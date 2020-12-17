Что требуют митингующие SaveФОП на Майдане. И при чем здесь Левочкин, Порошенко и Тимошенко

120 человек с флагами #SaveФОП и четыре палатки у Монумента Независимости в Киеве. Так 16 декабря выглядел протест физлиц-предпринимателей, которые сначала выступали против тотальной фискализации, запланированной с 1 января 2022 года, а теперь требуют отставки правительства Дениса Шмыгаля.

Днем ранее крупный митинг малого бизнеса (лидеры протеста говорят о 50 000 человек) закончился столкновениями с полицией, пострадали десятки людей. Каковы мотивы митингующих, что общего у некоторых организаторов протестов с одним из лидеров ОПЗЖ Сергеем Левочкиным, и как оппозиция пытается использовать протест людей - в материале LIGA.net.

ЧЕГО ХОТЯТ ФОПЫ

"Мы требуем отставки правительства, потому что наш вопрос не решается. Вчера мы приняли решение добавить к экономическим требованиям политические. Но если экономические вопросы будут решены, то мы готовы разойтись работать", – заявил в эфире 5 канала один из лидеров SaveФОП Сергей Доротич.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Позже он озвучил другое кадровое требование: отставка главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева. Как уточнил LIGA.net еще один лидер протеста Влад Орлов, отставка Гетманцева – главное политическое условие протестующих: "Если в этом смысле ничего не произойдет, мы будем требовать отставки правительства или, во всяком случае, его экономического блока, как ответственных за происходящее в экономике".

В центре протестов стоит общественная организация SaveФОП, рассказал LIGA.net Орлов. Ее основатели – сам Орлов, Сергей Доротич (наиболее публичный и с заметным политбекграундом), а также Кетино Равлюк, Мирослав Данилкив и Константин Садовский.

SaveФОП говорят о двух основных требованиях:

Первое – смягчение январского локдауна (ФОПы требуют от Кабмина расширить перечень бизнесов, которые смогут работать во время жесткого карантина).

Второе – отмена тотальной фискализации.

В сентябре 2019 года одним из первых знаковых законов, принятых обновленной Верховной Радой в рамках "турборежима" было существенное расширение групп предпринимателей, которые обязательно должны использовать регистраторы расчетных операций (РРО), чтобы каждый покупатель мог получить фискальный чек.

В начале декабря Рада перенесла действие закона на 2022 год. Но протестующих ФОП это не устраивает – они требуют отменить фискализацию, уточнил LIGA.net Орлов.

Как SaveФОП предлагает изменить закон о тотальной фискализации? По словам Орлова и другого активиста протестов Александра Лясковича, есть пять основных позиций:

1. Повысить порог для использования РРО. Основная идея – увеличить лимит использования обязательного РРО до двух третей верхнего порога по годовому обороту для предпринимателей второй группы упрощенной системы налогообложения. Сейчас это – 5 млн грн, соответственно лимит должен составить около 4,3 млн грн (сейчас – 1,3 млн грн).

2. Заменить РРО терминалами безналичной оплаты. "При безналичной оплате все деньги заходят на расчетный счет ФОПа 2600, эти счета открыты – налоговая может спокойно проследить доходность каждого предпринимателя, – поясняет Орлов. – РРО только усложняют систему и создают коррупционную составляющую".

3. Учитывать общий оборот ФОПов, а не сумму продажи каждого товара. По словам Лясковича, большая проблема для малых предпринимателей – учет товарных остатков, поскольку многие предприниматели не имеют документов, подтверждающих их покупку.

"Я занимаюсь канцтоварами, у меня есть тетради, купленные еще в 2003 году, фискальных документов о покупке нет. Как мне их теперь учитывать? Налоговая говорит – утилизировать, но это убытки, – говорит Ляскович. – Можно сделать как в Европе, где все пользуются РРО, но там указывается только сумма, а не конкретная товарная позиция".

4. Повысить штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность. "Если я буду заниматься предпринимательством полностью "в черную", штраф составляет 340 грн, единый налог – 970 грн, – говорит Орлов. – То есть мне дешевле вообще не регистрироваться. Поэтому штрафы нужно увеличить в разы".

5. Признать дробление продаж на ФОП незаконным. "Крупные торговые сети, которые используют ФОП для налоговой минимизации работают в легальном правовом поле, – отмечает Орлов. – Почему бы вместо борьбы с малыми предпринимателями для начала не признать незаконными схемы больших?"

Отсрочка в ведении законов не удовлетворила SaveФОП. "Представьте, что к вам приходит грабитель и говорит, что заберет ваши деньги, но не сейчас, а через год. Что поменяется?", – спрашивает Ляскович. По словам Орлова, единственный выход – голосование в Раде за альтернативный законопроект о фискализации, который отменит уже ранее принятый закон.

Читайте также: Кассовые аппараты для ФОПов отложили. Рада поддержала законопроект

БЕНЕФИЦИАРЫ ПРОТЕСТОВ

Участники акции на Майдане не используют партийную символику, поэтому на первый взгляд невозможно определить, кому из политических сил может быть выгодны эти протесты. Однако митинг ФОПов в своей риторике используют практически все оппозиционные партии.

Например, лояльный Петру Порошенко телеканал Прямой организовал открытую телестудию на Майдане и вместе с 5 каналом активно освещал акцию на Майдане. В ноябре соглава фракции Евросолидарность Ирина Геращенко выступала перед митингующими на сцене возле здания парламента и обещала стать "внештатным помощником SaveФОП".

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

При этом в окружении министра внутренних дел Арсена Авакова обвиняют именно Порошенко в финансировании митинга. По словам собеседника LIGA.net в руководстве МВД, якобы именно с Порошенко связан приезд 170 автобусов с разных областей Украины. Но, мол, "деньги у протестующих заканчиваются" и "скоро им придется сворачиваться". Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко в комментарии LIGA.net назвал информацию о финансировании SaveФОП "полным абсурдом".

Небезразлична к судьбе ФОПов и Юлия Тимошенко. В начале ноября она обвиняла президента Владимира Зеленского в "приказе убить малый бизнес", а нардепы от Батькивщины регулярно комментируют митинги предпринимателей, в том числе в эфире телеканалов, подконтрольных Виктору Медведчуку.

Собеседники LIGA.net в Офисе президента главным спонсором называют представителей ОПЗЖ. "Мы понимаем, кто это делает. На митинге присутствуют телекамеры оппозиционных сил", – говорят в ОП, добавляя, что им не совсем понятны требования митингующих, поскольку законопроект по ФОПам уже отложен. "ОПЗЖ хочет предложить альтернативный законопроект и вкладывает деньги в завоз людей", – отметил собеседник, называя Доротича одним из контактных лиц.

ТЕНЬ ЛЕВОЧКИНА

Депутаты ОПЗЖ действительно активно содействуют митингующим. Нардеп Николай Скорик на заседании Рады 16 декабря сравнил события на Майдане с Революцией достоинства. Кроме того, 15 декабря нардепы от ОПЗЖ во главе с Медведчуком зарегистрировали законопроект N4490, который призван "облегчить и упростить работу ФОПов".

Доротич – один из организаторов митинга. В украинской политике человек не новый. В 2006 году был избран депутатом Киевского облсовета от Батькивщины. В 2009-2010 году был первым замминистра регионального развития и строительства.

В 2010 году Доротич был в числе организаторов "налогового Майдана". 15 декабря в эфире телеканала НАШ он хвастался, что тогда "Янукович и Азаров встретились с ФОПами и решили вопрос". В этом же году он возглавил Союз защиты предпринимателей. До этого организацией управлял Валентин Ничипоренко – экс-нардеп от Партии регионов. А в 2019 году Доротич подал заявку на регистрацию товарного знака #SaveФОП.

Доротич – учредитель общественной организации Сила громад вместе с Андреем Карпенко. Тот, в свою очередь, учредил в 2015 году партию с таким же названием, которую в 2019 году передал нардепу от группы За майбутнє Антону Яценко. В комментарии LIGA.net Яценко сообщил, что с Карпенко особо не знаком и никакой совместной политической деятельности у них не было.

Карпенко – давний участник газового рынка Украины. В середине 2000-х возглавлял концерн Укргаз, а в 2007 году, как писала тогда Деловая столица, продал шесть облгазов компании RosUkrEnergo, которую в 2004 году создали олигарх Дмитрий Фирташ и его младший партнер Иван Фурсин. Фурсин – одногруппник и давний-бизнес партнер Левочкина.

И именно Фурсин в 2017 году взял на поруки Карпенко, который на тот момент возглавлял компанию Смілаенергоінвест. По версии следствия, Карпенко организовал схему по присвоению средств, полученных от потребителей Смелы за поставку тепловой энергии.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Доротич уверяет, что протестующие финансируют себя сами. "Мы собрали больше 1,5 млн грн со всей Украины. Мы ничего не должны олигархам и финансово-промышленном группам", – заявил он в комментарии LIGA.net. С Левочкиным, говорит Доротич, лично не знаком и видел его два раза "на расстоянии 10 метров". Кто такой Фурсин – не знает.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Орлов уверен, что у движения SaveФОП есть потенциал для длительной борьбы. "Особенно, если будут подобные разгоны со стороны полиции, как 15 декабря. Думаю, тогда на улицу выйдут не только предприниматели", – говорит он.

Идеолог тотальной фискализации Даниил Гетманцев отказался комментировать LIGA.net протесты ФОП, отметив лишь, что это "политическая история". Доля правды в этом заявлении есть: требования протестующих попали в поле зрения депутатов и каждая политическая сила пытается застолбить за собой образ защитников малого бизнеса.

По словам Орлова, в начале декабря на контакт с протестующими вышел глава фракции Слуга народа, по инициативе которого была создана рабочая группа для решения "проблемы ФОП".

"Мы предложили налоговому комитету альтернативный законопроект. Но Гетманцев категорически отверг его, хотя мы наработали его после консультаций с Госналоговой службой, – рассказал Орлов. – Вообще до первых больших митингов в начале декабря у нас не было никаких контактов с властью, только потом под руководством Давида Арахамии была создана рабочая группа. Но сейчас, как я понимаю, Арахамия болеет, без него никакого движения не происходит".

Доротич заявил LIGA.net, что протестующие ждут подмогу из регионов. "Будем стоять, пока не будут выполнены требования", – говорит он.

Читайте также: Зеленский создает координационный совет для решения проблем ФОПов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.