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Обзор | "Мы очень впечатлены флотом Украины". Как проходят масштабные учения Sea Breeze-2021

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 16:36
Коллаж - LIGA.net

Какие корабли НАТО зашли в Черное море, какие упражнения будут отрабатывать участники Sea Breeze и пойдет ли Россия на новые провокации

В Черном море стартовали масштабные военные учения Sea Breeze-2021. В течение двух недель Украина и страны-члены НАТО будут находиться в "кризисном регионе". Именно так участники учений на фоне постоянных провокаций Кремля называют Черное море. Что уже успели сделать на учениях, что еще будет и что члены НАТО ожидают от России, – в коротком обзоре LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 28 июня стартовали международные военные учения Sea Breeze-2021 с участием Украины и стран-членов НАТО. Учения продлятся до 10 июля и будут самыми масштабными за более чем 20 лет. С украинской стороны в них примут участие 24 корабля и катера, 17 самолетов, десятки единиц военной техники и 3000 военнослужащих.

Всего, по данным Пентагона, в учениях примут участие 32 страны, около 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов, 18 групп наземного и морского спецназа.

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В частности, 26 июня американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море, а на следующий день прибыл в Одессу. Кроме того, 27 июня в Одессу прибыли два патрульных катера береговой охраны Грузии Ochamchire и Dioskuria, а также корвет ВМС Румынии Contraamiral Horia Macellariu. В Черном море находятся нидерландский фрегат HNLMS Evertsen и британский эсминец HMS Defender. А 28 июня в Черное море вернулся британский патрульный корабль HMS Trent.

"Еще ожидают корабль ВМС Болгарии. О Турции пока не слышно, посмотрим", – написал в Facebook руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Американский эсминец USSRoss прибыл в Одессу (фото – facebook.com:SeaBreezeexercise)

Главная тема Sea Breeze-2021 – проведение стабилизационной операции в кризисном регионе. Морпехи ВМС ВСУ, пограничники Украины и США, военнослужащие Грузии и Молдовы в тесном взаимодействии отработают ряд задач по тактической, огневой, инженерной и воздушно-десантной подготовке. Также военные будут осуществлять морское десантирование.

Первый день учений для личного состава десантно-штурмовой роты отдельного батальона морской пехоты начался с оценивания совместимости с подразделениями НАТО в рамках Концепции оперативных возможностей. Оценивание будет длиться пять дней.

Открытие учений (фото – facebook.com/SeaBreezeexercise)

28-29 июня в Николаеве экипажи АН-26, Ми-14 и Ми-8 провели подготовку к ведению воздушной разведки и десантированию ночью. Отработали варианты поиска и предоставления неотложной помощи "потерпевшему". Также экипажи тренировались искать подводную лодку условного противника.

29 июня инструкторы по тактической медицине украинской морской пехоты провели занятия с военными Грузии, Молдовы и США. Все инструкторы, проводившие занятия, имею сертификаты подготовки по стандартам НАТО.

ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ. По словам Клименко, планируемые мероприятия в рамках Sea Breeze особо не афишируются. О предстоящих событиях можно узнавать из слов самих участников или пресс-релизов.

Основной акцент будет сделан на отрабатывании противолодочной, противокатерной, противовоздушной оборон, противоминных действиях, прибрежных, речных и морских операциях по перехвату и противодействию незаконным вооруженным формированиям.

"Во время берегового компонента учений будет отработано взаимодействие многонациональной тактической группы в ходе совместной операции "в кризисном регионе" с участием морских пехотинцев и специальных подразделений стран-участниц", – сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

Маневры войск пройдут в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, дельте реки Дунай и других районах юга Украины.

Фoто – ВМС ВСУ

По словам коммодора Шестого флота (базируется в Средиземном море) ВМС США Кэмерона Чена, совместно с украинским, канадскими, польскими и грузинскими дайверами пройдет операция по расчистке затонувшего судна, которое блокирует морской причал в Одессе. Речь о "яхте советской эпохи", затонувшей в 2016-м.

Согласно сообщениям СМИ, в январе 2016-го в гавани Одесского порта затонул катер Буревестник, на котором якобы любил кататься генсек КПСС Леонид Брежнев. Работы по очистке планируется завершить к 1 августа.

Экипажи самолетов оперативной группы ВМС США, расположенной на авиабазе Сигонелла в Италии, будут работать по всему черноморскому региону. Также на учениях представлены военные форвардной эскадрильи эсминцев ВМС США в Европе.

"Sea Breeze позволяют союзникам и партнерам собираться и действовать в Черном море, а также проводить скоординированные операции в международных водах", – сообщил замкомандира соединения надводных кораблей Шестого флота ВМС США в Европе Кайл Гант.

Я был очень впечатлен возможностями украинского флота и с нетерпением жду продолжения развития очень прочных отношений на море, – заявил Гант.

ПРОВОКАЦИИ РОССИИ. 23 июня российские оккупационные войска решили сыграть во "властелина Крыма" и открыли предупредительный огонь по ракетному эсминцу HMS Defender, который якобы пересек границу оккупированных территорий. В Великобритании не заметили помех и заявили: корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом".

На следующий день, 24 июня, россияне отметились очередной провокацией. Нидерланды заявили, что российские истребители летали очень близко к нидерландскому фрегату Evertsen, который находился в Черном море. "Они пролетали в опасной близости и очень низко, выполняя "имитацию атаки", – сообщили в Минобороны Нидерландов.

Также россияне запустили фейк о том, что американский ракетный эсминец USS Ross якобы начал движение к Крыму. "Несмотря на недавние сообщения, эсминец ВМС США USS Ross еще 30 минут назад был и в обозримом будущем будет в порту Одессы для поддержки учений Sea Breeze", – заявили на американском флоте.

"Россия – это маленький обиженный мальчик, который издалека кричит "Я сейчас папу позову, он вас накажет", – считает военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, после инцидента с британским эсминцем россияне понимают, что дальше градус поднимать нельзя. А демонстрация силы не действует на корабли НАТО.

"Они понимают, что достигнут потолок. Дальше должна быть вооруженная провокация. Поэтому они катастрофически боятся прямого военного столкновения с НАТО", – отметил Жданов в комментарии LIGA.net.

Эксперт сомневается, что Россия пойдет на эскалацию ситуации в Черном море во время учений. "Тактика России направлена в основном на внутреннего потребителя. В заголовках любые провокации России будут транслироваться как "спасение Крыма от кораблей НАТО", – резюмирует он.

В США на провокации России смотрят спокойно. По словам Ганта, США и союзники видят, что Россия регулярно наблюдает за операциями участников учений и это их право, когда они делают в международных водах. "Черное море не принадлежит ни одной нации", – отметил военный.

Мы ожидаем, что все страны будут уважать международные нормы и законы. Я ожидаю этого от России, – сказал Гант.

Гант добавил, что все учения Sea Breeze будут проводиться в международных водах. "Мы демонстрируем миру, что Черное море является международным морем: оно открыто для  торгового транспорта, судоходства, для всех наций", – заявил он.

Читайте также: "Назад или буду стрелять". Как Путин устроил провокацию, а Британия ее проигнорировала

Юрий Смирнов

специальный корреспондент LIGA.net
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нато учения Sea Breeze-2021
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