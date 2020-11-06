Налоговая новация от Слуг народа, остановка общественного транспорта. Что надо знать утром
Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат
Доброе утро!
Сегодня пятница, 6 ноября. Температура от +4 до +8, курс доллара 28.24
Заплатят все. В Раде придумали налог на недвижимость по-новому. Каким он будет?
Налоговая новация от Слуг народа, которая коснется каждой украинской семьи. Если у вас небольшая квартира, до 60 кв. м, и сейчас вы не платите налог на недвижимость, то в следующем году все может измениться. В новом проекте налогового кодекса зафиксирован другой подход. Платить будут все собственники, за исключением льготников. Сумма — 0,2% в год от стоимости жилья.
У инициативы точно есть слабые места и белые пятна, пока неясно, в каком виде она попадет в сессионный зал и как будет реализована. Но следить за ней точно нужно. Больше по ссылке.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Чи означатиме жорсткий карантин зупинку громадського транспорту? Відповідь МОЗ
Країну, скоріш за все, знову закриють. Питання тільки в тому, які будуть обмеження. І чи ходитиме транспорт. Головний санлікар Віктор Ляшко розповів нам, що є два варіанти. Більше за лінком.
Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день – подпишитесь
Комментарии