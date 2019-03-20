Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.03.2019, 22:22

"Мы учились на конопле". Вторые президентские дебаты - за минуту

Валентин Наливайченко, Геннадий Балашов и Роман Бессмертный (скриншот видео)

Бессмертный вернет украинское гражданство Саакашвили, Балашов считает популизм добром, а Наливайченко против легализации марихуаны

Реклама
Реклама

В среду, 20 марта, на телеканале UA: Перший состоялись вторые теледебаты кандидатов в президенты. На этот раз в ораторском мастерстве соперничали Роман Бессмертный, Геннадий Балашов и Валентин НаливайченкоLIGA.net посмотрела 2,5 часа дебатов и попыталась найти хоть что-то вразумительное.

Роман Бессмертный

Реклама

1. Закрытый режим Минска – ошибка. "Если бы в минском процессе не появился Бессмертный, нас бы как телят погнали…Слабость украинской позиции с самого начала заключалась в закрытости этого процесса. Его нужно было сделать публичным. Я не один раз слышал от представителей ОБСЕ, что этот процесс должен быть закрытым. Это была первая ключевая ошибка, на которую Украину согласилась".

2. С жителями оккупированного Донбасса нужно говорить. "Очень важный пункт нашей деятельности – это диалог с мирным населением Донбасса. Надо ломать этот стереотип, что только Путин руководит теми, кто находится на Донбассе. Там 3 млн людей. 46000 из них задействованы в преступной коллаборационистской деятельности. Все остальные – это люди, с которыми необходимо вести диалог".

3. Священник – не посредник между Богом и человеком. "Я настаиваю на социальной ответственности церкви. Да, церковь отделена от государства, но церковь ответственна перед обществом, к черту…И не надо воспринимать священника как посредника между Богом и человеком. Это всего лишь человек в рясе".

4. За декриминализацию легких наркотиков. "Онкобольных людей никто не лечит, им это (легие наркотики - ред.) нужно для личных нужд. Нужно законом определить, что для личных нужд разрешается такая-то норма. Не для распространения и продажи. Подавляющее количество стран нормировали эти вещи, а мы почему-то перепуганные. При том, что мы учились на букварях, где была нарисована конопля".

Читайте также
ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты 18.01.2019Наливайченко идет в президенты от партии Справедливость 03.01.2019Бессмертный: Луценко предотвращает звонки президента о поручениях 19.08.2018

5. Украинские музыканты могут гастролировать в России. Но с идеей. "Государство упустило тот момент, когда надо было организовать эти вещи (гастроли украинских исполнителей в России – ред.) как посольство мира, где люди ехали бы не просто зарабатывать деньги, а с идеей".

Читайте также: Евровидение-2019: Maruv заявила, что будет болеть за Россию

Геннадий Балашов

1. Нужно вооружить обычное население. "Нам надо внутри вооружить население в том плане, что ввести закон о свободном владении и праве использовать оружие. Кроме того, местные отряды самообороны должны иметь возможность дома хранить оружие. Это может здорово остановить случаи агрессии России".

Реклама

2. Остановить Россию могут и 30 тысяч наемников. "Украина должна перейти на наемную армию. То есть 30-тысячный контингент наемников был бы гораздо эффективнее, чем сегодняшняя контрактная армия…Российская армия, какой бы величины она не была, не пойдет в города, это невозможно. Нам нужна маневренная армия, которая сможет отступать и наступать, но главное, чтобы это были мотивированные профессионалы, которые могут вызывать поддержку сил НАТО. Война должна вестись умом, а не численностью".

3. Нужно разговаривать с боевиками ДНР/ЛНР. "Нам надо как в Колумбии вести переговоры в том числе и с местными. Потому что в Колумбии спустя 50 лет заключили договор о мире и амнистировали всех".

Читайте также: "Кремль ждал убийств в Крыму". Интервью Тимошенко - за минуту

4. Бедные не должны рожать. "Человек, когда рожает ребенка, несет за него ответственность. И если бедные начинают рожать для того, чтобы получить от государства субсидию, то это неправильно. Сначала разбогатейте. Так американцы живут: они сначала богатеют, потом рожают детей".

5. В Верховный суд нужно посадить британцев. "Если вы замените Верховный суд на англичан, например, и они будут судить в последней инстанции, то первые две инстанции изменятся постепенно…Нурсултан Назарбаев ввел такую схему: ввез британских судей и они были последней инстанцией".

Валентин Наливайченко

1. Не собирается "сливаться" под Тимошенко. "Это слухи и неправда…Я работаю как кандидат во многих областях. Я с людьми и за доверие людей. Я людей не предаю".

2. Янукович призывал создать Новороссию. "Почему тогда не смогли отстоять Крым? Я отвечаю: государственная измена Януковича, его руководителей правоохранительных органов и спецслужб, а также руководителей парламента и правительства Крыма и всех тех, кто на самом деле должен был защищать страну. И уже расследуя уголовные производства, мы установили, что Янукович призывал к созданию Новороссии еще в январе 2014 года".

3. Порошенко "заминировал" КПП во время "прорыва" Саакашвили. "Я подошел к украинским пограничникам и показал обычный украинский паспорт. В ответ минируют и объявляют террористическую угрозу на украинском КПП…Я тут же обращаюсь к пограничникам: "Если бомба угрожает украинцам, почему вы эвакуируете людей?". Порошенко с Киева дал личное указание заминировать КПП".

4. В 2017 году заработал 18 гривен. На жизнь хватает. "У меня нет других дивидендов в банках, и я расскажу, откуда 18 гривень дохода. Это сертификаты, которые мы в 90-х годах получали с женой и положили в украинский банк. В 2017 году я жил за счет своего заработка и жены (супруга задекларарировала 30 тыс гривень дохода, - ред.). И мне хватало на жизнь. Я живу очень скромно".

5. Рынок земли нужен. Но только для украинцев. "Сначала надо уничтожить коррупцию, чтобы земельные паи не передавались по три раза. Надо навести порядок с рентой на землю и только после этого, синхонизировав с нашим вступлением в ЕС, можно для граждан Украины гарантировать, что земля будет в частной собственности исключительно граждан Украины".

Читайте также: "Я письма писал Путину". Дебаты Мороза и Богословской - за минуту 

Отправить:
Распечатать:
Теги: роман бессмертный, валентин наливайченко, геннадий балашов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Опасная жертва: cколько Коломойскому стоил первый срок Порошенко
Экономика Опасная жертва: cколько Коломойскому стоил первый срок Порошенко
Экономика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 