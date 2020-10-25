"Мне очень важно мнение людей... Я хочу почувствовать народ", – заявил Владимир Зеленский перед выборами, анонсируя свои "пять вопросов от президента". Встречу с избирателями он назначил на день местных выборов – 25 октября: "Приходи и решай. Будет так, как решишь ты".
Мы прошлись по Киеву, чтобы посмотреть, кто и как задает избирателям президентские вопросы – и можно ли будет доверять результатам.
"Бюллетени" на коленях. Берите два
"А первый уже опросился?" – пенсионерка подходит к волонтеру возле школы №219 на Оболони и спрашивает, проголосовал ли Зеленский. Берет лист-опросник: "Ручку не надо, у меня своя".
"Первый" к этому моменту уже час как "опросился". Зеленский ответил на свои же вопросы после голосования в Колледже морского и речного флота. Здесь он голосовал на президентских и парламентских выборах. Президент ставил галочки на корточках, положив лист на коробку.
Точно так же, – на колене, на коробке, на металлических ступеньках лестниц или разместив листы вертикально на кирпичных школьных стенах, – заполняли опросники и обычные избиратели.
Партия Слуга народа, якобы полностью взявшая на себя финансирование опроса, – а по подсчетам сети ОПОРА, это минимум 100 млн грн, – не обустроила для людей даже минимальных удобств.
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"Фамилию писать не надо. Это анонимный опрос", – протягивает опросный листок пара молодых людей под участком у школы №233 на Оболони. Оба в белых жилетках с принтом "Пять вопросов от президента". Стоят в школьном дворе, прямо у ступенек возле входа на участок.
То, что президент назвал всеукраинским опросом, на самом деле – обычный белый лист формата А4, в нем нет ни исходных данных, ни серийных номеров. Распечатать такой можно на любом принтере, а потом учесть в результатах. Урнами для голосования служат обычные картонные коробки с прорезью, которые стоят прямо на асфальте, в черных пакетах. Издалека они похожи на мусорные.
"Анонимный? Так этот опрос не имеет никакого статуса?" – уточняем у волонтеров. Хотя ответ и так знаем: никаких юридических последствий у такого опроса быть не может.
"Почему же никакого статуса? Это статистический опрос. Президент хочет знать, что люди думают по этому поводу. Вот и решил его провести", – бойко отвечают "белые жилетки". И тут же поправляются: "Вы только не подумайте, что мы вас агитируем, это совсем не так".
О том, что опрос Зеленского – это один из способов скрытой агитации в день голосования, накануне LIGA.net говорили несколько экспертов и политиков. Читайте об этом здесь: Новая идея Зеленского – опросы. Что за ней стоит и зачем это Офису президента
Только на нескольких избирательных участках (по всей Украине) наблюдатели заметили и пресекли попытки волонтеров провести опросы в тамбурах и "предбанниках" школ – так было в Вараше, Каменец-Подольском. Их вывели назад на улицу.
"Что у вас, какие-то конфликтные ситуации были? Мы идем пообедать", – полицейский, выходя из участка в школе №219, останавливается возле волонтера в белой жилетке. Это девушка, она здесь одна, без напарника. Но и избирателей – тоже единицы.
- Да, были. Меня пытались снимать, – отвечает девушка.
- Ну, снимать – то такое, – успокаивает полицейский.
- Еще оскорблять пытались. А так нормально. Где вас искать, если что?
Полицейский диктует ей свой номер мобильного и уходит на обед.
"Документы точно не нужны?" – на всякий случай и здесь уточняем мы у волонтера.
"Нет, не нужны. И отвечать можете только на те вопросы, которые считаете нужным. По желанию. А если вам какие-то вопросы не нравятся или вы не уверены, просто пропустите", – она протягивает сразу два опросника. Видит, что их два, но не торопится забирать лишний.
Это стандартная ситуация для участников опроса. Нет документов – нет проблем.
"Вы в курсе, что с таким подходом люди могут и по несколько раз отвечать на вопросы, потому что нет возможности верифицировать?" – спрашивает один из журналистов LIGA.net у зе-волонтера возле гимназии Академия на Святошино. Он честно отвечает: да, в курсе.
Сегодня в Хмельницком блогер Андрей Попик семь раз поучаствовал в опросе у одних волонтеров, которые были совсем не против: "Давайте, сделаете мне статистику". "Все, что нужно знать о результатах опросов... Дальше уже не было сил сдерживать улыбку, хотя мог за весь микрорайон проголосовать. Что собирается понять президент по результатам такого опроса?" – подписал Попик видео своего "голосования".
Видео: facebook.com/andriipopyk
По данным движения Чесно, в Херсоне волонтеры тоже раздавали сколько угодно анкет и разрешали забирать их "на память". "Никакой активности они не проявляют и говорят, что работают за небольшие деньги, поэтому не напрягаются", – пишут в Чесно.
Журналисту LIGA.net возле школы №62 на Осокорках без проблем дали пустой бланк опросника на память: "Ну, в принципе, можно".
А на Оболони корреспондент LIGA.net за два часа без проблем пять раз принял участие в опросе Зеленского – на разных участках. Чтобы не искажать "результаты" такого голосования, он испортил так называемые бюллетени. Как сделать хотя бы вид подсчета голосов при таком подходе и кто возьмет на себя такие репутационные риски, волонтеры не знают. Когда их подсчитают – тоже.
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Меморандум? Какой меморандум?
Оболонь. Волонтеры безучастно следят за очередью, хвост которой торчит из дверей участка, тянется мимо них и заканчивается на углу школы. "Стоят тут. Делать нечего. Мы все это уже проходили на референдуме Кучмы", – ворчит в очереди пенсионерка. "Пусть голосуют те, кто Зеленского выбирал", – обсуждают в хвосте. Всего в очереди пара десятков людей, но к опросу Зеленского подходит максимум треть проголосовавших избирателей. Такую статистику подтверждают журналисты LIGA.net и в других районах Киева.
Украинцам предлагают поставить галочки в пустых окошках "да" и "нет" напротив пяти вопросов Зеленского. Они – о пожизненном заключении для топ-коррупционеров, легализации медицинского каннабиса, сокращении Верховной Рады до 300 депутатов, создании свободной экономической зоны на территории Донбасса и о "гарантиях безопасности" в будапештском меморандуме.
"Что тут, где ваши пять вопросов?" – возле школы №211 к волонтерам подходит мужчина средних лет. Берет опросник, читает. "А пятый вопрос – это что за меморандум?" – вдруг прерывает он процесс голосования. "Наверное, это про ядерное оружие", – неуверенно отвечает ему волонтер. "Так что, мы опять ядерное оружие себе хотим?" – переспрашивает мужчина. – "Ну, я не знаю. Что-то такое читал".
Что такое СЭЗ в Донецкой и Луганской области, волонтеры Зеленского тоже толком не понимают.
"Второй вопрос, о создании свободной экономической зоны, – это о чем?" – интересуемся мы у парня и девушки. Вот их ответ: "Ну, они же сейчас от нас отсоединены. У них там своя движуха. А этот вопрос – за то, чтобы присоединить их обратно".
Аналогично на вопросы LIGA.net отвечают и волонтеры на Осокорках.
"Свободная экономическая зона – это, типа, они станут автономные, а мы будем из бюджета отчислять. Будет как Крым когда-то. А будапештский меморандум – это мы хотим вернуть ядерное оружие, вот президент и спрашивает людей", – такой их вариант ответа.
"Что такое свободная экономическая зона? Президент хочет легализовать эту территорию, чтобы, если кто-то захочет открыть там бизнес, то платил налоги Украине. И чтобы там пенсии могли получать", – так понимают СЭЗ на Донбассе волонтеры возле школы №233.
Большинство "белых жилеток" с вопросами от Зеленского – студенты. Но народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко сегодня обнародовала фото 14-летнего волонтера из Костополя Ровенской области, который участвовал в проведении всеукраинского опроса, – нам дети не попадались. Омбудсмен Людмила Денисова на это ответила, что дети с 14 лет могут быть волонтерами с согласия родителей.
Галочки проставлены, опрос закончен. Мужчина безуспешно пытается втиснуть листок в коробку, он не проходит. "Сверните вчетверо, так не влезет, – просит девушка в белой жилетке. – Кидаем и загадываем желание, и оно сегодня обязательно исполнится".
По данным сети ОПОРА, опрос Зеленского проводился на 55% избирательных участков. Согласно экзитполу Рейтинга, украинцы положительно отреагировали на все вопросы, кроме свободной экономической зоны на Донбассе: за — 45%, против — 43%.
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