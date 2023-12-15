(Не) победили Орбана. Что означает для Украины решение саммита ЕС

Украина получила на саммите ЕС долгожданное открытие переговоров о членстве, которое угрожал заблокировать премьер Венгрии Виктор Орбан. Хуже ситуация – с выделением макрофинансового пакета на 50 млрд евро. И легитимизацией шантажа в Европе.

"Хорошо, что открыть переговоры удалось, – говорит LIGA.net глава комитета Верховной Рады по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция Евросолидарность). – Но Орбан никоим образом не отказывается от своих подходов шантажа".

Как прошел саммит ЕС, почему в истории успеха для Украины есть обратная сторона медали и риск для Европы – разбиралась LIGA.net.

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ОТКРЫТИЕ ПЕРЕГОВОРОВ – ГЛАВНАЯ ПОБЕДА

За месяц до саммита Орбан заминировал всю политику ЕС по Украине. Угрожал не согласиться ни на открытие переговоров о членстве, ни на макрофинансовый пакет на 50 млрд евро.

Поводы продуцировал разные – от недовольства положением венгерского нацменьшинства на Закарпатье до якобы неготовности Украины.

Настоящей целью Орбана было выторговать деньги из фондов ЕС, которые Брюссель заморозил за антидемократические практики в Венгрии, объяснял европейский дипломатический источник Politico.

В течение месяца европейцы, украинские члены правительства, президент Владимир Зеленский и даже закарпатские венгры пытались убедить Орбана не блокировать решения по Украине.

Владимир Зеленский и Виктор Орбан (фото – Офис президента)

Несколько раз с ним встречался глава Евросовета Шарль Мишель, приглашал на ужин президент Франции Эмманюэль Макрон. На саммите Мишель, Макрон, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц уговаривали Орбана за рабочим завтраком.

На уступки пошла и Еврокомиссия: в преддверии саммита разблокировала Венгрии 10 млрд евро – из около 30 млрд евро замороженных.

Но в день саммита Орбан до конца не соглашался давать зеленый свет на переговоры. Все решилось в последний момент.

По данным Politico, Шольц предложил Орбану покинуть зал во время голосования. Премьер Венгрии вышел, воздержался от голосования – и открытие переговоров было принято без него.

"Это была игра большого количества рук на инструменте, оркестр, – говорит LIGA.net Климпуш-Цинцадзе. – И мы получили так называемое конструктивное воздержание: когда Орбану было предложено выйти из зала, а остальные 26 членов проголосовали это решение для Украины".

Шарль Мишель и Олаф Шольц (фото – EPA-EFE/OLIVIER HOSLET)

Решение об открытии переговоров дает начало технической работе Еврокомиссии, объясняет LIGA.net Вероника Мовчан, директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций и специалист по отношениям Украина-ЕС.

Уже в понедельник, 18 декабря, Комиссия начнет скрининг украинского законодательства – проверку на соответствие нормам ЕС. "Украина в течение года делала самооценку, селф-скрининг. Посмотрим, насколько наши оценки будут совпадать", – говорит Мовчан.

Следующее голосование должно состояться уже в марте 2024 года, добавляет она. Еврокомиссия должна дать заключение по прогрессу Украины по четырем рекомендациям и широкому ноябрьскому отчету.

В случае положительной оценки саммит ЕС должен открыть переговоры по существу: принять переговорную рамку – определить кластеры.

СПРАВКА Переговоры о членстве фактически являются адаптацией украинского законодательства к ЕС. Законодательство ЕС разделено на 35 разделов, которые объединены в группы – кластеры. Их шесть: основополагающие или fundamentails (судебная система, юстиция и т.д.), конкурентоспособность, внутренний рынок, зеленая политика, сельское хозяйство, внешние отношения. Переговоры о членстве фактически являются адаптацией украинского законодательства к ЕС. Законодательство ЕС разделено на 35 разделов, которые объединены в группы – кластеры. Их шесть: основополагающие или fundamentails (судебная система, юстиция и т.д.), конкурентоспособность, внутренний рынок, зеленая политика, сельское хозяйство, внешние отношения.

"Кластер – это группа разделов. Чтобы не открывать каждый раздел отдельно, открывается сразу кластер, – объясняет Мовчан. – Но закрываться каждый раздел, входящий в кластер, будет отдельно".

Лучшая ситуация у Украины с кластером внешней политики, самая сложная – с fundamentials, добавляет Мовчан.

"Нас ждет очень интенсивная работа. Даже по оценкам Украины, сделана примерно треть от общего объема работы, – говорит она. – Если в процессе переговоров мы что-то плохое сделаем и откатим реформы, то раздел может открываться назад".

В процессе переговоров будет множество голосований, в частности об открытии новых кластеров, уточняет Мовчан: "Мы будем жить от требования к требованию, но это будут уже технические переговоры. На саммите было политическое решение запустить процесс".

Всего Украине нужно имплементировать 2700 европейских актов, предупреждает премьер Денис Шмыгаль. Завершения переговоров и членства Украины в ЕС реально ожидать ближе к 2030 году, прогнозировала посол ЕС Катарина Матернова.

И очень многое будет зависеть от войны, считает Мовчан. Ведь окончательное решение о включении Украины в ЕС будет политическим. На него должны согласиться все государства-члены Союза.

ВОПРОС НА 50 МЛРД ЕВРО

Но во второй день саммита, 15 декабря, Орбан заблокировал макрофинансовый фонд для Украины на 50 млрд евро – Ukraine Facility. Он состоит из грантов и кредитов, предусматривает план реформ Украины и рассчитан на 2024-27 годы.

Вопрос 50 млрд ЕС будет рассматривать на дополнительном саммите в начале января. С этим вето Венгрия уже не стесняется – прямо говорит, что хочет взамен разблокировать доступ к деньгам из еврофондов.

Украинский МИД убеждает, что все не так плохо: достигнуто "принципиальное решение" о создании фонда Украине на 50 млрд евро, а в январе должно состояться уже "завершение всех юридических процедур".

Вето Орбана на деньги не так критично, как с переговорами о вступлении. Теоретически его можно обойти – например, заключить двусторонние соглашения Украины и 26 стран-членов ЕС, которые не против.

Этот вариант – более длинный и тяжелый.

А также – бросает вызов единству ЕС, объясняет Мовчан: "Это все же союз, и хочется удержать единство. Во-вторых, вопрос не только поддержки Украины – это мегапакет, есть и внутренние европейские вопросы. Проще еще раз встретиться и попытаться достичь консенсуса".

26 согласных стран ЕС найдут в январе способ, как выделить эти деньги, убеждена Климпуш-Цинцадзе: "Дополнительное финансирование для Украины сейчас очень важно. В том числе и потому, что мы видим, насколько сложно и неуверенно выглядит выделение помощи от США".

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Но по геополитическим соображениям Евросоюзу лучше бы это сделать вместе с Венгрией, считает она.

"Решение о переговорах с Украиной, Молдовой, кандидатском статусе для Грузии. Все это говорит, что ЕС выбрал стратегию – превратиться в серьезного геополитического игрока, – объясняет нардеп. – Для этого нужно действовать как общий союз".

ОБРАТНАЯ СТОРОНА. ШАНТАЖ СТАНОВИТСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ

Украинские топ-чиновники и европейские друзья Украины справедливо праздновали решение об открытии переговоров.

Но на пути переговоров о членстве будет около 70-100 голосований, которые потребуют консенсуса всех 27 государств-членов. Венгрия уже угрожает ставить палки в колеса Украине.

Уступки Орбану показывают ему и другим странам ЕС: шантаж работает, поэтому вопросы Украины можно использовать для давления на Брюссель, объясняет Климпуш-Цинцадзе.

"Уступать шантажистам, которые пытаются взять в заложники весь ЕС, пользуясь благами ЕС, является неправильной тактикой, – убеждена нардеп. – Это может стать тактикой и для других. А это – точно неприемлемая история для успешного развития ЕС".

Например, шантаж Украиной может использовать близкий к Орбану пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который осенью вернулся к власти.

Фицо имеет проблемы из-за расследования правоохранительными органами коррупционных скандалов, которые происходили во время его прошлых каденций. И будет искушение вмешиваться в работу юстиции.

"Демократические круги в Словакии побаиваются, что Фицо пообещает Евросоюзу не блокировать Украину, а ЕС взамен не будет критиковать то, что происходит в Словакии. Получит некую индульгенцию", – объяснял LIGA.net Григорий Месежников, глава Института общественных дел в Братиславе.

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Этот риск обостряется и на фоне тренда на крайних правых популистов в Западной Европе. В следующем году они могут прийти к власти или улучшить позиции в ряде стран Евросоюза.

Все это бросает вызов ЕС, говорит Климпуш-Цинцадзе. И Брюссель рано или поздно должен найти способ преодолевать вето – возможно, посредством лишения права голоса стран по статье 7 Договора о ЕС.

Это сложная и долговременная процедура – ни разу ее еще не применяли, подытоживает глава евроинтеграционного комитета: "Поэтому мы понимаем нежелание ЕС прибегать к ней. Но зона турбулентности, в которую вошел мир, нуждается в резких и креативных решениях. ЕС придется их находить для таких, как Орбан".

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