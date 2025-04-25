Первое – создание Национальной гвардией двух корпусов. Важно, что на базе лучших бригад со своими штатными командирами: руководителем 12 бригады специального назначения "Азов" полковником Денисом Прокопенко (Редис) и командиром 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковником Игорем Оболенским (Корнет).

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Второе — долгожданное постановление правительства о расширении полномочий Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства, центров рекрутинга ВСУ и территориальных центров комплектования. В частности, в части самостоятельной перевозки иностранных добровольцев в Украину.

Конечно, до полного перехода Сил обороны Украины (СОУ) на новую организационно-штатную структуру "корпус-бригада" еще далеко, как и до непрерывного потока иностранцев в отечественную армию, но речь идет о мерах, способных создать реальные преимущества над противником.

Что именно меняется и как переход на корпуса может качественно улучшить украинское войско — специально для читателей LIGA.net объясняет директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.