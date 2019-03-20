"Мы учились на конопле". Вторые президентские дебаты - за минуту

В среду, 20 марта, на телеканале UA: Перший состоялись вторые теледебаты кандидатов в президенты. На этот раз в ораторском мастерстве соперничали Роман Бессмертный, Геннадий Балашов и Валентин Наливайченко. LIGA.net посмотрела 2,5 часа дебатов и попыталась найти хоть что-то вразумительное.

Роман Бессмертный

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1. Закрытый режим Минска – ошибка. "Если бы в минском процессе не появился Бессмертный, нас бы как телят погнали…Слабость украинской позиции с самого начала заключалась в закрытости этого процесса. Его нужно было сделать публичным. Я не один раз слышал от представителей ОБСЕ, что этот процесс должен быть закрытым. Это была первая ключевая ошибка, на которую Украину согласилась".

2. С жителями оккупированного Донбасса нужно говорить. "Очень важный пункт нашей деятельности – это диалог с мирным населением Донбасса. Надо ломать этот стереотип, что только Путин руководит теми, кто находится на Донбассе. Там 3 млн людей. 46000 из них задействованы в преступной коллаборационистской деятельности. Все остальные – это люди, с которыми необходимо вести диалог".

3. Священник – не посредник между Богом и человеком. "Я настаиваю на социальной ответственности церкви. Да, церковь отделена от государства, но церковь ответственна перед обществом, к черту…И не надо воспринимать священника как посредника между Богом и человеком. Это всего лишь человек в рясе".

4. За декриминализацию легких наркотиков. "Онкобольных людей никто не лечит, им это (легие наркотики - ред.) нужно для личных нужд. Нужно законом определить, что для личных нужд разрешается такая-то норма. Не для распространения и продажи. Подавляющее количество стран нормировали эти вещи, а мы почему-то перепуганные. При том, что мы учились на букварях, где была нарисована конопля".

5. Украинские музыканты могут гастролировать в России. Но с идеей. "Государство упустило тот момент, когда надо было организовать эти вещи (гастроли украинских исполнителей в России – ред.) как посольство мира, где люди ехали бы не просто зарабатывать деньги, а с идеей".

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Геннадий Балашов

1. Нужно вооружить обычное население. "Нам надо внутри вооружить население в том плане, что ввести закон о свободном владении и праве использовать оружие. Кроме того, местные отряды самообороны должны иметь возможность дома хранить оружие. Это может здорово остановить случаи агрессии России".

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2. Остановить Россию могут и 30 тысяч наемников. "Украина должна перейти на наемную армию. То есть 30-тысячный контингент наемников был бы гораздо эффективнее, чем сегодняшняя контрактная армия…Российская армия, какой бы величины она не была, не пойдет в города, это невозможно. Нам нужна маневренная армия, которая сможет отступать и наступать, но главное, чтобы это были мотивированные профессионалы, которые могут вызывать поддержку сил НАТО. Война должна вестись умом, а не численностью".

3. Нужно разговаривать с боевиками ДНР/ЛНР. "Нам надо как в Колумбии вести переговоры в том числе и с местными. Потому что в Колумбии спустя 50 лет заключили договор о мире и амнистировали всех".

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4. Бедные не должны рожать. "Человек, когда рожает ребенка, несет за него ответственность. И если бедные начинают рожать для того, чтобы получить от государства субсидию, то это неправильно. Сначала разбогатейте. Так американцы живут: они сначала богатеют, потом рожают детей".

5. В Верховный суд нужно посадить британцев. "Если вы замените Верховный суд на англичан, например, и они будут судить в последней инстанции, то первые две инстанции изменятся постепенно…Нурсултан Назарбаев ввел такую схему: ввез британских судей и они были последней инстанцией".

Валентин Наливайченко

1. Не собирается "сливаться" под Тимошенко. "Это слухи и неправда…Я работаю как кандидат во многих областях. Я с людьми и за доверие людей. Я людей не предаю".

2. Янукович призывал создать Новороссию. "Почему тогда не смогли отстоять Крым? Я отвечаю: государственная измена Януковича, его руководителей правоохранительных органов и спецслужб, а также руководителей парламента и правительства Крыма и всех тех, кто на самом деле должен был защищать страну. И уже расследуя уголовные производства, мы установили, что Янукович призывал к созданию Новороссии еще в январе 2014 года".

3. Порошенко "заминировал" КПП во время "прорыва" Саакашвили. "Я подошел к украинским пограничникам и показал обычный украинский паспорт. В ответ минируют и объявляют террористическую угрозу на украинском КПП…Я тут же обращаюсь к пограничникам: "Если бомба угрожает украинцам, почему вы эвакуируете людей?". Порошенко с Киева дал личное указание заминировать КПП".

4. В 2017 году заработал 18 гривен. На жизнь хватает. "У меня нет других дивидендов в банках, и я расскажу, откуда 18 гривень дохода. Это сертификаты, которые мы в 90-х годах получали с женой и положили в украинский банк. В 2017 году я жил за счет своего заработка и жены (супруга задекларарировала 30 тыс гривень дохода, - ред.). И мне хватало на жизнь. Я живу очень скромно".

5. Рынок земли нужен. Но только для украинцев. "Сначала надо уничтожить коррупцию, чтобы земельные паи не передавались по три раза. Надо навести порядок с рентой на землю и только после этого, синхонизировав с нашим вступлением в ЕС, можно для граждан Украины гарантировать, что земля будет в частной собственности исключительно граждан Украины".

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