"Мне очень важно мнение людей... Я хочу почувствовать народ", – заявил Владимир Зеленский перед выборами, анонсируя свои "пять вопросов от президента". Встречу с избирателями он назначил на день местных выборов – 25 октября: "Приходи и решай. Будет так, как решишь ты".

Мы прошлись по Киеву, чтобы посмотреть, кто и как задает избирателям президентские вопросы – и можно ли будет доверять результатам.

"Бюллетени" на коленях. Берите два

"А первый уже опросился?" – пенсионерка подходит к волонтеру возле школы №219 на Оболони и спрашивает, проголосовал ли Зеленский. Берет лист-опросник: "Ручку не надо, у меня своя".

"Первый" к этому моменту уже час как "опросился". Зеленский ответил на свои же вопросы после голосования в Колледже морского и речного флота. Здесь он голосовал на президентских и парламентских выборах. Президент ставил галочки на корточках, положив лист на коробку.

Точно так же, – на колене, на коробке, на металлических ступеньках лестниц или разместив листы вертикально на кирпичных школьных стенах, – заполняли опросники и обычные избиратели.

Партия Слуга народа, якобы полностью взявшая на себя финансирование опроса, – а по подсчетам сети ОПОРА, это минимум 100 млн грн, – не обустроила для людей даже минимальных удобств.

Читайте также: Киев. Во втором туре Кличко встретится с Поповым, Притулой или Верещук – экзитпол Рейтинга

"Фамилию писать не надо. Это анонимный опрос", – протягивает опросный листок пара молодых людей под участком у школы №233 на Оболони. Оба в белых жилетках с принтом "Пять вопросов от президента". Стоят в школьном дворе, прямо у ступенек возле входа на участок.

То, что президент назвал всеукраинским опросом, на самом деле – обычный белый лист формата А4, в нем нет ни исходных данных, ни серийных номеров. Распечатать такой можно на любом принтере, а потом учесть в результатах. Урнами для голосования служат обычные картонные коробки с прорезью, которые стоят прямо на асфальте, в черных пакетах. Издалека они похожи на мусорные.

"Анонимный? Так этот опрос не имеет никакого статуса?" – уточняем у волонтеров. Хотя ответ и так знаем: никаких юридических последствий у такого опроса быть не может.

"Почему же никакого статуса? Это статистический опрос. Президент хочет знать, что люди думают по этому поводу. Вот и решил его провести", – бойко отвечают "белые жилетки". И тут же поправляются: "Вы только не подумайте, что мы вас агитируем, это совсем не так".

О том, что опрос Зеленского – это один из способов скрытой агитации в день голосования, накануне LIGA.net говорили несколько экспертов и политиков. Читайте об этом здесь: Новая идея Зеленского – опросы. Что за ней стоит и зачем это Офису президента

Только на нескольких избирательных участках (по всей Украине) наблюдатели заметили и пресекли попытки волонтеров провести опросы в тамбурах и "предбанниках" школ – так было в Вараше, Каменец-Подольском. Их вывели назад на улицу.

"Что у вас, какие-то конфликтные ситуации были? Мы идем пообедать", – полицейский, выходя из участка в школе №219, останавливается возле волонтера в белой жилетке. Это девушка, она здесь одна, без напарника. Но и избирателей – тоже единицы.

- Да, были. Меня пытались снимать, – отвечает девушка.

- Ну, снимать – то такое, – успокаивает полицейский.

- Еще оскорблять пытались. А так нормально. Где вас искать, если что?

Полицейский диктует ей свой номер мобильного и уходит на обед.

"Документы точно не нужны?" – на всякий случай и здесь уточняем мы у волонтера.

"Нет, не нужны. И отвечать можете только на те вопросы, которые считаете нужным. По желанию. А если вам какие-то вопросы не нравятся или вы не уверены, просто пропустите", – она протягивает сразу два опросника. Видит, что их два, но не торопится забирать лишний.

Почему же никакого статуса? Это статистический опрос. Президент хочет знать, что люди думают по этому поводу. Вот и решил его провести

Это стандартная ситуация для участников опроса. Нет документов – нет проблем.

"Вы в курсе, что с таким подходом люди могут и по несколько раз отвечать на вопросы, потому что нет возможности верифицировать?" – спрашивает один из журналистов LIGA.net у зе-волонтера возле гимназии Академия на Святошино. Он честно отвечает: да, в курсе.

Сегодня в Хмельницком блогер Андрей Попик семь раз поучаствовал в опросе у одних волонтеров, которые были совсем не против: "Давайте, сделаете мне статистику". "Все, что нужно знать о результатах опросов... Дальше уже не было сил сдерживать улыбку, хотя мог за весь микрорайон проголосовать. Что собирается понять президент по результатам такого опроса?" – подписал Попик видео своего "голосования".

Видео: facebook.com/andriipopyk

По данным движения Чесно, в Херсоне волонтеры тоже раздавали сколько угодно анкет и разрешали забирать их "на память". "Никакой активности они не проявляют и говорят, что работают за небольшие деньги, поэтому не напрягаются", – пишут в Чесно.

Журналисту LIGA.net возле школы №62 на Осокорках без проблем дали пустой бланк опросника на память: "Ну, в принципе, можно".

А на Оболони корреспондент LIGA.net за два часа без проблем пять раз принял участие в опросе Зеленского – на разных участках. Чтобы не искажать "результаты" такого голосования, он испортил так называемые бюллетени. Как сделать хотя бы вид подсчета голосов при таком подходе и кто возьмет на себя такие репутационные риски, волонтеры не знают. Когда их подсчитают – тоже.

Читайте также: Рейтинг обнародовал результаты экзитпола по опросу Зеленского: инфографика

Меморандум? Какой меморандум?

Оболонь. Волонтеры безучастно следят за очередью, хвост которой торчит из дверей участка, тянется мимо них и заканчивается на углу школы. "Стоят тут. Делать нечего. Мы все это уже проходили на референдуме Кучмы", – ворчит в очереди пенсионерка. "Пусть голосуют те, кто Зеленского выбирал", – обсуждают в хвосте. Всего в очереди пара десятков людей, но к опросу Зеленского подходит максимум треть проголосовавших избирателей. Такую статистику подтверждают журналисты LIGA.net и в других районах Киева.

Украинцам предлагают поставить галочки в пустых окошках "да" и "нет" напротив пяти вопросов Зеленского. Они – о пожизненном заключении для топ-коррупционеров, легализации медицинского каннабиса, сокращении Верховной Рады до 300 депутатов, создании свободной экономической зоны на территории Донбасса и о "гарантиях безопасности" в будапештском меморандуме.

"Что тут, где ваши пять вопросов?" – возле школы №211 к волонтерам подходит мужчина средних лет. Берет опросник, читает. "А пятый вопрос – это что за меморандум?" – вдруг прерывает он процесс голосования. "Наверное, это про ядерное оружие", – неуверенно отвечает ему волонтер. "Так что, мы опять ядерное оружие себе хотим?" – переспрашивает мужчина. – "Ну, я не знаю. Что-то такое читал".

Что такое СЭЗ в Донецкой и Луганской области, волонтеры Зеленского тоже толком не понимают.

"Второй вопрос, о создании свободной экономической зоны, – это о чем?" – интересуемся мы у парня и девушки. Вот их ответ: "Ну, они же сейчас от нас отсоединены. У них там своя движуха. А этот вопрос – за то, чтобы присоединить их обратно".

Свободная экономическая зона – это, типа, они станут автономные, а мы будем из бюджета отчислять. Будет как Крым когда-то. А будапештский меморандум – это мы хотим вернуть ядерное оружие

Аналогично на вопросы LIGA.net отвечают и волонтеры на Осокорках.

"Свободная экономическая зона – это, типа, они станут автономные, а мы будем из бюджета отчислять. Будет как Крым когда-то. А будапештский меморандум – это мы хотим вернуть ядерное оружие, вот президент и спрашивает людей", – такой их вариант ответа.

"Что такое свободная экономическая зона? Президент хочет легализовать эту территорию, чтобы, если кто-то захочет открыть там бизнес, то платил налоги Украине. И чтобы там пенсии могли получать", – так понимают СЭЗ на Донбассе волонтеры возле школы №233.

Большинство "белых жилеток" с вопросами от Зеленского – студенты. Но народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко сегодня обнародовала фото 14-летнего волонтера из Костополя Ровенской области, который участвовал в проведении всеукраинского опроса, – нам дети не попадались. Омбудсмен Людмила Денисова на это ответила, что дети с 14 лет могут быть волонтерами с согласия родителей.

Галочки проставлены, опрос закончен. Мужчина безуспешно пытается втиснуть листок в коробку, он не проходит. "Сверните вчетверо, так не влезет, – просит девушка в белой жилетке. – Кидаем и загадываем желание, и оно сегодня обязательно исполнится".

По данным сети ОПОРА, опрос Зеленского проводился на 55% избирательных участков. Согласно экзитполу Рейтинга, украинцы положительно отреагировали на все вопросы, кроме свободной экономической зоны на Донбассе: за — 45%, против — 43%.

Читайте также LIVE. День голосования. Местные выборы в Украине: хроника

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.