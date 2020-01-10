"Нас можно в книгу рекордов". Как и чем удивляет маленькая громада под Харьковом

Мерефа - небольшая 25-тысячная громада под Харьковом. До 2016 года - достаточно депрессивное место. Но спустя четыре года с момента объединения громады у нас появился повод поехать туда и рассказать ее историю. В результате децентрализации Мерефа стала примером самоорганизации, экологичности и бюджетного планирования. Этот текст - новая история из цикла о самых продвинутых ОТГ, рейтинг которых ранее составила LIGA.net. Рассказываем, как децентрализация меняет облик Украины.

БЮДЖЕТ УВЕЛИЧИЛСЯ В НЕСКОЛЬКО РАЗ

В 2014 году бюджет Мерефы был 14,5 млн грн. Сразу после создания громады - 60 млн грн. План-2020 - 86 млн грн. На этом фоне Мерефа демонстрирует впечатляющие результаты по привлечению жителей в самоуправление. В частном секторе - более 9500 домов - создали районные комитеты (ОСН), а все многоквартирные дома (50 зданий) в городе управляются крупнейшим ОСМД. Более того, если до реформы приходилось дотировать коммунальное предприятие, которое обслуживало дома - теперь в этом нет необходимости.

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"Мы предложили каждому дому три варианта, - рассказывает LIGA.net глава громады Вениамин Ситов. - Первый - остаться в коммунальном предприятии, но мы в разы пересчитываем тарифы, чтобы создать ремонтный фонд. Второй - ОСМД на основе одного дома, но дома у нас в основном 16-квартирные, и административная нагрузка на один квадратный метр получилась бы очень высокая. В итоге сделали по третьему варианту - создали девять ОСМД по территориальному принципу, в которые вошли все 112 домов".

"У нас самое крупное ОСМД в мире. Можно заносить в книгу рекордов", - говорит мэр. В результате реформы "начали меняться в подъездах двери, окна, жители стали активно участвовать в различных мини-проектах".

ИНФРАСТРУКТУРА: СТАДИОНЫ, ПАРКИ, СКВЕРЫ

Один из самых масштабных проектов в Мерефе - спорткомплекс под открытым небом, построенный при поддержке программы DOBRE. Футбольное поле с искусственным покрытием, площадка для баскетбола, тренажеры. В планах строительство нескольких новых мест для спорта.

ВЛАСТЬ В СВОИ РУКИ ПРЯМО СО ШКОЛЫ

В Мерефе проводят специальные занятия старшеклассников с представителями власти громады. С подростками встречается либо руководитель ОТГ, либо его заместители, и вместе обсуждают проблемы громады.

УПОР НА БИЗНЕС

Основной источник доходов громады - налоги малого и среднего бизнеса. Мерефа - участник инициативы Евросоюза "Мэры за экономический рост". План по развитию экономики Мерефы получил позитивную оценку Мирового банка. Громада претендует на помощь ЕС на развитие. С помощью специалистов DOBRE в громаде открывают "Цербер" - центр развития и поддержки бизнеса. В следующем году планируется создание реестра инвестиционных объектов громады.

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Еще один ресурс - земля. В Мерефе земли запаса - только для реализации проектов, связанных с развитием громады. А еще все должны платить. "Чем пользовались нерадивые предприниматели? Они получали разрешение на оформление земли, потом процедурно затягивали все на годы и десятилетия, а пока земля не оформлена, использовали ее и получали доход. Теперь 99% таких предпринимателей добровольно возмещают плату за землю", - рассказывает мэр.

АДМИНУСЛУГИ ПО-НОВОМУ

До объединения громады у жителей Мерефы могло уходить по нескольку дней на сбор различных справок от органов власти. Теперь все можно получить за считанные минуты в одном сервисном центре, который оказывает более 200 различных услуг, в том числе социальные в формате "Прозрачный офис". В скором времени центр начнет выдавать даже id-карточки и загранпаспорта.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОСКАР

Меньше газа, больше собственных возобновляемых ресурсов. В Мерефе занимаются выращиванием "энергетических" сортов деревьев. 150 гектаров земли, непригодных для ведения сельского хозяйства, планируют засадить тополями, вербой или мискантусом. И уже через три года с первых 50 гектаров можно будет собирать "урожай", который пойдет на отопление школ и детсадов. Мерефа подписала инициативу Евросоюза "Соглашение мэров": громада добровольно согласилась превысить цели ЕС по сокращению выбросов СО2 на своей территории минимум на 30%.

Украинская электроэнергетика с использованием угля и мазута считается одной из самых грязных в Европе, рассказывает энергоменеджер горсовета Елена Броварник. Мегаватт такой электроэнергии дает выброс 902 кг СО2. Твердое местное топливо (дрова, щепки, брикеты) имеет нулевой выброс - при сжигании выделяет столько углекислого газа, сколько потребляет за время роста.

Также громада начала развивать солнечную энергетику. В этом году в Мерефе заработала солнечная электростанция компании AES SOLAR. Мощность - 3,9 МВт, которые поступают в объединенную энергосеть по зеленому тарифу. Это первая такая промышленная станция в Харьковской области. Достижение громады было отмечено эко-оскаром - специальной наградой проекта "Экотрансформация". Построена и готовится к запуску еще одна СЭС мощностью 2,4 МВт. Инвестором выступил один из местных жителей.

Громада научилась и экономить. Демонстрирует это, например, в вопросах отходов. Город планирует минимизировать процент отходов, утилизирующихся на полигоне, и по максимуму использовать их в экономике. Мусор будут делить на четыре фракции. Сухая органика послужит сырьем для будущего цеха по производству топливных брикетов. Там же будет перерабатываться древесина с энергополей. Жидкая органика пойдет на компостирование и получение удобрений для сельского хозяйства. Обычные бытовые отходы будут направлять на сортировочную линию, отбирать те, которые можно сдать на вторсырье. Строительный мусор планируют использовать при ремонте дорог (например, на отсыпку выравнивающего слоя).

КАКИЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Руководитель громады Вениамин Ситов отмечает, что хоть бюджет громады вырос в разы, лишних денег у громады все-таки нет - половина расходов уходит на одну лишь сферу образования. Решение правительства переложить компенсацию за проезд льготников в общественном транспорте на органы местного самоуправления стало для громады вызовом. Специалисты подсчитали, что для обеспечения проезда 8600 льготников громаде придется ежегодно тратить почти 15 млн грн. Решение проблемы нашли в запуске социального автобуса. Он будет работать по наиболее востребованному маршруту Мерефа - Харьков. Ограничений по количеству поездок для льготников не будет. Работа автобуса обойдется громаде максимум в 2 млн грн.

Ситов говорит - необходима новая мотивация со стороны государства для объединения громад. В качестве примера он приводит поселки рядом с Мерефой со слабыми показателями по экономике и бюджету. Объединять их между собой смысла нет, а добавлять в Мерефу дотационные районы - малоэффективное решение. Изменить положение вещей могли бы новые подходы к администрированию налога с доходов физических лиц.

Ситов уверен, что если налог будет уплачиваться не по месту регистрации бизнеса, а по месту проживания физлиц - это стало бы мощным стимулом развития громад, расположенных вокруг крупных городов, где большая часть граждан на работу езят в мегаполисы. "Это было бы более справедливо. Если человек, например, работает в Харькове, но проживает в Мерефе, он пользуется нашей инфраструктурой, его дети ходят в наши школы и детсады. Получается, что все это делается за счет других налогоплательщиков", - уточняет Ситов.

Такой же подход можно было бы применить к налогу на прибыль предприятий. Ситов уверен, что пока еще рано отпускать ОТГ в "свободное плавание", они нуждаются в поддержке и мотивации со стороны государства. Несмотря на сложности, он уверен, что реформа децентрализации - прогрессивный шаг. Пусть денег по-прежнему и не хватает, но громады получили возможности для развития.

Большинство проблем решаются деньгами. Их громада планирует зарабатывать еще больше. Во-первых, запланировано строительство комплекса теплиц. Во-вторых - спиртового и консервного заводов. "Почему теплицы? Мы находимся рядом с Харьковом - это прекрасная возможность для реализации нашей продукции. Если что-то будет оставаться, рассматриваем возможность строительства консервного завода. Плюс часть земель попробуем использовать под новые солнечные электростанции. Также хотим сделать парк декоративных растений. Выращивать их как для себя и для продажи в другие громады", - делится планами мэр.

Текст - Андрей Заболотный

Видео - Павел Лихолат

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.