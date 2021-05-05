Владимир Зеленский начал войну за симпатии избирателей. Первая победа за ним: после нескольких месяцев падения рейтингов президент вышел в рост и подтянул свою партию Слуга народа. Как ему это удается и сколько продлится эффект: разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Согласно последнему опросу КМИС, рейтинг Зеленского вырос до 31,4%, и он лидирует среди украинских политиков. За два месяца президент набрал больше 7% (в конце февраля его рейтинг составлял 24%). А лидер ОПЗЖ Юрий Бойко, который зимой занимал вторую строчку рейтинга, опустился на пятую (с 16,7% до 9,6%) и пропустил вперед Порошенко, Тимошенко и даже Смешко.

Укрепила позицию по сравнению с февралем и президентская партия Слуга народа. Если бы выборы в парламент проходили в середине апреля, она получила бы 21,3%. Европейская солидарность Порошенко вторая – 17,7%, на третьем месте ОПЗЖ (12,2%).

"Уже пару месяцев мы наблюдаем две тенденции. Первая – рост поддержки Слуги народа и Зеленского. Второе – падение ОПЗЖ", – говорит LIGA.net заместитель директора КМИС Антон Грушецкий. Социолог не исключает, что рейтинг партии Бойко-Медведчука могли "просадить" методологические аспекты: сторонники ОПЗЖ после запрета трансляции каналов Козака и откровенной атаки власти на Медведчука меньше признаются в предпочтениях. "Возможно, они теряют рейтинг в меньшей степени, чем показывает опрос", – объясняет он.

Рейтинг Европейской солидарности на фоне этой электоральной борьбы фактически замер и удерживается на уровне 17-20%, констатирует Антон Грушецкий. "С декабря они держат свой диапазон и особо не снижаются, но и не растут, – отметил он. – В случае ЕС есть большая разница между facebook-активностью, по которой должно казаться, что партия имеет значительно большую поддержку, и реальной ситуацией. Возможно, партии Порошенко тяжело реагировать на смегу ситуации, потому что власть начала перехватывать их риторику".

В социологической группе Рейтинг подтверждают, что Зеленский пошел в рост. Эта тенденция наметилась еще месяц-полтора назад, сказал LIGA.net замдиректора Рейтинга Любомир Мысив. В опросе от 9 апреля поддержка Зеленского составляла почти 25% (в начале марта – 22,6%): "Последние шаги позитивно влияют на Зеленского. Еще месяц назад мы осторожно говорили об этом. Пока не могу подтвердить эту тенденцию дальше, ждем данных. Социология должна быть в начале мая, и это особенно интересно с учетом предстоящих переговоров со США".

Центр Разумкова уже готовит релиз свежего опроса электоральных симпатий. Конкретные цифры социологи пока не озвучивают, но говорят, что Зеленский как минимум не просел. "Опрос на подходе. По нашим данным, рейтинг без особых изменений", – говорит LIGA.net замдиректора соцслужбы Михаил Мищенко. В середине марта центр давал Зеленскому 27,4% голосов, Порошенко – 19,7%, Бойко – 17,1%.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В начале зимы опросы влиятельных соцкомпаний свидетельствовали о том, что рейтинги Зеленского и СН идут вниз, а ОПЗЖ дышит им в затылок. КМИС в январском рейтинге вообще давал президентской партии только четвертое место, а Зеленский не добирал и до 20% (больше здесь: Опрос КМИС. ОПЗЖ – первая, Слуга народа – четвертая: как это объясняют социологи).

На снижение рейтингов повлиял ряд важных зимних событий: тарифный скандал – люди получили большие платежки за ЖКХ, и локдаун. На позиции пророссийского электората повлияла норма закона об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.

Эту тенденцию Зеленский переломил благодаря "бешеному принтеру", который включил секретарь СНБО Алексей Данилов, считают социологи. Со 2 февраля СНБО ввел санкции против каналов Козака и бизнеса Медведчука, Януковича и других предателей Украины, депутатов Европарламента за поездки в оккупированный Крым и почти сотни российских юрлиц, топ-контрабандистов.

"В расклад включилась яркая деятельность СНБО. Санкции – это то, чего ждали украинцы. У нас большинство населения хочет в первую очередь сильного лидера, а не демократического. Последние шаги Зеленского и СНБО вкладываются в их логику. Фактически слуги народа своими решениями заходят в нишу патриотического электората", – объясняет рейтинги Зеленского замдиректора КМИС Грушецкий.

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"Они нашли, условно говоря, свою золотую электоральную жилу. Медведчук – личность малопопулярная. И они, выступив против него, усилили положительное отношение к Зеленскому. Это воспринимается как проукраинская деятельность", – добавил Мищенко.

"Но сейчас ситуация опять меняется", – добавляет Любомир Мысив. Новые события непременно подтянут новые рейтинги.

ЧТО ДАЛЬШЕ. В ближайшем будущем на рейтинги власти – как в негативную, так и в положительную сторону – могут повлиять как минимум два важных фактора: российские войска на границе и ожидания от украино-американских переговоров. Завтра в Киеве состоится встреча Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном (всего через месяц после первого созвона с Джо Байденом).

"Последние шаги на международной арене пошли в плюс Зеленскому, – говорит Мысив. – Дальше многое определят переговоры со США".

Но уже на этом этапе ситуация с поддержкой Зеленского довольно уникальна, утверждает он. Через две недели – вторая годовщина его инаугурации. А он все еще неплохо держится в шорт-листе украинских политиков – в отличие от Порошенко (17,9% в марте-2016 по данным КМИС) и Януковича (21,7% в марте-2012 по данным группы Рейтинг).

"Да, это уникальная ситуация. Зеленский держится, – констатирует Мысив. – Во-первых, у него во втором туре изначально был достаточно высокий запас крепости в отрыве от конкурента. Во-вторых, Зеленский до сих пор воспринимается как совсем новый человек в политике и несистемный политик. Доверие к нему по-прежнему высокое, он №1. И он все еще попадает в ожидания значительной части людей".

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