"Мы здесь навсегда". Как прошел (не) последний день УПЦ МП в Киево-Печерской лавре

На подходе к Киево-Печерской лавре сразу и не скажешь, что это последний день для Украинской православной церкви Московского патриархата. Никаких автобусов, которые вывозили бы мебель и личные вещи монахов. Только у главного входа в Нижнюю лавру несколько автомобилей патрульной полиции, а сотрудников МВД можно пересчитать по пальцам.

СПРАВКА. 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра"



До 29 марта монастырь . 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (Мужскому монастырю) УПЦ предупреждение о расторжении договора от 2013 года о безвозмездном пользовании имуществом лавры.До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории нижней лавры, сообщили LIGA.net в Министерстве культуры.

Спускаемся к Крестовоздвиженской церкви, где с 8 утра наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) несет службу. Недалеко от церкви нас встречает женщина в белой куртке, которая ведет активную, местами даже агрессивную полемику с журналистом телеканала Прямой.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Вы все подчинены Зеленскому. А власть принадлежит нам", – говорит она.

Просим представиться – называется "правозащитницей". Позже благодаря Google-поиску мы узнаем в женщине Викторию Кохановскую, которую в многочисленных новостях называют "главным юристом" УПЦ МП.

Мужчина неподалеку "в шоке, что это такое в стране происходит".

"Вы знали, что Москву строил Юрий Долгорукий? Украинец. Православный, – мужчина сам охотно вступает в контакт. – Нас разъединил Кравчук в 1991-м, когда провозгласил независимость. Еще ни при одном царе никто не победил православие".

В нескольких метрах от знатока Юрия Долгорукого еще один мужчина жалуется, что "при коммунистах такого не было, при фашистах такого не было".

Читайте также: Московской церкви в киевской Лавре не будет, заявил Данилов. Усик "пришел помолиться"

Наконец доходим до Крестовоздвиженской церкви. Возле нее собрались от силы 200-250 человек. В самой церкви, может быть, еще 50-70. Хотя в своих соцсетях УПЦ МП заявила о "тысячах верующих".

Большинство монахов, которые должны сегодня покинуть территорию Лавры, отказываются общаться: "нет благословения". В приватном разговоре на условиях анонимности согласился только один из монахов. "Думаю где-то снимать квартиру, что ли. 200 человек лаврской братии, ну куда мы переедем? – говорит он LIGA.net. – Наверняка разбредемся кто куда по монастырям. "Просрало" церковь наше руководство".

Собеседник LIGA.net в Министерстве культуры отрицает слова монаха, уверяя, что при желании у руководства УПЦ МП есть где их расселить. В частности, в Киевской и Житомирской области.

Соглашается на разговор и протоиерей Владислав в пуховике Tommy Hilfiger. Он из другого храма УПЦ МП и пришел поддержать собратьев.

"Большинство наших прихожан патриотически настроены и находятся на передовой. Если начнется религиозная война – сомневаюсь, что это будет хорошо для страны", – говорит Владислав.

Пытаемся разговорить еще одного мужчину в рясе. К нему подходят верующие и целуют руку. От комментариев отказывается.

– Это ваш последний день в Лавре? – спрашиваем мы у священника УПЦ МП.



- Не знаю. Но если последний, то я с вашего позволения пойду помолюсь, пока есть возможность, – с улыбкой отвечает он.

Гораздо активнее с журналистами общаются люди, которые представляются верующими и теперь не понимают, "где нам молиться, если единственную каноническую церковь выгонят". Причем, как только журналист начинает диалог с одним из верующих – к нему буквально подлетает кучка других и пытается массой убедить в своей правоте.

К таким скоплениям периодически подходят со стороны мужчины с характерными барсетками через плечо и наблюдают. Возможно – сотрудники Службы безопасности Украины. Их главной задачей на 29 марта было "не допустить силового сценария", сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах.

В такой обстановке завершается служба. Первым из церкви выходит митрополит Климент, руководитель информационно-просветительского отдела УПЦ МП. Говорит, что монастырь не собирается покидать территорию заповедника, потому что для этого якобы нет юридических оснований.

На вопрос, зачем тогда УПЦ МП вывозила вещи из монастыря, отвечает, что большинство вещей осталось. А комиссия по описи вещей "работать не будет, потому что нет судебного решения".





– Абсолютно, абсолютно, – уверенно отвечает митрополит и удаляется. - То есть вы убеждены, что вы здесь навсегда? – спрашивает LIGA.net у Климента.– Абсолютно, абсолютно, – уверенно отвечает митрополит и удаляется.

Через несколько минут из церкви выходит наместник Лавры Павел. Православные "бодигарды" контролируют допуск к телу.

"Во вторник (28 марта. – Ред.) пришло письмо о том, что 30 числа с храма преподобного Агапита начнется "переход" Лавры государству, – рассказывает Павел в конце речи в церкви. – Закон на нашей стороне. Мы останемся в Лавре до окончания судебного разбирательства".

СПРАВКА. 23 марта УПЦ МП 23 марта УПЦ МП обжаловала в Хозяйственном суде Киева решение заповедника об одностороннем разрыве договора.

По словам наместника Павла, УПЦ МП предлагали такой компромисс: "Уезжают из Лавры блаженнейший Онуфрий, семинария, и я. Я сказал, что с креста не сходят, с креста снимают".

После этого Павел вошел в свою резиденцию, которая находится в нескольких метрах от церкви. Рядом – Mercedes с работающим двигателем. Через несколько минут автомобиль (вероятно, с Павлом внутри) выезжает из Нижней Лавры. Некоторые верующие кланяются машине.

Читайте также: Представители УПЦ МП пришли к Зеленскому, чтобы "донести позицию" – прямая видеотрансляция

Без "мерседеса" и Павла в Лавре становится совсем спокойно. Верующие и журналисты начинают расходиться.

С завтрашнего дня, 30 марта, на территории нижней лавры начинает работать комиссия Минкульта. До 1 мая она будет принимать государственное имущество, которое в 2013 году правительство беглого Николая Азарова передало в безвозмездное пользование УПЦ МП, сообщила LIGA.net Марьяна Томин, директор департамента культурного наследия Министерства культуры.

Поэтому в конце "проповеди" митрополит Павел призвал верующих приходить в Лавру 30 марта, ведь власти начнут "изгонять" церковь.

В действительности власть не собирается создавать картинку для российской пропаганды, уверяет LIGA.net собеседник в межведомственной комиссии, созданной на основании решения СНБО. По его словам, с 30 марта комиссия в составе восьми человек (среди которых трое – представители УПЦ МП) начинает обход построек на территории Нижней Лавры.

"План следующий: зашли на объект, проверили и опечатали. После этого они (представители монастыря. – Ред.) не смогут туда попасть. И так до последнего объекта", – объясняет собеседник из межведомственной группы.

Комиссия будет работать без сопровождения правоохранительных органов.

"Если монахи закроются и откажут в доступе – тогда это 191 статья Уголовного кодекса – присвоение имущества, – объясняет собеседник. – Мы будем двигаться исключительно в правовом поле, не подыгрывая враждебной пропаганде".

Комментируя заявление Климента об отсутствии законных оснований для "выселения", собеседник LIGA.net напоминает: "Собственник [Лавры] – государство. Для разрыва договора не нужно решение суда. Это им (УПЦ МП – Ред.) нужно решение суда, чтобы остаться".

"В любом случае им придется смириться", – добавляет он и прогнозирует: "выселение" УПЦ МП из Лавры может растянуться до июня.

Читайте также: Разбор | "Гнездо русского мира". Как из Лавры выселяют Московский патриархат

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.