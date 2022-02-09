"Мы теряем Киев". Конфликт Зеленского и Кличко перешел в активную фазу: кто выигрывает

Между Владимиром Зеленским и Виталием Кличко - новый виток конфликта. Кабмин лишил мэра Киева права влиять на назначение глав районных госадминистраций (РГА). В ответ Киевсовет решил забрать у РГА полномочия и реанимировать районные советы.

По мнению собеседников из обоих лагерей, заморозить конфликт вряд ли получится. И на Банковой придумали, что делать с Кличко. На помощь придут Кабмин и Окружной административный суд Киева (ОАСК).

Что происходит между офисом Зеленского и Кличко, кто победил в этом (очередном) раунде и что ждет столичную власть – в разборе LIGA.net.

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА И ШМЫГАЛЬ, КОТОРЫЙ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

20 января Киевсовет собрался на внеочередную сессию. Несмотря на пеструю повестку дня, главным вопросом стало обращение к центральной власти с требованием "не допустить политического преследования" подозреваемого в госизмене пятого президента Петра Порошенко. Европейская солидарность, фракция Кличко УДАР, а также Єдність и Голос единогласно проголосовали "за" обращение. Самого Кличко в зале не было по причине коронавируса.

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Через несколько дней после этого "демарша" двоим заместителям Кличко Николаю Поворознику и Петру Пантелееву вручили подозрения. Поворознику – в деле о лишении земельного участка аппарата Совета национальной безопасности и обороны. А Пантелееву – в нанесении 40 млрд грн ущерба путем загрязнения ртутью территории завода Радикал (мы подробно расписывали этот кейс здесь: Ядовитая история | 200 тонн ртути под открытым небом. Что не так с заводом Радикал в Киеве).

Обыски силовиков на десятках коммунальных предприятий и у близких соратников Кличко уже проходили весной этого года. Тогда формальным поводом стали уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и "крышевании нелегального бизнеса".

На этот раз действия правоохранителей синхронизировались с активностью правительства Дениса Шмыгаля.

24 января Кабмин изменил порядок назначения глав районных госадминистраций Киева. Если до этого их кандидатуры предлагал глава Киевской городской государственной администрации (КГГА), то есть Кличко, то теперь это – прерогатива премьера. 27 января Зеленский воспользовался нововведением и уволил глав Дарницкой, Днепровской и Шевченковской РГА, а на их место назначил и. о.

У Кличко решение Кабмина напрямую связывают с обращением Киевсовета по поводу "преследования Порошенко".

"Мы предполагаем, что с Банковой поступил звонок, – говорит LIGA.net сопредседатель фракции УДАР в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец. – Перед решением Кабмина никто отчетов глав РГА о проделанной работе не просил. Если поставить этих глав перед Шмыгалем, он не сможет сказать, кто из них кто. Он не знает их в лицо".

Решение Кабмина было излишне радикальным ответом, говорит LIGA.net депутат Киевсовета от Слуги народа Ксения Семенова.

"Можно было не вступать в подобный клинч с Кличко, – признает в беседе с LIGA.net и собеседник в Офисе президента. – Надо было его политически подушить на уровне подозрений, помахать еще раз законом о столице перед носом. Было понятно, что решение Шмыгаля вызовет реакцию в виде активизации темы райсоветов".

СВАДЕБНЫЕ ГЕНЕРАЛЫ ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО

Тему райсоветов, которые были ликвидированы во времена Януковича в 2010-м, Кличко поднимал еще в октябре 2021 года в Facebook. "Районным советам в Киеве быть", – написал он, но позже удалил пост.

Решение Кабмина подмять под себя назначение глав РГА заставило мэра вернуться к этой идее. На заседание Киевсовета 3 февраля он вынес проект решения о восстановлении райсоветов и проведении выборов в октябре 2022 года. При этом в приложении о полномочиях райсоветов раздел остался пустым: заполнить его должна специальная группа.

Это очень не понравилось Слуге народа, которую на заседание пришел поддержать руководитель закарпатской областной ячейки партии Николай Тищенко. После длительного обсуждения Киевсовет решил повременить с созданием райсоветов и сформировать рабочую группу, которая до марта подготовит перечень их полномочий.

Вместо этого Кличко ответил Кабмину и Банковой созданием в структуре КГГА "департампентов районов", которые должны перебрать на себя до 90% полномочий районных госадминистраций.

"Они попробовали забрать у киевлян местное самоуправление на уровне районов. Мы в ответ защищаем город от узурпации власти и забираем назад свои функции, – объясняет Белоцерковец. – Да, это личностное противостояние. Но Банковая вывела его на институциональный уровень. Мы занимаемся только самообороной. Мы защищаемся".

Новосозданные департаменты заберут у РГА все основные полномочия, включая финансовые. Районным администрациям останется территориальная оборона, архив и межбюджетный трансфер (распределение зарплат бюджетникам), добавляет Белоцерковец.

"У глав РГА нет даже здания, где они могут находиться. Все в собственности города, – рассказывает собеседник LIGA.net в окружении Кличко. – Поскольку тероборона для нас важна, то, возможно, мы выделим им какие-то маленькие комнатки".

Он напоминает, что зарплата сотрудникам РГА платится из столичного бюджета. Поэтому теперь, после создания департаментов районов, центральная власть должна внести изменения в госбюджет и предусмотреть финансирование РГА по их ограниченным функциям.

"По сути, глава РГА превращается в свадебного генерала", – резюмирует собеседник в окружении Кличко.

По словам депутата Киевсовета от Евросолидарности Леонида Емца, 90% сотрудников РГА просто поменяют таблички на дверях кабинетов.

Слуга народа считает решение Киевсовета о департаментах "узурпацией власти". По мнению Семеновой, это внесет сумбур в работу местной власти на несколько месяцев. "РГА будут передавать дела департаментам, нужно все переподчинить, выдать необходимые распоряжения. Весна – это всегда старт капитальных ремонтов. И вместо того, чтобы заниматься действительно необходимым, районы будут заниматься передачей полномочий", – объясняет она LIGA.net.

ЧЕМ ОТВЕТИТ БАНКОВАЯ

У Кличко прогнозируют, что Слуга народа будет оспаривать решение о департаментах в ОАСК. "А когда мы примем решение по райсоветам, никому не известная общественная организация подаст иск и тоже собьет. В 2015-м такое уже было", – говорит LIGA.net Белоцерковец.

Для усиления юридической позиции на Банковой снова намерены заручиться поддержкой Кабмина. По данным двух собеседников LIGA.net во фракции УДАР, на одном из ближайших заседаний правительства планируется запретить создавать структурные подразделения, которые дублируют деятельность местных госадминистраций, в том числе КГГА.

Эту идею подтверждает собеседник LIGA.net в руководстве фракции СН в парламенте. Однако он не видит здесь перспектив. "По закону КГГА — это исполком Киевсовета. И Кличко скажет, что КГГА нельзя, а исполкому – можно создавать новые подразделения", – объясняет он.

"Нас ждет юридическая война, которая периодически будет подкрепляться выступлениями Тищенко в Киевсовете и продолжить снижать и без этого невысокий рейтинг партии ", – считает один из руководителей Слуги народа.

Кличко использует тему райсоветов для торгов с Банковой, уверен он: "Но зная наших, никто не пойдет на попятную. Думаю, выборы будут".

У Кличко не дают четкого ответа, когда будут созданы райсоветы.

"У нас время до августа (это 70 дней до старта условных выборов в райсоветы в Киеве – ред.), – говорит Белоцерковец. – Сейчас мы должны быстро наработать полномочия райсоветов. Это и есть альтернатива закону о столице. Если мы создадим райсоветы и делегируем им полномочия, то нет смысла в принятии нового закона о столице".

При этом Белоцерковец не стал говорить даже о приблизительных полномочиях, которые могут отдать райсоветам. Сначала, объясняет он, нужно провести закрытую дискуссию внутри рабочей группы.

Под новый закон о столице, который лежит в Раде еще с 2019 года, у монобольшинства на данный момент нет голосов, говорит LIGA.net один из руководителей СН. А назначить нового главу КГГА, о чем все три года идут пустые разговоры, без закона о столице "будет совсем плохо".

Кличко может быть выгодно провести выборы в райсоветы этой осенью, признает депутат Киевсовета от СН Ксения Семенова. "Это отличный способ протестировать политтехнологии перед парламентскими выборами, которые не за горами", – говорит она LIGA.net.

За выборы в столице выступают и в Евросолидарности. "Районные выборы покажут реальный рейтинг Зеленского. Через полтора года после этого должны быть парламентские выборы. На них меняется команда Зеленского – и двигаемся дальше", – считает Емец.

В окружении Зеленского неохотно признают, что сейчас в противостоянии Банковой и Кличко выигрывает мэр Киева. "Нас ждет история похуже. Ломака (кандидат от УДАРа на довыборах в Раду на 206-м округе – ред.) выиграет, и Кличко попробует создать вокруг него межфракционное объединение УДАР в парламенте".

Семенова считает, что усугублять конфликт с Кличко не стоит.

"Есть надежда, что Кличко вспомнит, чем закончилось его предыдущее партнерство с Порошенко. По моему ощущению, пока Банковая рассчитывает, что Кличко одумается и начнет с ними работать", – говорит Ксения Семенова.

Однако чем ближе к парламентским выборам, тем меньше вероятность, что Кличко одумается, считает собеседник LIGA.net в руководстве фракции СН в Раде. "Нам нужно определиться, в каком кресле мы сидим, – резюмирует он. – Мы оппозиция или паритетные партнеры столичной власти? Чем дальше, тем больше мы теряем Киев".

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