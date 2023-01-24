Наперегонки с НАБУ. Почему Зеленский уволил Тимошенко и связанных с ним губернаторов

Президент Владимир Зеленский инициировал волну кадровых решений. Большинство из них стало следствием журналистских расследований. В числе уволенных – заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко и, вероятно, в шаге от увольнения – связанные с ним руководители областных администраций.

Четко никто во власти причину не называет, но намекают, что к уволенным чиновникам много претензий с точки зрения репутационных рисков. Также в будущем не исключены претензии со стороны правоохранительных органов, говорят собеседники LIGA.net во властных кругах.

Что известно о последних кадровых решениях власти – короткий обзор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Первым среди чиновников информацию об увольнении Кирилла Тимошенко озвучил 18 января нардеп от Голоса Ярослав Железняк. Собеседники LIGA.net в Офисе президента и руководстве фракции Слуга народа признали, что проблемы у Тимошенко действительно есть, но никто со 100% уверенностью тогда не смог озвучить причину недовольства.

По словам одного из них, Зеленский активно думал над увольнением Тимошенко последние два месяца, "но никак не доходили руки".

22 января президент впервые прямо намекнул на будущие кадровые решения: "Сейчас основное внимание – вопросы обороны, внешней политики, войны. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях – как на центральном, так и в регионах".

Вслед за Тимошенко уже Кабмин согласовал увольнение пяти глав областных администраций: Алексея Кулебы (Киевская область), Валентина Резниченко (Днепропетровская), Ярослава Янушевича (Херсонская), Дмитрия Живицкого (Сумская) и Александра Старуха (Запорожская).

Фактическое увольнение произойдет после указа президента.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Глава ОГА – это прямая вертикаль ОП, и именно Тимошенко отвечал за координацию регионов. Николаевский "губернатор" Виталий Ким, в частности, общался с Тимошенко каждый день.

Три собеседника LIGA.net во властных кругах утверждают, что Резниченко, Янушевича и Старуха увольняют, в том числе из-за связей с Тимошенко. Живицкий, по их словам, "не столь связан".

Больше скандалов было вокруг Тимошенко и Резниченко.

Тимошенко использовал в качестве служебного автомобиля Chevrolet Tahoe, который американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей, сообщало в октябре Bihus.info. Параллельно с этим ездил на автомобиле Porsche Taycan 2021 года стоимостью $100 000 и пиарился в эфире государственного телеканала "Рада", который координировал от власти.

В конце декабря детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски в Днепре у фигурантов уголовного дела, связанного с проектом "Большое строительство", среди которых был Валентин Резниченко, шла речь в расследовании "Схем".

СПРАВКА. По



Большинство из этих денег получила компания "Будинвест Инжиниринг", совладелица которой тесно связана с Резниченко. По данным "Схем", Днепропетровская область с начала полномасштабного вторжения РФ потратила на ремонт дорог 2,3 млрд грн – больше, чем любой другой регион в Украине.Большинство из этих денег получила компания "Будинвест Инжиниринг", совладелица которой тесно связана с Резниченко.

Кирилл Тимошенко до полномасштабной войны был одним из кураторов программы "Большое строительство". Поэтому два собеседника LIGA.net в Слуге народа предполагают, что у НАБУ рано или поздно могут быть процессуальные вопросы и к самому Тимошенко. "Поэтому на Банковой решили сыграть на опережение", – говорит один из собеседников LIGA.net.

Также Тимошенко занимался вопросом гуманитарной помощи в регионах. В конце лета 2022-го НАБУ совместно со Службой безопасности Украины провели масштабные обыски в Запорожье, в частности, в областной администрации, которую возглавляет Старух, в рамках уголовного производства о хищении гуманитарной помощи. Тогда оперативники изъяли более $230 000 и более полумиллиона гривен наличных денег.

А в октябре 2022 года у советницы Тимошенко Елены Симоненко НАБУ провело обыски в рамках расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи, сообщила УП.

С 18 января LIGA.net пыталась связаться с Тимошенко, но он не ответил на звонки и сообщения редакции. Также на запросы LIGA.net 24 января не ответили уволенные главы администраций.

ЧТО ДАЛЬШЕ. У Зеленского оперативно нашли замену Тимошенко. Новым заместителем Ермака и ответственным за региональную политику станет Алексей Кулеба, уже бывший глава Киевской ОГА.

Зато Тимошенко по состоянию на данный момент, по информации LIGA.net, не предложили ни одной официальной должности.

Это можно рассматривать как очередное кадровое усиление главы ОП Андрея Ермака. В 2019 году Кулеба был назначен главой департамента благоустройства Киевской городской государственной администрации именно по рекомендации Ермака, который в то время был советником президента.

"Тимошенко в команду привел Андрей Богдан (предыдущий руководитель ОП. – Ред.), а Ермак не может воспринимать все, что связано с предшественником, – объясняет собеседник LIGA.net в руководстве СН. – Но это лишь один из аспектов. На фоне постоянных медийных скандалов и гипотетических претензий со стороны стражей порядка чаша терпения Зеленского переполнилась".

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