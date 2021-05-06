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Диссергейт | Не только Илья Кива. Два десятка нардепов получили степень, работая в парламенте. Кто они?

Не только Илья Кива. Два десятка нардепов получили степень, работая в парламенте. Кто они? - Фото
Илья Кива (скриншот с видео)
06.05.2021, 08:00

Каждый 50-й чиновник — кандидат наук. Депутаты умнее – каждый 16. А 20 вообще гении, защитились будучи нардепами

26 апреля депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил диссертацию в Государственном институте подготовки кадров госслужбы занятости, от звания кандидата наук по государственному управлению его отделяет решение Аттестационной комиссии при МОН. Диссертация Кивы и ее защита вызвала огромный общественный резонанс и недовольство. Не без причин: на защиту не могли попасть наблюдатели, их попросту не пускала группа людей спортивного телосложения, а журналистское расследование Bihus.info привело факты фальсификации документов необходимых для защиты диссертации и плагиата.

LIGA.net разобралась насколько распространена практика защиты диссертации среди депутатов и топ-чиновников. Спойлер — Кива не одинок, десятки коллег по парламенту имеют кандидатскую степень, а 20 нардепов из последних трех созывов сумели защититься будучи народными слугами

Данные

На сайте Министерства образования (МОН) есть данные о 52 000 человек, которые с 2012 года получили в Украине степень кандидата наук. О большинстве из них мы очень мало знаем: МОН публикует только ФИО, университет и классификацию видов научной деятельности, ни места работы, ни возраста, ничего другого мы не знаем. 60% — кандидатов женщины, 40% — мужчин. 1000 человек (2%) — иностранцы. Больше всего, 28% из Китая, следом идут граждане Ирака (16%) и Иордании (7%).

Чаще всего защищались в КНУ имени Тараса Шевченко. С конца 2011 года из стен Красного корпуса вышло почти 2900 кандидатов наук, преимущественно юристы и филологи. В два раза меньше у Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова — 1300 диссертаций, половина из них — работы связанные с педнауками. На третьем месте — Львовская политехника (921 кандидат).

Я от государства

Также среди списка кандидатов наук, защитившихся за последнее десятилетие, мы нашли почти 14 700 человек, чьи ФИО полностью совпадают с людьми, подавшими в 2021 году ежегодные декларации в НАЗК. Напомним, что декларирование обязательно для всех нардепов, министров и заместителей, президента и чиновников. Полный список должностей, подпадающих под декларирование вы можете найти здесь.

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За кампанию декларирования 2021 НАПК рассчитывает получить свыше 1 млн деклараций. Сейчас на сайте порядка 743 000 "свежих" деклараций, получается, что 2% госслужащих имеют степень кандидата наук (возможна погрешность,часть из них — полные однофамильцы). Скорее всего, такую тягу чиновников к кандидатским корочкам можно объяснить двумя вещами — надбавкой к окладу (оклад варьируется от должности) и статусом. Народный депутат от фракции Голос и бывший замминистра Образования и науки Инна Совсун считает, что надбавка, скорее всего, мало интересна народным депутатам и чиновникам высокого ранга. "Написать с нуля кандидатскую диссертацию, совмещая с работой в правительстве или Верховной раде, будет очень сложно. Люди, которые покупают диссертации, не живут на зарплату. Покупка кандидатской, ее защита и другие расходы превышают многолетнюю надбавку к зарплате. Для них "кандидат наук" — это статус", — говорит Совсун.

Министры-ученые

12 нынешних и бывших членов Кабинета министров защищали диссертации в сферах экономических (5 министров), юридических (4) и технических (3) наук. Среди последних пяти правительств больше всех кандидатов наук было в Кабмине Владимира Гройсмана (5). Среди нынешних министров с 2011 года кандидатские защитили Владислав Криклий и Роман Лещенко. Ранее получили научную степень семь нынешних членов Кабмина: премьер-министр Денис Шмыгаль Олег Урусский (даже доктор технических наук), Дмитрий Кулеба, Сергей Шкарлет, Марина Лазебна, Сергей Марченко и Олег Немчинов. Правда все они защитились не будучи членами Кабмина, так что никаких выводов о качестве их работ мы сделать не можем. За исключением диссертации Министра образования и науки Сергея Шкарлета, которого неоднократно обвиняли в плагиате. Детальный разбор диссертации Шкарлета можно почитать здесь

VIP кандидаты из-под купола

Теперь самое интересное — коллеги Кивы по парламенту. В документах министерства образования с фамилиями кандидатов наук есть полные тезки и однофамильцы 103 народных депутатов, которые работали с 2012 года, — последние три созыва парламента. Мы смогли подтвердить в открытых источниках "кандидатство" 59 человек, 26 из них депутаты Верховной Рады 9 созыва (работают в парламенте сейчас). 15 из них — депутаты Слуги Народа. Самая популярная тема у ученых-депутатов — юриспруденция (34%), следом идет экономика (28%).

Главный вопрос: кто из них, как и Кива защитился будучи депутатам. Таких ученых нашлось 20 среди подтвержденных и 12 среди вероятных однофамильцев. Это очень способные и организованные или не очень честные люди. Скорее второе.

Совсун сомневается в реалистичности написания кандидатской с нуля во время работы в Верховной Раде. "Это будет очень сложно. Возможно, это получится у депутата, который приходит три раза за две недели нажимать кнопки. Если посещать парламент, самостоятельно писать законы, разбираться в вопросах, ходить на эфиры, то написать кандидатскую с нуля не выйдет. С работой в министерстве точно нельзя совместить", — говорит Совсун. Такого же мнения экс-министр образования (2020-2021) Анна Новосад — она оценивает реалистичность написания кандидатской во время работы в министерстве "близкой к нулю".

Депутаты и однофамильцы, которые защитились во время работы в парламенте

Имя Партия Подтверждено Область Тема Год защиты
Євтушок Сергій Миколайович Батьківщина + Державне Управління Теорія та історія державного управління 2015
Івченко Вадим Євгенович Батьківщина + Економічні Економіка та управління національною економікою 2018
Васильковський Ігор Ігорович Слуга Народу + Юридичні Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право 2020
Пономарьов Олександр Сергійович ОПЗЖ + Економічні Економіка та управління підприємствами 2013
Єфремова Ірина Олексіївна Народний фронт + Юридичні Цивільне право та цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право 2017
Барвіненко Віталій Дмитрович Відродження + Державне Управління Механізми державного управління 2014
Бухарєв Владислав Вікторович Батьківщина + Юридичні Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право 2019
Головко Михайло Йосифович Позафракційний + Економічні Гроші, фінанси та кредит 2018
Горбунов Олександр Володимирович Народний фронт + Економічні Економіка та управління національною економікою 2018
Денисенко Анатолій Петрович Позафракційний + Юридичні Трудове право, право соціального забезпечення забезпечення 2014
Карпунцов Валерій Віталійович БПП + Юридичні Конституційне право, муніципальне право 2013
Кодола Олександр Михайлович Народний фронт + Економічні Економіка та управління національною економікою 2017
Купрій Віталій Миколайович Позафракційний + Юридичні Конституційне право, муніципальне право 2019
Насіров Роман Михайлович БПП + Юридичні Міжнародне право 2015
Бондарчук Олег Володимирович Свобода + Юридичні Конституційне право, муніципальне право 2013
Головко Валерій Анатолійович Свобода + Економічні Економіка та управління підприємствами 2014
Дудка Володимир Володимирович Суверенна європейська Україна + Державне Управління Механізми державного управління 2014
Малишев Володимир Степанович Партія Регіонів + Юридичні Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право 2013
Циркін Ігор Маркович Економічний розвиток + Політичні Політична культура та ідеологія 2014
Шульга Володимир Петрович Батьківщина + Географічні Економічна та соціальна географія 2014
Алєксєєв Сергій Олегович БПП - Юридичні Міжнародне право 2020
Давиденко Валерій Миколайович БПП - Економічні Економіка та управління підприємствами 2016
Молоток Ігор Федорович Воля народу - Економічні Гроші, фінанси та кредит 2021
Петьовка Василь Васильович Воля народу - Юридичні Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право 2015
Береза Юрій Миколайович Народний фронт - Юридичні Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право 2018
Вітко Артем Леонідович Радикальна партія - Юридичні Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право 2018
Денісова Людмила Леонтіївна Народний фронт - Юридичні Трудове право, право соціального забезпечення забезпечення 2018
Колєсніков Дмитро Валерійович Опозиційний блок - Економічні Економіка та управління національною економікою 2016
Мепарішвілі Хвича Нодарович Народний фронт - Державне Управління Механізми державного управління 2019
Соловей Юрій Ігорович БПП - Економічні Економіка та управління підприємствами 2019
Хомутиннік Віталій Юрійович Відродження - Юридичні Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право 2016
Прасолов Ігор Миколайович Партія Регіонів - Економічні Гроші, фінанси та кредит 2013

За последние девять лет больше всего депутатов защищалось во время работы в парламенте во фракции Батькивщина — четыре человека. Второе и третье места делят фракции Народный фронт и внефракционные депутаты — по три человек. В Слуге народа за неполные два года работы успел защититься только Игорь Васильковский, остальные стали кандидатами наук до 2019 года.

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редактор по роботі з даними, Liga.net
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верховна рада наука образование илья кива кандидат наук Кива кандидат наук
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