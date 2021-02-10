Нарративы 112 и NewsOne, SkyUp (не) запретили летать в Стамбул. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Мы прочитали 800 000 новостей 112 и NewsOne и теперь точно знаем, что с ними не так

Украина уже неделю живет без каналов Козака-Медведчука. Этого времени нам хватило, чтобы проанализировать почти 800 000 заголовков сайтов этих телеканалов (доступны 112 и NewsOne). Мы искали ответ, была ли там на самом деле роспропаганда и если была, то как много. Короткий ответ – мы нашли нарративы, продвигаемые Кремлем и разобрали механизм "вбросов".

Больше по ссылке. Но главный нарратив этих каналов – сам Виктор Медведчук, кажется, что он просто заполонял собой эфиры после покупки этих медиа. А еще контент 122 и NewsOne очень пессимистичный. Негатива в заголовках в разы больше, чем в среднем в укрСМИ. А мы, поверьте, не самые большие оптимисты. Так что без каналов Медведчука жизнь в прямом смысле стала позитивнее. Доброе утро)

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