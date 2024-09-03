Воздушная тревога застала курсантов Института связи в Полтаве во время первой пары.

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"Мы физически не успели покинуть аудитории и здание. Люди спускались с нескольких этажей. Нас первый взрыв застал уже на лестнице. Второй – через 15 секунд, не больше. Кто был на улице, пострадали не меньше. Наш корпус получил прямое попадание", – написал в соцсетях журналист издания Східний варіант Роман Пунин. Летом 2024 года он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Утром 3 сентября Россия ударила по Институту связи двумя баллистическими ракетами "Искандер". Сотни людей оказались под завалами. По состоянию на 18:30, по данным Офиса генпрокурора, известно о гибели 51 человека. Еще более 200 человек получили ранения.

"Если противник попал в учебный корпус в Полтаве, следует думать, что туда он и планировал попасть. Именно тогда, когда курсанты в аудиториях", – говорит LIGA.net военный эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Эта трагедия – не первый случай, когда россияне наносят удар по центру подготовки будущих военнослужащих (ниже – перечень других). Что известно о ракетных ударах в Полтаве и возможно ли предотвратить повторение таких ситуаций – коротко.

Что случилось. В результате удара двумя российскими баллистическими ракетами в Полтаве частично разрушено одно из зданий Института связи и соседнюю больницу. Повреждены более 10 жилых домов, расположенных рядом.

Местные жители подтвердили LIGA.net, что первый взрыв прогремел буквально через минуту после объявления воздушной тревоги, второй – через несколько секунд после этого.

Слухи о том, что возле учебного заведения проводилось построение, не соответствуют действительности, передает LIGA.net слова очевидцев собеседник в Силах обороны.

"Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти... К сожалению, много погибших", – сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств того, что произошло. Обстоятельства трагедии в сотрудничестве с правоохранителями будут выяснять также Главная инспекция Минобороны, говорит министр обороны Рустем Умеров.

"Обязательно российская сволочь ответит за этот удар", – сказал Зеленский, снова призвав западных партнеров предоставить Украине системы противовоздушной обороны и позволить бить по России дальнобойным оружием.

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что по факту удара Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 4 статьи 425 УК – халатное отношение военного должностного лица к службе. Эта статья применяется к военным начальникам, а также другим военнослужащим, занимающим постоянно или временно должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей.

LIGA.net обратились за подтверждением в ГБР. Там "уточняют" эту информацию.

Командиром Полтавского центра связи с 2014 года является полковник Александр Мицюк.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Удар по учебным центрам военнослужащих россияне наносят уже не в первый раз. Обычно это приводит к большому количеству погибших.

8 марта 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по казарме в пункте постоянной дислокации бригады морской пехоты ВМС ВСУ в Николаеве. Погибли, по некоторым данным, не менее 110 и получили ранения еще более сотни украинских военнослужащих – мобилизованных и контрактников.

13 марта 2022 года оккупанты произвели обстрел Яворивского военного полигона, в общей сложности выпустив по центру подготовки добровольцев более 30 ракет. Тогда погибло более 60 человек, еще 160 получили ранения.

17 мая 2022 года россияне нанесли ракетный удар по казармам учебного центра "Десна". Завалы разбирали несколько дней, под ними обнаружили тела 87 погибших. Еще несколько десятков военнослужащих до сих пор числятся пропавшими без вести.

3 ноября 2023 ракетой типа "Искандер-М" россияне ударили по построению (по случаю праздника) 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в селе Заречном Запорожской области. Командование сообщило о гибели 19 военнослужащих.

Это те удары, которые россияне нанесли только после полномасштабного вторжения.

С начала войны 2014 ударов по местам скопления личного состава также было много, говорит LIGA.net экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев: "С 2014 года много раз менялись главнокомандующие и начальники Генштаба. Но система служебных проверок до сих пор не работает. Случаев привлечения к ответственности не было".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Без качественных расследований и драконовских решений относительно командиров, которые не могут создать условия для защиты людей, изменений не будет, говорит Селезнев:

"Пока не будет соответствующих решений по привлечению к ответственности, адаптации украинской армии к современным условиям и реалиям – ничего не изменится".

Выводы из предыдущих трагедий не делаются из-за того, что кадровая работа имитируется, а не проводится, подтверждает полковник запаса LIGA.net, военный эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. "Должностные лица по службе продвигаются по принципу личной преданности, а не профессиональной компетентности", – отмечает он.

Проблема нехватки ресурсов в вопросе защиты от российских ударов также играет свою роль, добавляет Селезнев: "У нас нет достаточного количества ресурсов для мониторинга воздушного пространства. Нам не хватает систем ПВО. Но в первую очередь нам не хватает здравого смысла в организации работы войска, чтобы такие трагедии не повторялись".