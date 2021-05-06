26 апреля депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил диссертацию в Государственном институте подготовки кадров госслужбы занятости, от звания кандидата наук по государственному управлению его отделяет решение Аттестационной комиссии при МОН. Диссертация Кивы и ее защита вызвала огромный общественный резонанс и недовольство. Не без причин: на защиту не могли попасть наблюдатели, их попросту не пускала группа людей спортивного телосложения, а журналистское расследование Bihus.info привело факты фальсификации документов необходимых для защиты диссертации и плагиата.
LIGA.net разобралась насколько распространена практика защиты диссертации среди депутатов и топ-чиновников. Спойлер — Кива не одинок, десятки коллег по парламенту имеют кандидатскую степень, а 20 нардепов из последних трех созывов сумели защититься будучи народными слугами
На сайте Министерства образования (МОН) есть данные о 52 000 человек, которые с 2012 года получили в Украине степень кандидата наук. О большинстве из них мы очень мало знаем: МОН публикует только ФИО, университет и классификацию видов научной деятельности, ни места работы, ни возраста, ничего другого мы не знаем. 60% — кандидатов женщины, 40% — мужчин. 1000 человек (2%) — иностранцы. Больше всего, 28% из Китая, следом идут граждане Ирака (16%) и Иордании (7%).
Чаще всего защищались в КНУ имени Тараса Шевченко. С конца 2011 года из стен Красного корпуса вышло почти 2900 кандидатов наук, преимущественно юристы и филологи. В два раза меньше у Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова — 1300 диссертаций, половина из них — работы связанные с педнауками. На третьем месте — Львовская политехника (921 кандидат).
Также среди списка кандидатов наук, защитившихся за последнее десятилетие, мы нашли почти 14 700 человек, чьи ФИО полностью совпадают с людьми, подавшими в 2021 году ежегодные декларации в НАЗК. Напомним, что декларирование обязательно для всех нардепов, министров и заместителей, президента и чиновников. Полный список должностей, подпадающих под декларирование вы можете найти здесь.
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За кампанию декларирования 2021 НАПК рассчитывает получить свыше 1 млн деклараций. Сейчас на сайте порядка 743 000 "свежих" деклараций, получается, что 2% госслужащих имеют степень кандидата наук (возможна погрешность,часть из них — полные однофамильцы). Скорее всего, такую тягу чиновников к кандидатским корочкам можно объяснить двумя вещами — надбавкой к окладу (оклад варьируется от должности) и статусом. Народный депутат от фракции Голос и бывший замминистра Образования и науки Инна Совсун считает, что надбавка, скорее всего, мало интересна народным депутатам и чиновникам высокого ранга. "Написать с нуля кандидатскую диссертацию, совмещая с работой в правительстве или Верховной раде, будет очень сложно. Люди, которые покупают диссертации, не живут на зарплату. Покупка кандидатской, ее защита и другие расходы превышают многолетнюю надбавку к зарплате. Для них "кандидат наук" — это статус", — говорит Совсун.
12 нынешних и бывших членов Кабинета министров защищали диссертации в сферах экономических (5 министров), юридических (4) и технических (3) наук. Среди последних пяти правительств больше всех кандидатов наук было в Кабмине Владимира Гройсмана (5). Среди нынешних министров с 2011 года кандидатские защитили Владислав Криклий и Роман Лещенко. Ранее получили научную степень семь нынешних членов Кабмина: премьер-министр Денис Шмыгаль Олег Урусский (даже доктор технических наук), Дмитрий Кулеба, Сергей Шкарлет, Марина Лазебна, Сергей Марченко и Олег Немчинов. Правда все они защитились не будучи членами Кабмина, так что никаких выводов о качестве их работ мы сделать не можем. За исключением диссертации Министра образования и науки Сергея Шкарлета, которого неоднократно обвиняли в плагиате. Детальный разбор диссертации Шкарлета можно почитать здесь
Теперь самое интересное — коллеги Кивы по парламенту. В документах министерства образования с фамилиями кандидатов наук есть полные тезки и однофамильцы 103 народных депутатов, которые работали с 2012 года, — последние три созыва парламента. Мы смогли подтвердить в открытых источниках "кандидатство" 59 человек, 26 из них депутаты Верховной Рады 9 созыва (работают в парламенте сейчас). 15 из них — депутаты Слуги Народа. Самая популярная тема у ученых-депутатов — юриспруденция (34%), следом идет экономика (28%).
Главный вопрос: кто из них, как и Кива защитился будучи депутатам. Таких ученых нашлось 20 среди подтвержденных и 12 среди вероятных однофамильцев. Это очень способные и организованные или не очень честные люди. Скорее второе.
Совсун сомневается в реалистичности написания кандидатской с нуля во время работы в Верховной Раде. "Это будет очень сложно. Возможно, это получится у депутата, который приходит три раза за две недели нажимать кнопки. Если посещать парламент, самостоятельно писать законы, разбираться в вопросах, ходить на эфиры, то написать кандидатскую с нуля не выйдет. С работой в министерстве точно нельзя совместить", — говорит Совсун. Такого же мнения экс-министр образования (2020-2021) Анна Новосад — она оценивает реалистичность написания кандидатской во время работы в министерстве "близкой к нулю".
Депутаты и однофамильцы, которые защитились во время работы в парламенте
|Имя
|Партия
|Подтверждено
|Область
|Тема
|Год защиты
|Євтушок Сергій Миколайович
|Батьківщина
|+
|Державне Управління
|Теорія та історія державного управління
|2015
|Івченко Вадим Євгенович
|Батьківщина
|+
|Економічні
|Економіка та управління національною економікою
|2018
|Васильковський Ігор Ігорович
|Слуга Народу
|+
|Юридичні
|Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право
|2020
|Пономарьов Олександр Сергійович
|ОПЗЖ
|+
|Економічні
|Економіка та управління підприємствами
|2013
|Єфремова Ірина Олексіївна
|Народний фронт
|+
|Юридичні
|Цивільне право та цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право
|2017
|Барвіненко Віталій Дмитрович
|Відродження
|+
|Державне Управління
|Механізми державного управління
|2014
|Бухарєв Владислав Вікторович
|Батьківщина
|+
|Юридичні
|Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право
|2019
|Головко Михайло Йосифович
|Позафракційний
|+
|Економічні
|Гроші, фінанси та кредит
|2018
|Горбунов Олександр Володимирович
|Народний фронт
|+
|Економічні
|Економіка та управління національною економікою
|2018
|Денисенко Анатолій Петрович
|Позафракційний
|+
|Юридичні
|Трудове право, право соціального забезпечення забезпечення
|2014
|Карпунцов Валерій Віталійович
|БПП
|+
|Юридичні
|Конституційне право, муніципальне право
|2013
|Кодола Олександр Михайлович
|Народний фронт
|+
|Економічні
|Економіка та управління національною економікою
|2017
|Купрій Віталій Миколайович
|Позафракційний
|+
|Юридичні
|Конституційне право, муніципальне право
|2019
|Насіров Роман Михайлович
|БПП
|+
|Юридичні
|Міжнародне право
|2015
|Бондарчук Олег Володимирович
|Свобода
|+
|Юридичні
|Конституційне право, муніципальне право
|2013
|Головко Валерій Анатолійович
|Свобода
|+
|Економічні
|Економіка та управління підприємствами
|2014
|Дудка Володимир Володимирович
|Суверенна європейська Україна
|+
|Державне Управління
|Механізми державного управління
|2014
|Малишев Володимир Степанович
|Партія Регіонів
|+
|Юридичні
|Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право
|2013
|Циркін Ігор Маркович
|Економічний розвиток
|+
|Політичні
|Політична культура та ідеологія
|2014
|Шульга Володимир Петрович
|Батьківщина
|+
|Географічні
|Економічна та соціальна географія
|2014
|Алєксєєв Сергій Олегович
|БПП
|-
|Юридичні
|Міжнародне право
|2020
|Давиденко Валерій Миколайович
|БПП
|-
|Економічні
|Економіка та управління підприємствами
|2016
|Молоток Ігор Федорович
|Воля народу
|-
|Економічні
|Гроші, фінанси та кредит
|2021
|Петьовка Василь Васильович
|Воля народу
|-
|Юридичні
|Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право
|2015
|Береза Юрій Миколайович
|Народний фронт
|-
|Юридичні
|Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право
|2018
|Вітко Артем Леонідович
|Радикальна партія
|-
|Юридичні
|Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право
|2018
|Денісова Людмила Леонтіївна
|Народний фронт
|-
|Юридичні
|Трудове право, право соціального забезпечення забезпечення
|2018
|Колєсніков Дмитро Валерійович
|Опозиційний блок
|-
|Економічні
|Економіка та управління національною економікою
|2016
|Мепарішвілі Хвича Нодарович
|Народний фронт
|-
|Державне Управління
|Механізми державного управління
|2019
|Соловей Юрій Ігорович
|БПП
|-
|Економічні
|Економіка та управління підприємствами
|2019
|Хомутиннік Віталій Юрійович
|Відродження
|-
|Юридичні
|Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право
|2016
|Прасолов Ігор Миколайович
|Партія Регіонів
|-
|Економічні
|Гроші, фінанси та кредит
|2013
За последние девять лет больше всего депутатов защищалось во время работы в парламенте во фракции Батькивщина — четыре человека. Второе и третье места делят фракции Народный фронт и внефракционные депутаты — по три человек. В Слуге народа за неполные два года работы успел защититься только Игорь Васильковский, остальные стали кандидатами наук до 2019 года.
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