Повітряні сили України поки не підтверджують інформацію про встановлення термобаричних бойових частин на ірано-російські дрони, каже LIGA.net речник Юрій Ігнат. Такі дані 3 грудня розповсюдила низка військових експертів.

Однак росіяни дійсно взялись за апгрейд Shahed-136 – саме на дронові атаки ворог робить ставку цієї зими, додає він.

Тож цілком можливо, що нові бойові частини для "шахедів" ще з'являться, пояснює LIGA.net головред Defense Express Олег Катков.

Які модифікації Shahed росіяни використовують в Україні цієї зими та що про них потрібно знати – розбираємось коротко.

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ЯКИМИ ДРОНАМИ РОСІЯНИ АТАКУЮТЬ УКРАЇНУ

Акцент саме на дронові атаки цієї зими пов'язаний не лише з тим, що так дешевше, а і через певну обмеженість у ресурсах, каже LIGA.net авіаексперт Анатолій Храпчинський. Якщо із запасами ракет у Росії все не так погано, то з літаками, які є носіями цих ракет, уже важче – ресурс на їх ремонт та обслуговування обмежений.

Зараз є три умовні види Shahed-136, які використовує Росія, зазначає LIGA.net головний редактор Defense Express Олег Катков.

Перший – "Герань-М" – оригінальний дрон з Ірану з іранською бойовою частиною вагою 48,5 кг.

Другий – "Герань-Ы" – має аналогічну бойову частину, але іншу – власну російську – систему навігації.

Третій – "Герань-К" – дрони-камікадзе вже російського виробництва і з власними компонентами. Їх використання почали фіксувати з літа 2023 року. Цей Shahed відрізняється від "попередньої" версії технологією виробництва та деякими деталями.

Зокрема, змінилася батарея – тепер вона гелева акумуляторна від російської компанії Delta Battery. Також "Герань-К" оснащений антенами з блоком "Комета", що забезпечує захист від перешкод і в класичних Shahed не використовувався.

Ключове – "новий" Shahed має нову бойову частину. Але вона не термобарична, а осколково-фугасна, каже Катков.

ДОВІДКА Інформацію про оснащення безпілотників Shahed-136 термобаричною бойовою частиною 3 грудня оприлюднив фахівець у галузі зв'язку, РЕР і РЕБ Сергій Бескрестнов, відомий як Сергій "Флеш".



Термобаричний боєприпас ефективний у замкнених приміщеннях і дуже руйнівний. Принцип дії заснований на детонації хмари горючого аерозолю. Ударна хвиля зберігає дію ураження на значній відстані від центру.



В момент детонації термобаричного боєприпасу однотактової дії під час вибуху утворюється ударна хвиля, за якою починають рухатись елементи термобаричної суміші. Ця суміш взаємодіє з повітрям і сама з собою й утворює хмару температурою 2400-2600°C.



Боєприпас двотактової дії спершу розпилює рідину, що утворює хмару газоповітряної суміші, яка потім вибухає. Інформацію про оснащення безпілотників Shahed-136 термобаричною бойовою частиною 3 грудня оприлюднив фахівець у галузі зв'язку, РЕР і РЕБ Сергій Бескрестнов, відомий як Сергій "Флеш".Термобаричний боєприпас ефективний у замкнених приміщеннях і дуже руйнівний. Принцип дії заснований на детонації хмари горючого аерозолю. Ударна хвиля зберігає дію ураження на значній відстані від центру.В момент детонації термобаричного боєприпасу однотактової дії під час вибуху утворюється ударна хвиля, за якою починають рухатись елементи термобаричної суміші. Ця суміш взаємодіє з повітрям і сама з собою й утворює хмару температурою 2400-2600°C.Боєприпас двотактової дії спершу розпилює рідину, що утворює хмару газоповітряної суміші, яка потім вибухає.

"Фугасна, з вольфрамовими елементами. Вага її близько 40 кг, діаметр – 35 см. Цю бойову частину не розробляли як спеціальну, її взяли з наявної авіаційної ракети. За масою й габаритами вона "влізла" у Shahed-136", – пояснює головред Defense Express.

ЯК ВОРОГ ПОКРАЩУЄ SHAHED

Від кінця листопада росіяни використовують ще одне оновлення для дронів-камікадзе – їх фарбують у чорний колір.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз отримав на експертизу частини й уламки безпілотників, якими росіяни атакували Україну в ніч з 24 на 25 листопада.

За результатом попередньо огляду зрозуміло, що про жодну інноваційність, нові технології та особливе покриття літако-снарядів не йдеться, зазначає директор інституту Олександр Рувін.

"Наявна зміна кольору зовнішньої частини Shahed-136 зі світло-сірого на чорний. На думку ворога, це має ускладнити його візуальне виявлення уночі, – пояснює він. – Внутрішні елементи мають забарвлення, ідентичне до попередніх об'єктів дослідження. Ймовірніше за все, фарбування проведено кустарним способом, дуже схоже на використання аерозольних засобів".

Окремі дрони просто в полі перефарбували балончиком у чорний поверх базового сірого кольору, уточнює Катков.

Власне виробництво дозволяє російським "кулібіним" вільно експериментувати з "покращеннями", щоб оперативно розв'язувати проблеми, з якими вони стикаються під час атак, каже Храпчинський. Так, у Shahed замість канадсько-іранської антени з’явилась російська навігаційна антена "Комета" – вона розв'язала питання постачання складників в обхід санкцій.

"Ця антена, в принципі, не набагато краща за канадську. Але наш РЕБ у разі правильної роботи її душить, – каже Храпчинський. – Щоб розв'язувати цю проблему, дрони-камікадзе почали літати зигзагами по Україні – внаслідок маневровості намагаються обходити засоби РЕБ і РЛС і бути непомітними".

Коли стало зрозуміло, що мобільні вогневі групи ефективно знищують дрони, росіяни пофарбували Shahed у чорний. Прикрутили до дронів павербанки й модеми із сімкартами – це дозволило отримувати інформацію від дрона й управляти ним.

"У стандартній комплектації Shahed не має зворотного зв'язку в принципі – його запустили й усе, – уточнює Катков. – Рішення з мобільним модемом – дешевий варіант, завдяки якому можна отримувати дані про координати, висоту, швидкість і про місце, де його збили. І шляхом цього перепрограмувати політне завдання для дронів, які йдуть у другій хвилі та вже знаходяться в польоті".

Разом з тим вартість дрона практично не змінюється – до неї просто додається щонайбільше ще $200 (за загальної вартості $30 000-40 000).

Україна може легко обійти це "покращення" безпілотників, переконує Катков. Мобільні оператори просто можуть вимикати певні послуги у відповідних регіонах під час атак:

"Це може бути незручно для цивільного споживача, але в будь-якому випадку це краще, ніж отримати "шахедом" по голові".

Протягом зими 2023-2024 років Україна стикнеться ще з багатьма подібними "удосконаленими" дронами Shahed, каже Храпчинський. Росіяни працюють над розвитком безпілотників, які стали їхнім основним засобом далекобійного ураження, погоджується Катков. Поява нових видів бойових частин – також цілком імовірна.

Крім того, Іран уже представив нову модифікацію ударного безпілотника, де враховано досвід використання в Україні.

Це вже дрони з реактивною тягою, з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами наведення. Вони чорного кольору. Скоріш за все, це пов’язано з використанням матеріалів або напилення, яке дозволяє обходити радіолокаційні станції, каже авіаексперт: "Це означає, що Shahed перетворюється на нову зброю зовсім іншого порядку. І водночас стає дорожчим".