НАБУ пришло к Тимошенко.

В первые часы ненавистники НАБУ и борцуны с внешним управлением бегали и кричали, что НАБУ работает на американцев и вновь ослабляет украинскую власть перед очередными переговорами. Как к ослаблению позиции Украины относится подозрение вечной оппозиционерке, не очень понятно. Но снова "американские следователи" и вот это все.

Проходит несколько часов, и НАБУ обнародует записи "невинной" Юлии Владимировны. Где она не только перекупает депутатов от монокоалиции, но и планирует разрушить коалицию, взорвать правительство, "голосовать только за увольнение, но не за назначение".

Короче, планировала Юлия Владимировна организовать полноценный политический кризис, чтобы потом выгодно продать свою золотую акцию. И делает это во время войны и рекордных холодов на фоне уничтожения россиянами энергетической инфраструктуры. Реально человек платит деньги, чтобы во время войны у нас не было министра энергетики и министра обороны. Ах да, человек еще и за увольнение Малюка голосовал. И за это, вероятно, также платили.

Так кто здесь на кого работает? И почему именно сейчас вспоминается контракт на покупку газа по сумасшедшей цене в диких объемах имени Тимошенко-Путина. Но это так. Может, просто январские воспоминания... Хотя очень бы хотелось, чтобы в телефоне Юлии Владимировны нашли что-то из того периода. Уже 15 лет этого жду.

Но вопрос в другом. Так что теперь делать? Где новая методичка? Теперь НАБУ работает на Зеленского, а не на американцев против Зеленского? Что говорит сторож с кладбища? Что говорит Корчинский? Что говорят приспешники Юлии Владимировны? Что скажет Мосейчук?

Или платить депутатам – это теперь "благотворительность"? Если бы депутатам не заплатила Юлия Владимировна, то им бы заплатили то ли солдаты НАТО, то ли Путин?

Я запутался. Так на кого работает НАБУ?

Дорогие мои. Что же это делается...

