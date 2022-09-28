NASAMS от США. Поможет ли комплекс защитить украинское небо от российских ракет

Украина должна получить две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS в течение двух месяцев. В Пентагоне уверены, что они заметно повлияют на поле боя и укрепят Украину перед современными воздушными угрозами – от беспилотников до вертолетов и крылатых ракет.

Что нужно знать о системах NASAMS и действительно ли они значительно усилят защиту украинского неба: краткий обзор LIGA.net.

ЧТО ИЗВЕСТНО

Первый публичный запрос на NASAMS Украина сделала еще в марте, во время обращения президента Владимира Зеленского к парламенту Норвегии.

СПРАВКА. Зенитный ракетный комплекс среднего действия NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) является совместной американо-норвежской разработкой компаний Raytheon и Kongsberg. Первое поколение введено в эксплуатацию в 1998 году.

В июле Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины, в рамках которого была анонсирована передача двух систем NASAMS.

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В августе Пентагон в рамках нового пакета помощи анонсировал еще шесть систем NASAMS. Для этого с компанией-производителем заключен контракт на $182 млн. Ориентировочная дата завершения работ – 23 августа 2024 года.

Пусковая установка NASAMS (видео – Raytheon)

Исходя из публичной информации, в целом Украина должна получить восемь систем NASAMS, две из них – в ближайшее время.

Когда Украина может получить остальные системы – вопрос открытый. К примеру, контракт на изготовление двух ЗРК для Литвы был подписан в октябре 2017 года, а получила их страна только в июне 2020-го.

"Таким образом, скорее всего, речь идет о том, что Украина получит все шесть дополнительных NASAMS в течение следующих 24 месяцев", – предполагает профильное оборонное издание Defence Express.

Подобные контракты в мире могут реализовываться три-пять лет, из которых половина идет на согласование вопросов, а половина – на изготовление и реализацию, добавляет LIGA.net глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

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ЧТО NASAMS УМЕЕТ

Однако даже две системы NASAMS будут существенным усилением противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины, считают опрошенные LIGA.net военные эксперты.

"Это один из лучших представителей систем противовоздушной обороны сегодня", – говорит LIGA.net редактор Украинского милитарного портала Михаил Люксиков.

В основе комплекса – авиационная ракета AIM-120, которая пережила несколько генераций и хорошо себя зарекомендовала, добавляет Люксиков.

AIM-120 – одна из самых распространенных авиационных ракет класса "воздух-воздух" среднего радиуса действия. Это основная ракета по вооружению воздушных сил США и стран НАТО, объясняет Чмут.

Комплекс NASAMS достаточно автономный и может разворачиваться где угодно. Имеет собственные средства обнаружения целей и может выполнять задачи без интеграции в систему ПВО более старых версий, объясняет LIGA.net военный аналитик Defense Express Сергей Згурец.

Из главных технических характеристик комплекса – возможность поражения воздушных целей, включая сверхзвуковые, на высотах до 16 км и на дальностях в 40 км. То есть это могут быть российские истребители, бомбардировщики, вертолеты, крылатые ракеты, объясняет Люксиков.

Сверхзвуковые ракеты – Х-22, "Кинжал", "Оникс" и "Искандер" в баллистическом варианте – для NASAMS более проблематичны (чем крылатые ракеты) цели. Но такие ограничения есть и для других современных систем, говорит Згурец.

"NASAMS является одной из самых современных и эффективных в своем сегменте целей, с которыми он борется", – добавляет военный аналитик.

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КАК NASAMS ПОМОЖЕТ УКРАИНЕ

Системы NASAMS станут важной составляющей прикрытия воздушного пространства Украины вместе с существующими системами, говорит Люксиков. Речь о советских комплексах С-300, "Оса" и "Бук".

"В первую очередь, это будет эффективная работа по уничтожению вражеской авиации, которая сейчас работает на подходе к нашим позициям, набрасывая ракеты с максимально возможной глубины", – говорит LIGA.net ветеран российско-украинской войны, руководитель военного направления благотворительного фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук.

В апреле этого года командование Воздушных сил заявило, что NASAMS с ракетами AIM-120 станет лучшей заменой устаревшему ЗРК средней дальности "Бук-М1", находящемуся на вооружении с советских времен.

Еще в 2020 году воздушные силы называли NASAMS приоритетным комплексом для переоснащения ПВО ВСУ.

Согласно видению Воздушных сил-2035, Украина нуждалась в 36-40 комплексах типа NASAMS. Этот подсчет касался не периода активных боевых действий, и сейчас необходимо другое количество, подчеркивает Люксиков.

Но даже восемь систем существенно помогут ВСУ.

"Восемь батарей – это возможность прикрыть на каком-то уровне условный Киев, Харьков или Одессу, – считает Чмут. – Но это не является стопроцентной гарантией, что все ракеты будут перехвачены".

Или восемь батарей могут прикрыть восемь объектов критической инфраструктуры, например, дамбы или тепловые станции, добавляет Згурец.

Однако это все предположение, ведь очень многое зависит от того, какой функционал систем NASAMS получит Украина. "Не до конца понятно, с какими радиолокационными системами мы их получим, какие оптические системы пассивного наблюдения будут, – объясняет Чмут. – NASAMS – это конструктор, который каждая страна формирует под себя. И от того, как вы его сформировали, зависят конечные характеристики и потенциал".

Любые системы такого класса нуждаются в качественном подготовленном персонале, а его обучение – это длительный процесс, добавляет Люксиков.

Среди потенциальных плюсов эксплуатации именно NASAMS, считает Люксиков, – то, что при предстоящем переходе на единый тип западного истребителя мы уже имеем специалистов по обслуживанию ракет AIM-120.

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