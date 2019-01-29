Напутствие Давоса или 12 советов следующему президенту Украины

24 января 2019 года на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе состоялся 15-й Украинский завтрак, организованный бизнесменом Виктором Пинчуком. Задача завтрака-конференции - познакомить глобальную элиту с украинским контекстом. Встреча проходила в большом зале гостиницы Morosani Schweizerhof, расположенной в центре самого высокогорного города Европы. Перед официальной частью встречи большинство гостей завтрака собрались в фое для неформального общения. Журналист LIGA.net опросил известных и влиятельных гостей завтрака и задал им всего один вопрос: "Какие бы три совета вы дали следующему президенту Украину?". Некоторые ответы - компиляция в том числе выступления во время завтрака.

"Я всем кандидатам говорю: реформы - единственный путь". Экс генсек НАТО Андерс фог Расмуссен (фото - LIGA.net)



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"Предпочитаю сохранять нейтралитет. Как по мне, это про Украину, это касается украинцев. Для меня важно, чтоб Украина, вне зависимости от того, кто будет следующим президентом продолжала проводить необходимые реформы. Если вы (украинцы - ред.) хотите стать ближе к Европейскому Союзу, приблизиться к НАТО, вам необходимо продолжать проводить необходимые реформы. Это мое послание всем кандидатам в президенты".

"Легко советовать со стороны, но я знаю, что вам трудно". Глава МИД Канады Христя Фриланд

"Очень просто говорить, когда вы не принимаете сложных решений. Экономические реформы в Украине действительно сложны. Очень просто со стороны говорить обо всех этих вещах, что для того, чтобы Украина была успешной нужно сделать то-то и то-то. Теперь, будучи политиком, я чувствую, как мне указывают, что должно делать правительство для того, чтобы быть успешным. Поэтому я сочувствую реальным украинским политикам. Но что касается демократии в Украине, мне кажется, что именно в этой области я и мои коллеги поддерживаем Украину.

Мы знаем, что это конкурентные выборы. Мы не знаем, кто в них победит. Здесь сильные кандидаты конкурируют между собой. Мы достаточно уверены: у украинских избирателей есть настоящий, конкурентный выбор. То, что Украина способна проводить конкурентные выборы, имеет большую ценность и большое значение. Я думаю, это прежде всего свидетельствует о силе украинского гражданского общества. По-настоящему сильным ресурсом, который имеет Украина, является мощное, настоящее, истинное гражданское общество, продемонстрировавшее свою приверженность настоящей демократии в ходе Революции достоинства, и мы видим, что украинское гражданское общество и далее по-настоящему сохраняет активность.

Я прекрасно знаю, что украинцы найдут путь, как им сосуществовать с Россией, которая является огромным соседом".

"Рынок земли и приватизация - критически важны". Экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт (фото - фонд Пинчука)

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"Безусловно, продолжать экономические реформы. Продолжение экономических реформ также закрепленно в договоре с Международным валютным фондом. Так как это важно для поднятия престижа страны, это касается реформ государственной структуры, приватизации, продолжение (в том же духе) с ценами на газ, и с вопросами землевладения (рынок земли – ред.). Мне кажется, это ключевые моменты требующие реформ, которые являются критически важными. Это основа".

"Путь в ЕС и НАТО - это путь Украины". Мэр Киева Виталий Кличко (фото - LIGA.net)

"Я ожидаю (от будущего президента - ред.), чтобы ни в коем случае не сбиться с пути евроинтеграции, Украина – часть Европы, Украина - это часть большой европейской семьи, так назовем это. Европейские ценности, свобода слова, права человека и стандарты жизни европейской для каждого украинца. Вот такие вот ключевые вещи - это наш приоритет и каждый кандидат должен для меня, в понимании, для себя должен ставить эти приоритеты. И уже относительно интеграции в НАТО, коллективная защита и там уже очень много составляющих".

"Эгоизм и бескомпромиссность". Экс-боксер, чемпион мира Владимир Кличко

"Я желаю в целом, чтобы люди, которые уже достигли определенного возраста, определенного статуса или позиции в обществе, позиции, где он может изменить очень многое, нужно быть бескомпромиссным, эгоистичным и подходить к этим двум вещам, что называется мультидемензионально (англ. multidimensional – многоаспектный). Есть одна демензия – черное или белое, но когда может быть и серое, - это мультидмензиональное мышление. Любой компромисс отвлекает от цели. Поставил перед собой какую-то цель президент или предположим вы, и если согласишься на компромисс, это будет стоить тебе самого ценного - времени. Это отвлекает от цели. Любой компромисс уводит от цели. А эгоизм – это очень позитивная вещь, эгоизм – это движущая сила.

Но будьте осторожны. Эгоизм и нарциссизм рядом друг с другом. Я говорю из своего опыта, как спортсмен в прошлом. Если бы у меня не было эго и эгоизма, я бы никогда результатов своих спортивных не показал. И это касается практически любой сферы жизни. Еще есть страх. Страх - это очень позитивная вещь, он мотивирует нас, делает быстрее, умнее, чувствительнее. Но трусость – это абсолютный негатив, трусость - это когда ты показываешь спину своему вызову.

В позиции президента очень много вызовов. Многие будут шатать твой стул, пилить. Поэтому, если не будет четкой линии, то это можно сравнить с образом человека-медузы, бесформенной, когда у тебя нет стержня. В то же время мультидемензиональный подход поможет преодолеть любые вызовы".

"Украина - это же Европа, да?". Глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский (фото - LIGA.net)

"Во-первых, я бы очень хотел, чтобы будущим президентом был человек не с фамилией Порошенко, а кто-то другой. Первое, выполнить те обязательства, которые он дает перед тем, как избраться на этот пост. Вторая рекомендация - думать о собственном народе, а не о собственном кармане и о собственном окружении, которое привело его (президента – ред.) к власти. И третье, помнить, что заповедь Божья, в чем состоит цель любой власти, это служение другим. Вот это никогда не забывать.

Украина – это же Европа, да? В европейской практике, если что-то не выполнил, то извиняется и уходит в отставку. А то, если извиняются и не уходят, то это как-то знаете, или трусы одеть, или крест с себя снять. К сожалению, после скандалов никто никуда не уходит, это нормально. Были случаи, когда кто-то что-то не так сделал, писал заявление и уходил в отставку. Я думаю, что нужно отвечать за свои действия, за свои слова".

"Смелость выполнять обещания и помнить историческую роль". Народный депутат Мустафа Найем (на фото слева. фото- фонд Пинчука)

"Опыт действующего президента показывает, что первой рекомендацией должно быть иметь достаточно смелости, что чтобы не садить с собой за стол переговоров и договариваться с олигархами и собственниками медиа, а помнить о тех людях, которые за тебе проголосовали. Потому что в противном случае потом приходиться ухищряться, придумывать разного рода технологические приемы, чтобы вернуть доверие людей.

Второе, наверное, не давать обещаний, которые ты не можешь выполнить. Поскольку после обещаний продать телеканал, бизнес и прочее мы видим, что у людей просто уничтожается какое-либо доверие к институту президентства и конкретно к этому человеку.

И третье, наверное, все-таки понимать ту историческую роль, которую он (президент – ред.) хочет на себя взять. Но чтобы желание попасть в историю любым способом и любой ценой не перекрывало нужны и заботы маленьких людей, которые делают страну страной и которые, в принципе, являются опорой. Очень часто желание попасть в историю большими делами делаются за счет судеб и жизней обычных рядовых граждан. Все".

"Забыть о личных обещаниях олигархам". Народный депутат Сергей Лещено (фото - LIGA.net)

"С момента избрания ему (президенту – ред.) стоит забыть о всех личных обязательствах, которые он давал различным олигархам, влиятельным лицам, владельцам телеканалов и так далее. Это будет сковывать его всю жизнь, если он будет опираться на эти обязательства. Вместо дерусификации проводить англоизацию Украины. Вести здоровый образ жизни. Не только для того, чтобы своим примером показывать, но и чтобы сохранить силы для самой сложной работы в его или ее жизни".

"Какому президенту? Программу надо иметь, а не рекомендации получать". Кандидат в президенты Юлия Тимошенко (фото - фонд Пинчука)

"Советы? Какому президенту? Будущий президент должен не рекомендации иметь, а четкую программу действий, как мы.

Каждый президент обязан ответить перед страной, а особенно за тот развал и коррупцию, которую он начал. И эти двойные стандарты, которые мы каждый раз слышим, это унижает высшее руководство страны... Я надеюсь, что после президентских выборов двойных стандартов не будет и, как написано в Библии, ваше да будет да, а ваше нет будет нет, а все остальное от лукавого.

Я не верю, что, если Украина вытянет добрую лотерею и доброго президента, доброго царя, то это будут изменения в стране. Нет! Только системные глубинные изменения, новая Конституция, новая абсолютно экономическая политика и новая стратегия мира и безопасности. Мы хотим быть публичными, прогнозируемыми и чтобы все знали, какие первые, вторые и третьи шаги будут сделаны.

На мой взгляд, то, что происходит сегодня в Украине, является как большим испытанием для нее, так и очень большим шансом. Шансом, поскольку из хаоса есть возможность построить стройный, красивый порядок - такой, какой мы все хотели бы видеть. И именно сейчас есть время подумать над тем, как должна выглядеть архитектура новой абсолютно страны. Я верю только в системные, глубокие изменения, и пришло их время. Если мы говорим об интеллектуальных наработках, и если мы говорим, что в мире где-то нужно начинать настоящие изменения - в том числе и общественных отношений - то начинать надо именно в Украине".

"Сделать дело и не держаться за кресло". Кандидат в президенты Анатолий Гриценко (фото - фонд Пинчука)

"Держать слово, поставить высокую планку морали и выдержать ее, вовремя уйти, сделав дело, не держаться за кресло.

Нулевая толерантность к коррупции, силовые органы, которые защищают людей, страну и не вмешиваются в экономику, равные возможности для конкуренции, чтобы не было монополии, возможность социальных лифтов для молодых и возможность реализоваться себя в собственной стране... Одного президентского срока для этого достаточно, дальше поведут страну молодые лидеры, не нужно цепляться за кресло, как некоторые это делают.

Бизнес должен иметь образованную рабочую силу, а государство должно помочь через поддержку человеческого капитала, через медицинское обслуживание. Бизнес должен чувствовать себя партнером государства. И борьба с коррупцией. Рыба гниет с головы, потому чистить ее с хвоста не имеет смысла, страндарт нормы морали и этики должен быть задан сверху. Коррупция - это не просто кража миллиардов средств, коррупция - это убийство. Убивается надежда, убивается дух".

"Надо сказать нет популизму". Действующий президент Петр Порошенко (фото - LIGA.net)

Я вижу здесь, что у нас присутствуют кандидаты в президенты Украины. Они имеют опыт работы премьер-министрами, министрами в правительстве. И мы стоим перед очень серьезной опасностью популизма. Декларировать обещание фиксированной цены на продукты (природный газ, - ред.) ниже рыночной - это как Мадуро (венесуэльский диктатор, отправленный в отставку, - ред.), каким является сейчас уровень жизни венесуэльцев можно увидеть на телевидении. Миллионы людей сказали нет Мадуро, нет популизму.

Я хочу объявить, что мы будем придерживаться курса реформ, и я, как президент, сделаю все, что от меня зависит, чтобы сделать этот прогресс необратимым, и чтобы уже не было возможным вернуться к Российской империи или Советскому союзу. Это является абсолютно неприемлемым. Украина станет членом НАТО и неотъемлемой частью ЕС, создаст безопасность украинским гражданам и лучшее будущее.

Мы будем продолжать реформы. Украина никогда не будет ничьей слугой. Россия должна реализовать свои обязательства по минским соглашениям. Россия игнорирует Будапештский меморандум и минские соглашения. Те, кто предлагают новую формулу, помогают РФ соскочить с крючка санкций... Многие думают, что можно постучать в дверь Путина и будет мир, или найти что-то среднее. Многие думают, что мир просто за углом, но за углом не мир, а агрессор. Мы должны быть готовы совместно пресечь его действия.

"Кандидаты должны помнить: эти выборы касаются не только Украины". Экс госсекретарь США Джон Керри (на фото слева. фото- фонд Пинчука)

"Эти выборы во многом касаются большего, чем только Украины. И я надеюсь, что люди и сами кандидаты будут помнить об этом. Это - часть того, что происходит на глобальном уровне. Понять, что происходит - очень просто, это не сверхсложное политическое уравнение... Для всех, кому небезразлично будущее Украины, жизненно важной является необходимость участвовать в выборах, чтобы выбор был реальным, и чтобы им в этом не помешали внешние силы, чтобы не было внешнего влияния, чтобы не помешали Россия, Путин и другие.

Я надеюсь, что все смогут сделать то, что он них зависит, для того, чтобы обеспечить свободу выбора, чтобы люди могли сделать собственный выбор. Кандидаты - это вообще не наша тема, но мы здесь для того, чтобы отстаивать демократию и будущее Украины, чтобы их голос был услышан в высоких кабинетах".

Поездка корреспондента LIGA.net на Украинский завтрак была организована при содействии Фонда Виктора Пинчука