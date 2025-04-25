Перша — створення Національною гвардією двох корпусів. Важливо, що на базі найкращих бригад зі своїми штатними командирами: очільником 12 бригади спеціального призначення "Азов" полковником Денисом Прокопенком (Редіс) та командиром 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковником Ігорем Оболєнським (Корнет).

Друга — довгоочікувана постанова уряду щодо розширення повноважень Центру рекрутингу іноземців і осіб без громадянства, центрів рекрутингу ЗСУ та територіальних центрів комплектування. Зокрема, у частині самостійного перевезення іноземних добровольців в Україну.

Звісно, до повного переходу Сил оборони України (СОУ) на нову організаційно-штатну структуру "корпус-бригада" ще далеко, як і до безперервного потоку іноземців до вітчизняного війська, але йдеться про заходи, які здатні створити реальні переваги над противником.

Що саме змінюється та як перехід на корпуси може якісно покращити українське військо — спеціально для читачів LIGA.net пояснює директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.