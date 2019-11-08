Наказание за фото экрана чужого телефона и почему не едет МВФ. Что надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня пятница, 8 ноября. Погода +6-+12, курс доллара 24.52. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Я выложил в сеть фото экрана с чужого смартфона. Что мне грозит?

Что случилось. На прошлой неделе журналист издания Буквы опубликовал фото, как депутат Слуги народа Богдан Яременко переписывался с “проституткой” во время заседания парламента. Такие “шпионские” фотографии экранов смартфонов, планшентов, ноутбуков появляются регулярно.

Можно ли фотографировать чужие экраны. Если вы просто сфотографировали, например, чужой экран с перепиской, это еще не преступление. А вот распространение - уже да.

Чем грозит такое нарушение. Можно попасть под статью №182 Уголовного кодекса за незаконный сбор, хранение, распространение конфиденциальной информации. Наказание – штраф, исправительные работы или арест сроком до 5 лет. Или под статью №163 за нарушение тайны переписки или другой корреспонденции. Наказание – от 3 до 7 лет лишения свободы.

Если депутат подаст в суд на журналиста за публикацию экрана телефона? Он вряд ли выиграет дело. Здесь вступает в силу ответственность государственного деятеля. Украина наследует принципы европейской Конвенции по правам человека, которая предусматривает, что СМИ могут собирать информацию о госдеятелях, чтобы генерировать открытую дискуссию между обществом и правящим режимом. Плюс журналиста защищает статья 25 закона «Об информации».

Значит, любую информацию, сфотографированную с экрана депутата, можно спокойно публиковать? Не совсем так. ЕСПЧ считает, что распространение может быть оправдано, если информация имеет потенциальную общественную значимость. Больше читайте по ссылке.

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Почему МВФ не едет в Украину. Инсайд

Международный валютный фонд отложил визит своих представителей в Украину: финальный этап переговоров о новой программе финансирования начнется не раньше второй половины ноября. Мы узнали, какой список требований выдвигает МВФ.

Бюджет. Главный параметр – дефицит в 2%. Проект бюджета-2020, поданный Кабмином в Раду ко второму чтению 5 ноября, соответствует этому требованию.

Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Принят Радой (№1031) во втором чтении 31 октября. По информации источников LIGA.net, сейчас эксперты МВФ анализируют принятый закон на предмет соответствия международным нормам. Это одна из причин задержки приезда миссии Фонда в Киев.

Изменения в закон о Фонде гарантирования вкладов. Они содержат два различных пункта. Во-первых, ликвидация банков-банкротов не может быть прекращена даже по решению суда, а сами банки не имеют права возвращаться на рынок. Во-вторых, Фонд должен получить более широкие полномочия по управлению неплатежеспособными банками.

"Прослушка" НАБУ и ГБР. Закон принят и подписан Зеленским, но к его практической реализации есть большие вопросы.

Независимые набсоветы госбанков. Украина провалила первый этап реформы корпоративного управления в Ощадбанке и Укрэксимбанке: оба финучреждения по закону, обзавелись независимыми набсоветами (НС), но они пока не смогли заполнить их.

Анбандлинг Нафтогаза. Создание отдельного юрлица-управляющего газонтранспортной системой Украины и его выведение из структуры НАК Нафтогаз Украины.

Рыночные цены на газ. С января 2020 года (старое требование, отсрочек быть не должно).

Рынок земли. В Раде должен появиться базовый законопроект. Пока за этот статус борются 11 разных проектов.

Задания НБУ. Стресс-тесты банков (выполнено) и подготовка к реализации раздела функций Нацкомфинуслуг.

Независимость АМКУ. До конца года в Раде появится два "антимонопольных" законопроекта. Один их них – о полномочиях АМКУ – должны принять до конца года. Детальней читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Взрыв Мерседеса в Киеве: стало известно, на кого покушался киллер. В автомобиле Мерседес, который взорвали в Святошинском районе Киева, находился российский бизнесмен Игорь Сало. Он бывший совладелец харьковской фармацевтической компании. Собеседники LIGA.net на угольном рынке связывали его с поставками угля на госкомпанию Центрэнерго в 2014-2016 годах. Также его считают причастным к попыткам недружественных поглощений различных бизнесов.

2. Зеленский подписал изменения в госбюджет-2019. В бюджете добавили 1 млрд грн на программу "Реструктуризация угольных шахт". На 1,4 млрд грн увеличивается обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных Силах и другое.

3. Где больше всего счастья. Опубликован рейтинг стран Евросоюза. В Бельгии, Нидерландах, Австрии и Финляндии живут самые счастливые люди. Меньше всего счастливых людей оказалось в Латвии и Болгарии.