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Нарративы 112 и NewsOne, SkyUp (не) запретили летать в Стамбул. Что надо знать утром

10.02.2021, 09:25
Нарративы 112 и NewsOne, SkyUp (не) запретили летать в Стамбул. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Сегодня среда, 10 февраля. Температура от -2 до -11, курс доллара 27,68

Рекомендует Борис Давиденко, главный  редактор LIGA.net. Мы прочитали 800 000 новостей 112 и NewsOne и теперь точно знаем, что с ними не так

Украина уже неделю живет без каналов Козака-Медведчука. Этого времени нам хватило, чтобы проанализировать почти 800 000 заголовков сайтов этих телеканалов (доступны 112 и NewsOne). Мы искали ответ, была ли там на самом деле роспропаганда и если была, то как много. Короткий ответ – мы нашли нарративы, продвигаемые Кремлем и разобрали механизм "вбросов".
Но главный нарратив этих каналов – сам Виктор Медведчук, кажется, что он просто заполонял собой эфиры после покупки этих медиа. А еще контент 122 и NewsOne очень пессимистичный. Негатива в заголовках в разы больше, чем в среднем в укрСМИ. А мы, поверьте, не самые большие оптимисты. Так что без каналов Медведчука жизнь в прямом смысле стала позитивнее. Доброе утро) Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. SkyUp (не) запретили летать в Стамбул. Это выгодно МАУ и Turkish. Что делать пассажирам?

Стамбул – выгодное направление для любой авиакомпании. Особенно во времена коронавируса. Поэтому за него Всегда!идет ожесточенная борьба между перевозчиками.
 
В прошлом году впервые с украинской стороны туда начала летать вторая авиакомпания. Конкуренция повлияла на цены – полеты подешевели. Можно ли повернуть историю вспять? Да, если в дело вмешиваются украинские суды. Спойлер – виноват в этом все тот же коронавирус. Удивительная история. Больше по ссылке.
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