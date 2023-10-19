Украина берет системы противовоздушной обороны в аренду у международных партнеров. Это позволит усилить защиту во время отопительного периода, рассказал 15 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Используем все возможности для усиления системы ПВО", – подчеркнул Игнат в комментарии LIGA.net. Как аренда средств противовоздушной обороны влияет на готовность Украины к зимним атакам – коротко.

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УКРАИНЕ НУЖНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЕСТЬ В МИРЕ

Украина должна усиливать свою систему противовоздушной обороны. Эту мысль представители страны уже не первый месяц повторяют везде – от личных встреч до переговоров в формате "Рамштайн".

Чтобы защититься от российских ударов, Украине нужно больше комплексов ПВО, чем есть в мире, говорит LIGA.net главный редактор Defense Express Олег Катков. ЗРК Hawk передают не от хорошей жизни.

Поскольку россияне могут сделать ставку на комбинированные атаки дронами и баллистическими ракетами, потребности Украины, например, в Patriot почти равны количеству этих комплексов в США (60 батарей), говорит он.

"Зенитно-ракетные комплексы – дефицит в странах НАТО. На них в принципе не делали ставку, – объясняет он. – В приоритете истребители. Главная задача условного Patriot – прикрыть авиабазу, на которой базируется истребительная авиация, от удара. Чтобы потом она могла подняться в воздух и зарыть врага в каменный век".

Мощности по производству также ограничены: системы ПВО по основным производителям законтрактованы на десятилетия вперед, добавляет эксперт информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Наши партнеры принимали решение о передаче Украине систем ПВО, обсуждая, в том числе, и вопросы распределения ответственности за перекрытие воздушного пространства, – объясняет Рябых. – Они могут помочь друг другу защитить небо".

По этому принципу Украина получила одну из систем Patriot, которую собрали вместе Нидерланды и Германия (ещё одну в полном составе передали США) и одну SAMP-T от Франции с Италией. Это позволило партнерам оказать помощь, не снизив возможностей собственной ПВО.

Страны, обладающие только одной батареей Patriot или SAMP-T, не могут отдать Украине последнее, говорит LIGA.net собеседник в Офисе президента. Поэтому Украина договаривается, чтобы они их не отдавали, а одалживали.

Какие страны согласились на такой формат – на Банковой не уточняют.

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РАСШИРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПОДДЕРЖКИ

В таких условиях механизм передачи техники в аренду – еще один инструмент поддержки Украины, считает Рябых.

До этого Украина работала еще по нескольким направлениям для решения этой задачи. Сначала – доиспользование запасов советского вооружения. Этот этап окончился уже давно, объясняет он.

Затем наступил этап усиления украинской ПВО готовыми решениями. Система противовоздушной обороны – сложный организм. Он включает не только способы уничтожения целей, но и средства обнаружения. Все ее элементы должны работать слаженно. Просто предоставить сверхсовременный ЗРК – недостаточно. Он должен работать в унисон с уже имеющимися.

Так что партнеры начали предоставлять не только вооружение, но и средства, благодаря которым его интегрировали в украинскую систему защиты неба.

"Теперь констатируем, что есть еще один инструмент наращивания наших способностей по решению задач на поле боя", – говорит Рябых.

Этот инструмент даже имеет определенные преимущества.

"Когда вооружение передают в виде помощи – оно уже наше. А значит, странам-партнерам придется восстанавливать собственную боеспособность, заказывать новые системы. Когда вооружение передается в аренду, оно с максимальной вероятностью вернется назад, и нет нужды заказывать новое".

По его словам, вполне жизнеспособная схема. Один из примеров – ленд-лиз, являвшийся передачей вооружения именно в аренду во время Второй мировой.

В современной истории наиболее известный пример – шведские истребители Gripen, которые до сих пор предлагаются в долгосрочную аренду, от 10 лет. В 2003 году Чехия и Венгрия взяли в 10-летнюю аренду по 14 истребителей Gripen по ценнику в $800 млн и $700 млн. Затем контракты продлили.

"На аналогичных условиях Швеция предлагала Gripen в Малайзию, но проиграла контракт – Малайзия выбрала 18 корейских FA-50. Есть информация, что сейчас Болгария ищет истребители в аренду", – говорит Катков.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ В УКРАИНЕ

Для Украины эта схема также не является принципиально новой – партнеры предоставляли нам определенные комплексы в пользование и раньше, говорит Игнат. Кто и сколько – не разглашают, эта информация очень чувствительна и для партнеров, и для обороноспособности Украины. Но о массовой практике пока речь не идет.

Цель – не только усилить противовоздушную оборону Украины до момента поставки вооружения, которое передадут партнеры в качестве помощи, но и в условиях боевых действий подготовить персонал к работе с ним.

Это требует меньше времени, чем подготовка персонала для работы с F-16 – всего несколько недель, говорит Игнат. В дальнейшем подготовка военнослужащих уже будет проходить в Украине в штатном режиме.

"Комплексы, которые мы получаем сегодня от партнеров – IRIS-T, NASAMS, Patriot и SAMP-T – станут основой боевого потенциала Воздушных сил в будущем, – говорит Игнат. – Поэтому мы будем обучать здесь специалистов, преподавательский состав Харьковского университета воздушных сил будет обучать курсантов. Выхода другого нет. Мы переходим на новое вооружение".

Потребности Украины в F-16 поставку зенитно-ракетных комплексов не отменяют, подчеркивает Игнат. Защитить все воздушное пространство Украины и отогнать российскую авиацию без них невозможно.

Этой зимой аренда вооружения поможет Украине отбить ракетно-дроновый террор РФ в течение отопительного сезона, считает Рябых: "И поддержит Украину, пока у нас не появится F-16. Это будет уже другая история и существенное расширение возможностей противовоздушной и противоракетной обороны за счет включения в нее воздушных компонентов".

На вопрос, сколько еще ждать истребители, пресс-секретарь Воздушных сил отвечает традиционным: "Еще немножко".

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