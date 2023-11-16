Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин встретились впервые через год после Индонезии. На переговорах в пригороде Сан-Франциско они достигли трех конкретных договоренностей. Украина была одним из многих вопросов переговоров, но не основным.

"Это очень большая новость для Америки. Я сейчас нахожусь в США и наблюдаю изнутри, – говорит LIGA.net Вита Голод, председатель правления Украинской ассоциации китаеведов и гостевая ученая в Carolina Asia Center (США). – Приезд Си комментируют с положительной точки зрения".

О чем договаривались Байден и Си, в какую сторону развернутся отношения Китая и США перед выборами – коротко на LIGA.net.

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ЧТО CЛУЧИЛОСЬ. Переговоры Байдена и Си продолжались четыре часа. По словам президента США, они были одними из самых конструктивных.

Но конкретных договоренностей удалось достичь трех.

Основная – возобновление военных контактов, которые Китай разорвал в августе 2022 года после визита на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Глава Пентагона Ллойд Остин поговорит с китайским коллегой, как только его назначат, а подобные контакты будут продолжать и между другими командующими, отмечает AP.

"Они (контакты. – ред.) были отрезаны, что вызвало тревогу. Так происходят несчастные случаи: [из-за] недоразумения… – сказал Байден. – Я думаю, мы добились прогресса".

Вторая – создать рабочую группу для противодействия обороту наркотиков. Это важно для США, где бушует наркокризис из-за оборота фентанила, попадающего из Китая через Мексику. "Больше американцев в возрасте 18-49 лет умирают от фентанила, чем от оружия, аварий или любой другой причины… Это спасет жизнь, и я ценю преданность Си этому вопросу", – пояснил Байден.

Третья – собрать экспертов для обсуждения рисков искусственного интеллекта.

Были и другие вопросы, но они остались без конкретных договоренностей.

"Договорились договариваться… Эта встреча станет символическим толчком к более конкретному диалогу ведомств. Диалог между лидерами важен, но они уже говорят, когда проделана основная работа", – объясняет LIGA.net глава Института Американистики Владислав Фарапонов.

Си также встречался с американским бизнесом и уверял, что хочет быть другом и партнером США. Это была одна из основных целей визита для него – удержать американский бизнес, послать месседж, чтобы инвестировали в Китай, объясняет LIGA.net Вита Голод.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Лейтмотив встречи – ответственно конкурировать, чтобы ни одна провокация или недоразумение не привели к конфликту между США и Китаем. "Это очень правильно сформулированный тезис, его можно выносить на передний план", — говорит Голод.

Возобновление военных контактов, судя по всему, являлось основной целью переговоров, пишет CNN. В более долгосрочной перспективе это – желание администрации Байдена заключить соглашение с Китаем о контроле над вооружениями, считает Фарапонов. Эта тема актуальна на фоне выхода России из аналогичных соглашений, наращивания флота и ядерного потенциала КНР, который отмечен в отчете комиссии Конгресса по стратегическому положению США.

"Возникает логичное желание администрации Байдена попытаться заключить что-то подобное с Китаем, – объясняет аналитик. – Хотя я не уверен, что до выборов в США удастся достичь какой-то письменной договоренности".

Одними из важнейших были обсуждения Тайваня. По данным The Independent, Си на переговорах заявил, что судьба острова является наибольшей угрозой американско-китайским отношениям.

Байден подтвердил приверженность политике единого Китая, но воссоединение острова с КНР должно быть мирным. США обеспокоены наращиванием военного потенциала КНР вокруг Тайваня и будут продолжать его вооружать для способности защититься.

Си в ответ призвал прекратить вооружать Тайвань и заверил, что у Китая "нет непосредственных планов военных действий против Тайваня в ближайшие годы". Он надеется на мирное воссоединение, но в то же время обрисовал условия, при которых может применить военную силу.

В целом стороны остались на своих позициях, говорит Фарапонов: "Встреча должна была дать понимание администрации Байдена, действительно ли собирается Си атаковать Тайвань. Если да – то менять собственный план действий".

А китайский лидер хотел еще раз услышать заверение, что Белый дом поддерживает политику единого Китая, отмечает Голод: "Дальше – надо смотреть, будут ли какие-нибудь провокации в Тайваньском заливе".

Украина шла в пуле обсуждения конфликтных зон. Вместе с призывом КНР повлиять на Иран в вопросе войны Израиля против ХАМАС, обсуждением денуклеаризации Корейского полуострова.

По данным AP, в контексте Украины Байден в очередной раз призвал Китай не вооружать Россию. МИД КНР в ответ без деталей назвал свою политику в отношении Украины последовательной и сказал, что она не изменится.

"То есть ничего конкретного, – говорит Голод. – Но я думаю, то, что китайский лидер находится сейчас в США, является доказательством, что, по меньшей мере, вооружать Россию Китай не будет. Иначе это было бы самоубийство".

Администрация Байдена много говорит, чтобы Китай не помогал России, поскольку видит в этом и угрозу для себя, отмечает Фарапонов.

"Если упустить момент сближения, то экономический альянс может перерасти в военный, – говорит он. – В одиночку КНР и РФ не представляют экзистенциальной угрозы для США, но если вместе – то максимально приблизятся к этому. Это общая позиция и демократов, и республиканцев".

Ложкой дегтя могло стать заявление Байдена, что он будет и дальше называть Си диктатором, поскольку тот единолично правит при коммунистическом режиме. Это вызвало недовольство МИД КНР. Выражение лица госсека США Энтони Блинкена во время этой фразы было красноречивым.

Ответ Байдена был направлен в первую очередь на внутреннюю аудиторию, говорит Фарапонов. В преддверии выборов республиканцы жестко высказываются о Китае, а экс-президент Дональд Трамп называет себя самым жестким в отношении Пекина. Байдену тоже нужно что-то показывать.

"Байден находится в предвыборной кампании, – добавляет Голод. – Я не думаю, что будет какое-нибудь осуждение, что там Си ночью покинет США. Думаю, что это обойдут вниманием – и не будет какого-то обострения".

ЧТО ДАЛЬШЕ. США будут продолжать конкурировать с Китаем, подчеркнул Байден. Но после встречи должны возобновиться утраченные контакты. "Доверяй, но проверяй", – охарактеризовал Байден отношения с Си.

"Они уже имеют возможность друг другу звонить. То есть каждая провокация, я думаю, будет сопровождаться звонком", – говорит Голод.

Но возможны "черные лебеди", которые могут подрывать дипломатические усилия. Новый неожиданный визит кого-нибудь из политиков на Тайвань или новый аэростат над ядерными базами США, уточняет Голод.

Избирательный процесс тоже может толкать Байдена к более жестким заявлениям или действиям по Китаю, убежден Фарапонов.

За год до выборов республиканцы активно обсуждают наращивание военного потенциала КНР и критикуют Байдена. А один из его возможных конкурентов – губернатор Флориды Рон де Сантис – даже ограничил покупку земли и недвижимости китайцами в своем штате.

"Республиканцы будут использовать [вопрос Китая] как возможность для критики Байдена, – объясняет он. – Это точно заставит администрацию Байдена быть более жесткой, несмотря даже на эти контакты и усилия".

Китай в предвыборный год в США будет вести себя взвешенно, считает Голод: "Непонятно, какая будет политика США… Китай будет следить за действиями США, чтобы не было никаких радикальных поездок на Тайвань".

Но стратегически Китай будет стремиться быть равным с США, говорит ученая. Для этого он будет расширять зону влияния на Глобальном Юге, может использовать в качестве рычагов вопросы России и КНДР.

Эта встреча еще будет переосмыслена в будущем, подытоживает Голод: "Китай мыслит большими сроками. Стратегическая цель – достичь уровня США где-то к 2049-му году. Предоставит ли ему такую возможность США? Удастся ли Китаю? Это вопрос. Но Китай очень к этому стремится".

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