница главы Антикорсовета. – Я живу по принципу: критикуешь – предлагай. Мы взяли ответственность предложить".

По мнению Грушовца, говорить о наличии или отсутствии доброй воли пока рано. Но он уверяет – молчать совет не будет.

"Мы готовы доносить нашу позицию министру. Если нас не услышат, то будем это доносить общественности, – заключает глава Антикосовета. – Да, мы совещательный орган. Но мы не будем молчать: либо работаем на результат, либо Минобороны мешает нам это делать" .

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Материал подготовлен в партнерстве с Freedom House Ukraine в рамках проекта "Общественный контроль над органами безопасности в Украине".

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