Воздушные силы Украины пока не подтверждают информацию об установлении термобарических боевых частей на ирано-российские дроны, говорит LIGA.net спикер Юрий Игнат. Такие данные 3 декабря распространил ряд военных экспертов.

Однако россияне действительно взялись за апгрейд Shahed-136 – именно на дроновые атаки враг делает ставку этой зимой, добавляет он.

Поэтому, вполне возможно, что новые боевые части для "шахедов" еще появятся, объясняет LIGA.net главред Defense Express Олег Катков.

Какие модификации Shahed россияне используют в Украине этой зимой и что о них нужно знать – разбираемся коротко.

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КАКИМИ ДРОНАМИ РУССКИЕ АТАКУЮТ УКРАИНУ

Акцент именно на дроновые атаки этой зимой связан не только с тем, что так дешевле, но и из-за определенной ограниченности в ресурсах, говорит LIGA.net авиаэксперт Анатолий Храпчинский. Если с запасами ракет в России все не так плохо, то с самолетами, являющимися носителями этих ракет, уже труднее – ресурс на их ремонт и обслуживание ограничен.

Сейчас существует три условных вида Shahed-136, которые использует Россия, отмечает LIGA.net главный редактор Defense Express Олег Катков.

Первый – "Герань-М" – оригинальный дрон из Ирана с иранской боевой частью весом 48,5 кг.

Второй – "Герань-Ы" – имеет аналогичную боевую часть, но другую – собственную российскую – систему навигации.

Третий – "Герань-К" – дроны-камикадзе уже российского производства и с собственными комплектующими. Их использование начали фиксировать с лета 2023 года. Этот Shahed отличается от предыдущей версии технологией производства и некоторыми деталями.

В частности, изменилась батарея – теперь она аккумуляторная от российской компании Delta Battery. Также "Герань-К" оснащен антеннами с блоком "Комета", который обеспечивает защиту от помех и в классических Shahed не использовался.

Ключевое – "новый" Shahed имеет новую боевую часть. Но она не термобарическая, а осколочно-фугасная, говорит Катков.

СПРАВКА. Информацию об оснащении беспилотников Shahed-136 термобарической боевой частью 3 декабря обнародовал специалист в области связи, РЭР и РЭБ Сергей Бескрестнов, известный как Сергей "Флэш".



Термобарический боеприпас эффективен в замкнутых помещениях и очень разрушителен. Принцип действия основан на детонации облака горючего аэрозоля. Ударная волна сохраняет поражающее действие на значительном расстоянии от центра.



При детонации термобарического боеприпаса однотактного действия при взрыве образуется ударная волна, за которой начинают двигаться элементы термобарической смеси. Эта смесь взаимодействует с воздухом и сама с собой и образует облако температурой 2400-2600°C.



Боеприпас двухтактового действия сначала распыляет жидкость, образующую облако газовоздушной смеси, которая затем взрывается. Информацию об оснащении беспилотников Shahed-136 термобарической боевой частью 3 декабря обнародовал специалист в области связи, РЭР и РЭБ Сергей Бескрестнов, известный как Сергей "Флэш".Термобарический боеприпас эффективен в замкнутых помещениях и очень разрушителен. Принцип действия основан на детонации облака горючего аэрозоля. Ударная волна сохраняет поражающее действие на значительном расстоянии от центра.При детонации термобарического боеприпаса однотактного действия при взрыве образуется ударная волна, за которой начинают двигаться элементы термобарической смеси. Эта смесь взаимодействует с воздухом и сама с собой и образует облако температурой 2400-2600°C.Боеприпас двухтактового действия сначала распыляет жидкость, образующую облако газовоздушной смеси, которая затем взрывается.

"Фугасная, с вольфрамовыми элементами. Вес ее около 40 кг, диаметр – 35 см. Эту боевую часть не разрабатывали как специальную, ее взяли из существующей авиационной ракеты. По массе и габаритам она "влезла" в Shahed-136", – объясняет главред. Defense Express.

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КАК ВРАГ УЛУЧШАЕТ SHAHED

С конца ноября россияне используют еще одно обновление для дронов-камикадзе – их окрашивают в черный цвет.

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз получил на экспертизу части и обломки беспилотников, которыми россияне атаковали Украину в ночь с 24 на 25 ноября.

По результату предварительного осмотра понятно, что ни о какой инновационности, новых технологиях и особом покрытии самолето-снарядов речь не идет, отмечает директор института Александр Рувин.

"Имеется изменение цвета внешней части Shahed-136 со светло-серого на черный. По мнению врага, это должно усложнить его визуальное обнаружение ночью, – объясняет он. – Внутренние элементы имеют окраску, идентичную предыдущим объектам исследования. Вероятнее всего, окрашивание произведено кустарным способом, очень похоже на использование аэрозольных средств".

Отдельные дроны прямо в поле перекрасили баллончиком в черный поверх базового серого цвета, уточняет Катков.

Собственное производство позволяет российским "кулибиным" свободно экспериментировать с "улучшениями", чтобы оперативно решать проблемы, с которыми они сталкиваются при атаках, говорит Храпчинский. Так, у Shahed вместо канадско-иранской антенны появилась российская навигационная антенна "Комета" – она решила вопрос поставки комплектующих в обход санкций.

"Эта антенна, в принципе, не намного лучше канадской. Но наш РЭБ при правильной работе ее душит, – говорит Храпчинский. – Чтобы решить эту проблему, дроны-камикадзе начали летать зигзагами по Украине – за счет маневренности пытаются обходить средства РЭБ и РЛС и быть незаметными".

Когда стало ясно, что мобильные огневые группы эффективно уничтожают дроны, россияне выкрасили Shahed в черный. Прикрутили к дронам павербанки и модемы с симкартами – это позволило получать информацию от дрона и управлять им.

"В стандартной комплектации Shahed не имеет обратной связи в принципе – его запустили и все, – уточняет Катков. – Решение с мобильным модемом – дешевый вариант, благодаря которому можно получать данные о координатах, высоте, скорости и месте, где его сбили. И за счет этого перепрограммировать полетное задание для дронов, которые идут во второй волне и уже находятся в полете".

При этом стоимость дрона практически не меняется – к ней просто добавляется максимум еще $200 (при общей стоимости $30 000-40 000).

Украина может легко обойти это "улучшение" беспилотников, убеждает Катков. Мобильные операторы могут отключать определенные услуги в соответствующих регионах во время атак:

"Это может быть неудобно для гражданского потребителя, но в любом случае это лучше, чем получить "шахедом" по голове".

В течение зимы 2023-2024 годов Украина столкнется еще со многими подобными "усовершенствованными" дронами Shahed, говорит Храпчинский. Россияне работают над развитием беспилотников, ставших их основным средством дальнобойного поражения, соглашается Катков. Появление новых видов боевых частей – тоже вполне возможно.

Кроме того, Иран уже представил новую модификацию ударного беспилотника, где учтен опыт использования в Украине.

Это уже дроны с реактивной тягой, с инфракрасной/оптической и, вероятно, радиолокационной системой наведения. Они черного цвета. Скорее всего, это связано с использованием материалов или напыления, позволяющего обходить радиолокационные станции, говорит авиаэксперт: "Это означает, что Shahed превращается в новое оружие совершенно иного порядка. И в то же время становится дороже".

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