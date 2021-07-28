На кого работают украинские антивакцинаторы, исповедь Епифания. Что надо знать утром

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Рекомендує Борис Давиденко, головний редактор LIGA.net. АПОКАЛІПСИС СЬОГОДНІ. ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ, ЯК І НА КОГО ПРАЦЮЮТЬ УКРАЇНСЬКІ АНТИВАКЦИНАТОРИ

Фейсбучні пости і коменти антивакцинаторів можуть здаватись кумедними: звідки у людей в 21 столітті така антинаукова маячня?! Але не поспішайте посміхатись.

В Україні більшість населення вірить у конспірологічні теорії, що COVID-19 – штучно виведена зброя для скорочення людської популяції. І не хоче робити щеплення.

Тома Балаєва провела якісну журналістську роботу і розібралась, хто головні пропагандисти антивакцинаторства в країні, що у них в голові і чи багато вони заробляють на своїх ідеях. Це цікавий світ і яскраві ідеї, які, на жаль, коштують десятки тисяч життів. Більше за лінком.

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Рекомендує Петро Шуклінов, керівник суспільно-політичної редакції. Сповідь Епіфанія. Справжня історія становлення ПЦУ: "Все почалося з пророцтва Варфоломія"

Сьогодні православний світ відзначає 1033 річницю хрещення Русі-України. Ми вирішили подарувати всім читачам LIGA.net нашу історію про створення Православної церкви України, яку ми підготували для передплатників. Отже, як утворилася ПЦУ? Все почалося з пророцтва. Більше за посиланням.

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