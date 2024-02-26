Україна підписала 10-річні безпекові угоди з п'ятьма країнами G7 - Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією та Канадою. Та з Данією – поза межами "сімки". Вони обіцяють більші постачання зброї, але без військових союзів, за якими хтось має нас захищати.

"Ми в моменті, еквівалентному 1945 року – треба сила зброї, щоб змусити Росію капітулювати. Перед лицем радикальної війни з РФ ми теж маємо діяти радикально", – каже LIGA.net аналітик Центру аналізу європейської політики (CEPA) Ніколас Тенцер.

Угоди фіксують обсяг допомоги на 2023 рік і фінансову підтримку на 2024-й. Не вимагають ратифікації, тож партнери не мають прямих зобов’язань. Зміст будуть щороку перезатверджувати, пояснює LIGA.net юрист-міжнародник Олександр Калініченко.

"Їх підписують через сумніви у перспективах швидкого вступу України в НАТО. Союзники пробують зробити, що можуть", – додає LIGA.net директор програм Росії та Євразії у британському аналітичному центрі Chatham House Джеймс Ніксі.

Про що угоди і як вони допоможуть у війні з Росією – розбір.

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Німеччина. "Вже друга після США"

За угодою, Німеччина надасть Україні військову допомогу – понад €7 млрд у 2024 році та очолить союзників щодо постачань сучасних засобів ППО. Сприятиме передаванню бронетехніки, артилерії, ІТ-технологій та дронів. Обіцяє "використовувати законні шляхи", щоб спрямовувати доходи від російських активів на підтримку України.

Шольц і Зеленський після підписання угоди, Берлін (Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN)

"Угоди – не воєнний союз, немає зобов’язань, щоб Бундесвер воював за вас, але викладено форми військової та невійськової допомоги Україні", – каже LIGA.net аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи, німецький експерт Андреас Умланд.

Довідка Берлін також оголосив про Берлін також оголосив про додатковий пакет військової допомоги на €1,13 млрд протягом чотирьох років. Він передбачає 18 самохідних гаубиць, 18 інших гаубиць, дві системи ППО SkyNex, 100 перехоплювачів для системи ППО IRIS-T, 120 000 артилерійських снарядів.

Німеччина зобов’язалася підтримувати захист України від Росії "скільки потрібно", заявив федеральний канцлер Олаф Шольц.

"Німецький концерн Rheinmetall уже оголосив, що будуватиме в Україні виробництва для ремонту техніки і виготовлення снарядів, – нагадує Калініченко. – Угоди нарощують співпрацю і виробництва на нашій території з дотриманням вимог безпеки".

Загальна військова допомога Берліна Києву, включно з майбутніми постачаннями через ЄС, становить €28 млрд. Зараз вона досяглa €17,7 млрд, що робить ФРН другою за розміром допомоги після США.

У Берліні зрозуміли можливу загрозу війни з Росією. Ще рік тому розуміння не було, пояснює Умланд: "Там розглядають можливість війни між НАТО і РФ і що Німеччина буде напряму залучена".

"Наслідки розуміння російських загроз у різних країнах Європи – різні. Данія оголосила, що дасть всю свою артилерію, бо розуміє, що українська перемога буде їхньою теж. Схожий підхід у країн Балтії. Дають більше зброї, ніж ми, відносно ВВП. ФРН далі обережна", – каже Умланд.

Aкцент Німеччини – на підвищенні власної обороноздатності. Тож країна більше зосереджена на своєму захисті.

Цього року Берлін надсилатиме Україні всю зброю, яку може і яку просить Київ, за виключенням ракет Taurus, вважає Умланд: "На жаль, німецька громадська думка проти. Багато німців вірять, що це може більше втягнути ФРН у війну та призведе до ескалації".

Винищувач F-15K з ракетою Taurus, 2016 (Фото: EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT)

Якщо німецька громадська думка зміниться, рішення щодо Taurus, може – також, вважає Умланд. Вбивство опозиціонера Олексія Навального пішло на користь Україні, бо стало ще однією ілюстрацією природи путінського режиму. Якщо США поставлять ракети ATACMS, зросте вірогідність, що Шольц теж зважиться.

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"У Берліні чекають нагоди, щоб дати ракети. Влада не знає, як "продати" громадськості, – каже він. – Як запакувати, щоб суспільство погодилося".

Німеччина не може взяти на себе провідну роль з військових постачань Україні, якщо Конгрес США не проголосує допомогу, вважає він. Радше може бути рішення Європи – ЄС, Великої Британії, Норвегії. Але без Америки не обійтися. З військовою допомогою поки що європейці самі не здатні впоратись.

"Чехія знайшла для України 800 000 снарядів, – додає Умланд. – Але ці закупівлі поза межами ЄС блокують Франція, Греція та Кіпр. Аргумент – краще снаряди купити в Євросоюзі. Проблема, що в Європі їх ніде купити. Тож позиція незрозуміла".

На рівні Євросоюзу вето не подолають, вважає Калініченко. Український дефіцит снарядів, розв’язання якого пропонує Чехія, буде закриватися партнерами з-поза ЄС.

Наприклад, Канада готова частково фінансувати закупівлі.

"ЄС захищає власного виробника і ринок. – додає Калініченко. – Тож нам доведеться чекати, поки європейська оборонна промисловість стане спроможною виробляти достатньо снарядів".

Франція. "Довгий шлях Макрона до розуміння Путіна"

Французька угода передбачає до €3 млрд військової допомоги цього року. Угоди Парижу і Берліну – взаємно доповнюють одну одну, каже президент Макрон. Він обіцяє відвідати Україну до середини березня.

Довідка Після вторгнення Париж дав Києву п’ять мобільних систем ППО Mistral, 30 гармат Cesar, близько 100 ракет великої дальності Skalp і 38 броньованих розвідувальних танків AMX 10 RC. Після вторгнення Париж дав Києву п’ять мобільних систем ППО Mistral, 30 гармат Cesar, близько 100 ракет великої дальності Skalp і 38 броньованих розвідувальних танків AMX 10 RC.

"В угодах є певні непублічні положення. Сподіваюся, найближчим часом Франція вирішить поставити Україні літаки Mirage 2000D. Це наша війна теж, не лише українська", – розповідає LIGA.net науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Ніколас Тенцер.

Винищувач ВПС Франції Mirage 2000D в небі Ізраїля, 2017 (Фото: EPA-EFE/ABIR SULTAN)

Франція потрапила під пильну увагу, бо нібито дає Україні менше зброї, ніж інші великі європейські країни – Німеччина і Британія.

Дані німецького Інституту Кіля ставлять Францію на 16 місце у світі. Її військова допомога з лютого 2022 року – €635 млн. Німеччини – €17,7 млрд, а Великої Британії – €9,1 млрд (третє місце).

Французькі чиновники заперечують цифри: на їхню думку, вони занижені. Париж заявив, що дав Україні військової допомоги у 2022-му на €1,7 млрд євро, а в 2023-му на €2,1 млрд.



Для порівняння, €3,8 млрд виділила Норвегія – і це шосте місце.

Президенти Макрон і Зеленський після підписання безпекової угоди в Парижі, 16 лютого 2024 року (Фото: EPA-EFE/THIBAULT CAMUS/POOL MAXPPP OUT)

Французи мають потужний ВПК і зацікавлені експортувати свою зброю на новий ринок – в Україну, вважає Калініченко.

Париж хоче, щоб французький виробник через Європейський фонд миру робив зброю для України за європейські гроші, розповідає юрист-міжнародник. Передусім йдеться про снаряди, але програма буде далі розширюватися на інше озброєння.

На спільній пресконференції з Зеленським Макрон урочисто і серйозно говорив про загрози від Росії для Європи, нагадує Тенцер. За два роки пройшов довгий шлях у цьому розумінні.

"Макрон розуміє, що Україна має виграти війну, а Росія її радикально програти. Гра з нульовою сумою. Напівперемоги Києва бути не може. Як і територіальних переговорів з РФ. Інакше – дозвіл на порушення міжнародного права і вільні руки для Москви на подальші тортури, вбивства і депортації. Особливо на окупованих територіях", – каже він.

Для Європи перемога у війні – єдиний спосіб досягти безпеки.

"Перебуваємо в моменті, еквівалентному 1945 року – треба сила зброї, щоб змусити ворога капітулювати. Перед лицем радикальної війни Росії ми теж маємо діяти радикально", – вважає аналітик.

Вже на цей рік Париж анонсував постачання ракет великої дальності Scalp, гаубиць Caesar, ППО і високоточних керованих бомб. Бомби корисні, навіть якщо їх радіус дії лише 50 км, а не 300 км, як у Scalp.

Також можуть поставити винищувачі Mirage 2000D, про які просив голова розвідки генерал Кирило Буданов. За інформацією ЗМІ, підготовка українських пілотів на них розпочалася. "Сподіваюсь, колись зможемо піти далі й поставити Rafale – складніші в польоті, але особливо ефективні літаки нового покоління", – каже Тенцер.

Довідка Mirage 2000D – французький багатоцільовий реактивний винищувач четвертого покоління, маневреніший, ніж F-16. Призначений для точних ударів на великій відстані. Mirage 2000D – французький багатоцільовий реактивний винищувач четвертого покоління, маневреніший, ніж F-16. Призначений для точних ударів на великій відстані.

Велика Британія. "Ми всі надто повільні"

Британський прем’єр Сунак першим (ще 12 січня) підписав таку угоду, де передбачив €2,93 млрд військової допомоги цього року і зобов’язання розбудувати український флот.

Президент Зеленський і прем’єр Сунак після підписання безпекової угоди в Києві, 12 січня 2024 року. (Фото: EPA-EFE/THIBAULT CAMUS/ OLEG PETRASYUK)

Міністр оборони Грант Шаппс заявив, що дасть Україні 200 керованих протитанкових ракет Brimstone 2 та навчить ще 10 000 військових у першій половині 2024-го, пише The Guardian.

Від початку вторгнення Велика Британія – сильний прихильник України, бо "у нас хороші міністри оборони, які розуміли ситуацію", вважає Ніксі. Це допомагає мобілізувати британський уряд.

"Ваша перемога та поразка Росії – в британських інтересах. Досягнути цього дедалі важче. Багато наших урядовців і громадян хотіли б переговорів, щоб ви домовилися про мир і вступ в ЄС в обмін на землю. Мимоволі просувають російські наративи. Але РФ хоче підкорити вас до 2026-го, і перемир’я використає, щоб перегрупувати війська і знову напасти", – підкреслює Ніксі.

Британія, на його думку, може збільшити постачання зброї цього року, але не суттєво: бракує виробничих потужностей.

"Навіть за найкращої волі британців, здатність Європи збільшити виробництво зброї та допомогу Україні не може покрити прогалину, яку залишають американці. Західним політикам важко зрозуміти актуальність і масштаб проблеми", – каже Ніксі.

ЄС пообіцяв минулого року 1 млн снарядів. Це вдалось виконати наполовину. Французи, наприклад, за місяць виробляють стільки боєприпасів, скільки Україна використовує за день.

"Ми всі надто повільні. Хоча об’єми виробництва ростуть, але недостатньо швидко. Вам доведеться цей рік пройти в режимі оборони. Розрада – оборонятися легше, ніж атакувати", – каже Ніксі.

Британські воєначальники, за словами Ніксі, постійно говорять про потребу збільшити оборонні бюджети, борються в уряді за додаткові гроші. Змагаються за них з іншими міністерствами.

Aле наближається рік виборів, нагадує Ніксі. A зріст витрат на оборону не дає голосів: "В уряді напруження – між потребою допомагати вам та перемогти на виборах і втримати владу".

"Ми лише маленький гвинтик у машині допомоги, – підсумовує Ніксі. – Щоб Україна виграла, всі мають працювати разом, включно зі СШA".

Італія, Канада, Данія. Далі буде?

Лідери Канади та Італії підписали у Києві безпекові угоди з Україною 24 лютого, у другу річницю великого вторгнення.

"Це обов’язково означає і військову підтримку, бо плутати гучне слово "мир" із "капітуляцією", як роблять деякі, – лицемірний підхід", – заявила італійська прем’єрка Джорджа Мелоні.

Згідно з угодою, Італія обіцяє у 2024 році надати Україні €2 млрд військової допомоги. Вказаний перелік озброєнь (є і засоби далекобійного ураження), співпраця у розвитку розвідки, оборонної промисловості, кібербезпеки, розмінування. Та зобов’язання брати участь у відбудові України, зокрема Одеси та області.

В угоді з Канадою зафіксована макроекономічна та військова підтримка на суму понад €2 млрд. Без деталей, але згадується можливість подальшого постачання сучасного військового обладнання "на суші, у повітрі, на морі, у космосі та у кіберсфері". Пріоритет – бронетехніка, артилерія та сили авіації.

Безпекова угода з Данією – від 23 лютого. Це перша країна поза G7, з якою Україна її уклала. Документ передбачає військову підтримку України на €1,8 млрд вже нинышнього року. A загалом Копенгаген заклав на допомогу у 2023-2028 роках €8,5 млрд.

Про перспективу підписання угод заявили понад 30 країн.

"Це каскад угод, які між собою не пов’язані. Основна мета – підтримка українського потенціалу оборони до вступу в НАТО. Процес може тривати 5-10 років. На цей проміжок часу нам треба дати ресурси. Саме тому учасники формату "Рамштайн" оголосили таку ініціативу", – розповідає LIGA.net Калініченко.

З тими країнами, з якими ще можуть бути укладені угоди, дуже перспективні – скандинавські. Передусім через їх рівень військово-технічного розвитку та можливості промисловості, яка відповідно може виробляти і постачати сумісну з нами зброю, каже він.

"У них високий рівень фінансової спроможності, що дозволяє давати стабільну допомогу, – додає експерт. – Вони фізично близькі до російської загрози і розуміють її значно краще, ніж країни Південної Європи – та сама Франція, яка має інший ракурс погляду на безпеку".