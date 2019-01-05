"Нас признают все, и даже РПЦ". Томос подписан - что дальше

Сегодня в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии новой Православной церкви в Украине. Несмотря на сопротивление, шантаж и даже прямые угрозы со стороны Москвы, пройти путь от фактически подчинения РПЦ к церковной независимости удалось менее чем за год. Что дальше - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Первая попытка получить томос была предпринята 10 лет назад президентом Виктором Ющенко, но еще на старте ее сорвал российский патриарх Алексий II. Весной этого года украинская церковь вернулась в повестку дня на Фанаре уже с подачи президента Порошенко. На пятый год войны с Россией все факторы сошлись: и внутри страны, и на геополитической арене. Как объясняли LIGA.net в УПЦ МП, в первую очередь, это падение доверия украинцев к Московскому патриархату, попытки РПЦ перетянуть одеяло со Вселенского патриархата на себя, отношения Турции с Россией и США.

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В апреле Порошенко, Рада и духовники обратились к Варфоломею с просьбой дать томос об автокефалии украинской церкви. Всего несколько месяцев спустя стало понятно, что томос - будет: патриарх прямо назвал это своим долгом.

РПЦ и структуры УПЦ МП пытались помешать этому. Сначала на Фанар съездила делегация УПЦ МП со своим спонсором Вадимом Новинским. Затем - российский патриарх Кирилл, который пытался убедить Варфоломея, что "Украина является частью земель русской церкви". Когда все это не сработало, РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем. И даже пригрозила кровопролитием в Украине.

Карикатура от LIGA.net. Карикатура. Глава РПЦ - Путину: Шеф, все пропало

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Для церковных дел, где и столетие не срок (Украина тому главное свидетельство) - стремительно.

11 октября синод Вселенского патриархата отменил анафему, наложенную на патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария и объявил незаконной аннексию Украинской православной церкви Россией 300 лет назад (подробно об этом).

Киевскому патриархату, УАПЦ и Московскому патриархату дали время на переговоры, но сложная история отношений между церквями привела почти к нулевому результату. Поэтому 29 ноября синод сам утвердил проект устава новой церкви, и тогда же - как заявляли LIGA.net на Банковой - проект томоса.

15 декабря в Софии Киевской состоялся объединительный собор. Он проходил за закрытой дверью. Ожидалось, что на него придут до 10 архиереев МП. Пришли только двое: Симеон и Александр Драбинко. Как объяснял в интервью LIGA.net Симеон, для них это тоже было неожиданностью: "Я не жалею. Может, я не совсем был уверен, особенно когда пришел на собор и увидел, что нас только двое - а думалось, что будет больше. Но куда было отступать?"

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Собор избрал предстоятеля новой автокефальной церкви. Им стал молодой митрополит Епифаний, правая рука Филарета: набрал 36 голосов против 28 за Симеона. Еще один участник выборов митрополит Михаил снял кандидатуру со второго тура голосования. Говорит, его заставили. Филарет шантаж отрицает и говорит скорее об "уговорах".

Так была создана единая поместная автокефальная Православная церковь в Украине.

Сегодня в Константинополе на торжественном богослужении в присутствии Порошенко и Епифания патриарх Варфоломей подписал томос. Документ написан от руки на пергаменте известным иконописцем и каллиграфом Лукой с Афона.

Фото: facebook.com/mykhailo.omelian

"Ваше блаженство, вы имели право просить и требовать вашей автокефалии... Мы искренне молимся, чтобы вы оказались достойны этого дара", - сказал на церемонии Варфоломей, обращаясь к митрополиту Епифанию.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Завтра утром Епифаний получит томос из рук Варфоломея. "Это большое историческое деяние, и наше единение будет скреплено сослужением святой Божественной литургии", - отметил он.

В Москве дали понять, что не признают независимость украинской церкви. "Варфоломей окончательно оторвался от мирового православия, вступив в раскол", - сказал пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков. Но это - их проблемы.

Для Православной церкви в Украине все только начинается. "Должен начаться процесс воплощения томоса в жизнь", - объяснил LIGA.net православный богослов и философ Юрий Черноморец.

В Украине, говорит он, единственная каноническая церковь - это ПЦУ. По логике канонов, архиереи, священники и миряне "УПЦ МП" должны присоединяться к ПЦУ. А государство - защитить как права тех, кто будет пытаться перейти, так и тех, кто останется в структурах МП.

Как рассказали LIGA.net в ПЦУ, на данный момент к ним присоединились уже больше 30 бывших приходов Московского патриархата. И не исключают, что после томоса этот процесс только ускорится. По закону, каждый приход является юридическим лицом и может менять юрисдикцию.

"Этим многие воспользуется, - считает Черноморец. - Томос будет способствовать этому процессу. И большинство приходов в будущем будет именно в ПЦУ. Насколько исторически длинным будет этот процесс - точно сказать невозможно, но это вполне может напоминать лавину в горах".

Принятие специального закона, который уточнит юридические тонкости перехода парафий, должно облегчить этот процесс. Спикер Андрей Парубий обещает, что предложит такой законопроект депутатам на ближайшей сессионной неделе.

Прогнозировать, увеличится ли количество митрополитов МП, перешедших в автокефальную церковь на фоне томоса, в ПЦУ не берутся: "Среди епископов пока только те, кто был на соборе. Томос дадут завтра, поэтому время покажет".

Дополнительно закрепить легитимность ПЦУ в глазах церковного мира может визит Варфоломея в Киев - сегодня его пригласил Порошенко. И признание ПЦУ другими православными церквями по просьбе Вселенского патриархата.

"Это необязательно, но очень желательно, - говорит Черноморец. - Можно прогнозировать, что скоро 9 из 14 церквей признают ПЦУ, потом ее не будут признавать только 1-2 церкви. А со временем будут признавать все. И даже РПЦ".

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