Украина подписала 10-летние соглашения по безопасности с пятью странами G7 – Великобританией, Германией, Францией, Италией и Канадой. Но с Данией – вне "семерки". Они обещают большие поставки оружия, но без военных союзов, по которым кто-то должен нас защищать.

"Мы в моменте, эквивалентном 1945 году – нужна сила оружия, чтобы заставить Россию капитулировать. Перед лицом радикальной войны с РФ мы также должны действовать радикально", – говорит LIGA.net аналитик Центра анализа европейской политики (CEPA) Николас Тенцер.

Соглашения фиксируют объем пособия на 2023 год и финансовую поддержку на 2024-й. Не требуют ратификации, поэтому у партнеров нет прямых обязательств. Содержание будут ежегодно переутверждать, объясняет LIGA.net юрист-международник Александр Калиниченко.

"Их подписывают из-за сомнений в перспективах быстрого вступления Украины в НАТО. Союзники пытаются сделать, что могут", – добавляет LIGA.net директор программ России и Евразии в британском аналитическом центре Chatham House Джеймс Никси.

О чем сделки и как они посодействуют в войне с Россией – разбор.

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Германия. "Уже вторая после США"

По соглашению, Германия предоставит Украине военную помощь – более €7 млрд в 2024 году и возглавит союзников по поставкам современных средств ПВО. Способствует передаче бронетехники, артиллерии, ИТ-технологий и дронов. Обещает использовать законные пути, чтобы направлять доходы от российских активов в поддержку Украины.

Шольц и Зеленский после подписания соглашения, Берлин (Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN)

"Сделки – не военный союз, нет обязательств, чтобы Бундесвер воевал за вас, но изложены формы военной и невоенной помощи Украине", – говорит LIGA.net аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы, немецкий эксперт Андреас Умланд.

Справка Берлин также объявил о Берлин также объявил о дополнительном пакете военной помощи на €1,13 млрд в течение четырех лет. Он включает 18 самоходных гаубиц, 18 других гаубиц, две системы ПВО SkyNex, 100 перехватчиков системы ПВО IRIS-T, 120 000 артиллерийских снарядов.

Германия обязалась поддерживать защиту Украины от России "сколько нужно", заявил федеральный канцлер Олаф Шольц.

"Немецкий концерн Rheinmetall уже объявил, что будет строить в Украине производства для ремонта техники и изготовления снарядов, – напоминает Калиниченко. – Соглашения наращивают сотрудничество и производства на нашей территории с соблюдением требований безопасности".

Общая военная помощь Берлина Киеву, включая будущие поставки через ЕС, составит €28 млрд. Сейчас она достигла €17,7 млрд, что делает ФРГ второй по размеру помощи после США.

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В Берлине поняли возможную угрозу войны с Россией. Еще год назад понимания не было, объясняет Умланд: "Там рассматривают возможность войны между НАТО и РФ и что Германия будет напрямую вовлечена".

"Последствия понимания российских угроз в разных странах Европы разные. Дания объявила, что даст всю свою артиллерию, потому что понимает, что украинская победа будет их тоже. Похожий подход у стран Балтии. Дают больше оружия, чем мы, относительно ВВП. ФРГ дальше осторожна ", – говорит Умланд.

Акцент Германии – на повышении собственной обороноспособности. Так что страна больше сосредоточена на своей защите.

В этом году Берлин будет посылать Украине все оружие, которое может и просит Киев, за исключением ракет Taurus, считает Умланд: "К сожалению, немецкое общественное мнение против. Многие немцы верят, что это может больше втянуть ФРГ в войну и приведет к эскалации".

Истребитель F-15K с ракетой Taurus, 2016 (Фото: EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT)

Если немецкое общественное мнение изменится, решение по Taurus может – тоже, считает Умланд. Убийство оппозиционера Алексея Навального пошло на пользу Украине, став еще одной иллюстрацией природы путинского режима. Если США поставят ракеты ATACMS, вырастет вероятность, что Шольц тоже решится.

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"В Берлине ждут случая, чтобы дать ракеты. Власти не знают, как "продать" общественности, – говорит он. – Как упаковать, чтобы общество согласилось".

Германия не может взять на себя ведущую роль по военным поставкам Украине, если Конгресс США не проголосует помощь, считает он. Скорее может быть решение Европы – ЕС, Великобритании, Норвегии. Но без Америки не обойтись. С военной помощью пока европейцы сами не способны справиться.

"Чехия нашла для Украины 800 000 снарядов, – добавляет Умланд. – Но эти закупки вне ЕС блокируют Франция, Греция и Кипр. Аргумент – лучше снаряды купить в Евросоюзе. Проблема, что в Европе их негде купить. Поэтому позиция непонятна".

На уровне Евросоюза вето не преодолеют, считает Калиниченко. Украинский дефицит снарядов, решение которого предлагает Чехия, будет закрываться партнерами вне ЕС.

К примеру, Канада готова частично финансировать закупки.

"ЕС защищает собственного производителя и рынок. – добавляет Калиниченко. – Так что нам придется ждать, пока европейская оборонная промышленность станет способна производить достаточно снарядов".

Франция. " Длинный путь Макрона к пониманию Путина"

Французское соглашение предусматривает до €3 млрд военной помощи в этом году. Соглашения Парижа и Берлина – взаимодополняющие, говорит президент Макрон. Он обещает посетить Украину до середины марта.

Справка После вторжения Париж дал Киеву пять мобильных систем ПВО Mistral, 30 орудий Cesar, около 100 ракет большой дальности Skalp и 38 бронированных разведывательных танков AMX 10 RC. После вторжения Париж дал Киеву пять мобильных систем ПВО Mistral, 30 орудий Cesar, около 100 ракет большой дальности Skalp и 38 бронированных разведывательных танков AMX 10 RC.

"В соглашениях есть определенные непубличные положения. Надеюсь, в ближайшее время Франция решит поставить Украине самолеты Mirage 2000D. Это наша война тоже, не только украинская", – рассказывает научный сотрудник Центра анализа европейской политики Николас Тенцер.

Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D в небе Израиля, 2017 (Фото: EPA-EFE/ABIR SULTAN)

Франция попала под пристальное внимание, потому что якобы дает Украине меньше оружия, чем другие крупные европейские страны – Германия и Британия.

Данные германского Института Киля ставят Францию на 16 место в мире. Ее военная помощь с февраля 2022 года – €635 млн. Германии – €17,7 млрд, а Великобритании – €9,1 млрд (третье место).

Французские чиновники отрицают цифры: по их мнению, они занижены. Париж заявил, что предоставил Украине военную помощь в 2022-м на €1,7 млрд евро, а в 2023-м на €2,1 млрд.



Для сравнения, 3,8 млрд евро выделила Норвегия – и это шестое место.

Президенты Макрон и Зеленский после подписания соглашения о безопасности в Париже, 16 февраля 2024 года (Фото: EPA-EFE/THIBAULT CAMUS/POOL MAXPPP OUT)

Французы обладают мощным ВПК и заинтересованы экспортировать свое оружие на новый рынок – в Украину, считает Калиниченко.

Париж хочет, чтобы французский производитель через Европейский фонд мира производил оружие для Украины за европейские деньги, рассказывает юрист-международник. Прежде всего, речь идет о снарядах, но программа будет дальше расширяться на другое вооружение.

На совместной пресс-конференции с Зеленским Макрон торжественно и серьезно говорил об угрозах от России для Европы, напоминает Тенцер. Через два года прошел долгий путь в этом смысле.

"Макрон понимает, что Украина должна выиграть войну, а Россия ее радикально проиграть. Игра с нулевой суммой. Полупобеды Киева быть не может. Как и территориальных переговоров с РФ. Иначе – разрешение на нарушение международного права и свободные руки для Москвы на дальнейшие пытки, убийства и депортации. Особенно на оккупированных территориях", – говорит он.

Для Европы победа в войне – единственный способ достичь безопасности.

"Находимся в моменте, эквивалентном 1945 году – нужна сила оружия, чтобы заставить врага капитулировать. Перед лицом радикальной войны России мы тоже должны действовать радикально", – считает аналитик.

Уже к этому году Париж анонсировал поставки ракет большой дальности Scalp, гаубиц Caesar, ПВО и высокоточных управляемых бомб. Бомбы полезны, даже если их радиус действия всего 50 км, а не 300 км, как у Scalp.

Также могут поставить истребители Mirage 2000D, о которых просил глава разведки генерал Кирилл Буданов. По информации СМИ, подготовка украинских пилотов на них началась. "Надеюсь, когда-нибудь сможем пойти дальше и поставить Rafale – более сложные в полете, но особенно эффективные самолеты нового поколения", – говорит Тенцер.

Справка Mirage 2000D – французский многоцелевой реактивный истребитель четвертого поколения, более маневренный, чем F-16. Предназначен для нанесения точных ударов на большом расстоянии. Mirage 2000D – французский многоцелевой реактивный истребитель четвертого поколения, более маневренный, чем F-16. Предназначен для нанесения точных ударов на большом расстоянии.

Великобритания. "Мы все слишком медлительны"

Британский премьер Сунак первым (еще 12 января) подписал такое соглашение, где предусмотрел €2,93 млрд военной помощи в этом году и обязательство построить украинский флот.

Президент Зеленский и премьер Сунак после подписания соглашения о безопасности в Киеве, 12 января 2024 года. (Фото: EPA-EFE/THIBAULT CAMUS/OLEG PETRASYUK)

Министр обороны Грант Шаппс заявил, что даст Украине 200 управляемых противотанковых ракет Brimstone 2 и научит еще 10 000 военных в первой половине 2024-го, пишет The Guardian.

С начала вторжения Великобритания – сильный сторонник Украины, потому что "у нас хорошие министры обороны, понимавшие ситуацию", считает Никси. Это помогает мобилизовать британское правительство.

"Ваша победа и поражение России – в британских интересах. Достичь этого все труднее. Многие наши чиновники и граждане хотели бы переговоров, чтобы вы договорились о мире и вступлении в ЕС в обмен на землю. Невольно продвигают российские нарративы. Но РФ хочет победить вас до 2026-го и перемирие использует, чтобы перегруппировать войска и снова напасть", – подчеркивает Никси.

Британия, по его мнению, может увеличить поставки оружия в этом году, но не существенно: не хватает производственных мощностей.

"Даже при лучшей воле британцев, способность Европы увеличить производство оружия и помощь Украине не может покрыть пробел, оставленный американцами. Западным политикам трудно понять актуальность и масштаб проблемы", – говорит Никси.

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ЕС пообещал в прошлом году 1 млн. снарядов. Это удалось выполнить наполовину. Французы, например, в месяц производят столько боеприпасов, сколько Украина использует за день.

"Мы все слишком медленные. Хотя объемы производства растут, но недостаточно быстро. Вам придется этот год пройти в режиме обороны. Утешение – обороняться легче, чем атаковать", – говорит Никси.

Британские военачальники, по словам Никси, постоянно говорят о необходимости увеличить оборонные бюджеты, борются в правительстве за дополнительные деньги. Соревнуются за них с другими министерствами.

Но приближается год выборов, напоминает Никси. A рост расходов на оборону не дает голосов: "В правительстве напряжение – между потребностью помогать вам и победить на выборах и удержать власть".

"Мы лишь маленький винтик в машине помощи, – заключает Никси. – Чтобы Украина выиграла, все должны работать вместе, включая США".

Италия, Канада, Дания. Продолжение следует?

Лидеры Канады и Италии подписали в Киеве соглашения о безопасности с Украиной 24 февраля, во вторую годовщину большого вторжения.

"Это обязательно означает и военную поддержку, потому что путать громкое слово "мир" с "капитуляцией", как делают некоторые, – лицемерный подход", – заявила итальянский премьер Джорджа Мелони.

Согласно соглашению, Италия обещает в 2024 году предоставить Украине €2 млрд военной помощи. Указан перечень вооружений (есть и средства дальнобойного поражения), сотрудничество в развитии разведки, оборонной промышленности, кибербезопасности, разминирования. И обязательство участвовать в восстановлении Украины, в частности, Одессы и области.

В соглашении с Канадой зафиксирована макроэкономическая и военная поддержка на сумму свыше €2 млрд. Без деталей, но упоминается возможность дальнейшей поставки современного военного оборудования "на суше, в воздухе, на море, в космосе и в киберсфере". Приоритет – бронетехника, артиллерия и силы авиации.

Безопасное соглашение с Данией – от 23 февраля. Это первая страна за пределами G7, с которой Украина ее заключила. Документ предусматривает военную поддержку Украины на 1,8 млрд евро уже в текущем году. A в целом Копенгаген заложил на пособие в 2023-2028 годах €8,5 млрд.

О перспективе подписания соглашений таковых заявили более 30 стран.

"Это каскад соглашений, которые между собой не связаны. Основная цель – поддержка украинского потенциала обороны до вступления в НАТО. Процесс может занять 5-10 лет. На этот промежуток времени нам нужно дать ресурсы. Именно поэтому участники формата "Рамштайн" и объявили такую инициативу", – рассказывает LIGA.net Калиниченко.

С теми странами, с которыми еще могут быть заключены соглашения, очень перспективны – скандинавские. Прежде всего, из-за их уровня военно-технического развития и возможности промышленности, которая соответственно может производить и поставлять совместное с нами оружие, говорит он.

"У них высокий уровень финансовой способности, позволяющий оказывать стабильную помощь, – добавляет эксперт. – Они физически близки к российской угрозе и понимают ее значительно лучше, чем страны Южной Европы – та же Франция, у которой есть другой ракурс взгляда на безопасность".