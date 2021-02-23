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Тема дня | "Не знаю, когда вас увижу". Суд дал Стерненко семь лет тюрьмы: что об этом известно

Сергей Стерненко (коллаж - Алина Подлесная/LIGA.net)
23.02.2021, 22:31

Сергей Стерненко вину не признал и обвинил Офис президента и Офис генпрокурора в давлении на суд. Апелляции на приговор он будет ждать в СИЗО

Суд в Одессе приговорил общественного деятеля Сергея Стерненко к семи годам трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Прямо из зала суда его вывезли в СИЗО в наручниках. Адвокаты опасаются, что это может угрожать его безопасности. Именно в Одессе три года назад на него было совершено покушение, во время которого он убил нападавшего. Тогда Стерненко утверждал, что за покушением стоит мэр города Геннадий Труханов. А сейчас обвиняет Труханова и высшее руководство Украины в давлении на суд.

Что известно на данный момент: разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в полном объеме в похищении и пытках бывшего депутата местного райсовета Сергея Щербича в 2015 году. В Одессе Щербич известен как руководитель ячейки пророссийской партии Родина (ее возглавлял украинофоб Игорь Марков), участник Антимайдана и поставщик титушек.

В 2015 году Стерненко требовал от областной прокуратуры, СБУ и МВД привлечь Щербича к уголовной ответственности за антиукраинскую деятельность и призывы к нарушению территориальной целостности Украины. На это обращение не отреагировали.

После этого уже Щербич заявил в прокуратуру на Стерненко, обвинив его в похищении пытках. Щербич утверждал, что приехал на встречу со Стерненко, а тот вместе с напарником Русланом Демчуком затолкал его в авто, надел на голову мешок и перевез в подвал. Подозреваемые якобы несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета, стреляли над головой, сдавливали пальцы плоскогубцами и угрожали, требуя сложить депутатские полномочия. А перед тем, как отпустить, у него забрали сим-карты, банковскую карту и 300 гривень.

Выдержки из приговора Приморского суда Одессы с деталями обвинения LIGA.net передал адвокат Маси Найем. Кликните, чтобы увеличить

Прокуратура обвиняла Стерненко по трем статьям: похищение человека в корыстрых целях и жестокое обращение с ним (ст.146 УК), нападение группой лиц с применением насилия для завладения чужим имуществом (ст.187) и незаконное ношение огнестрела (ст.263).

В этом деле Сергей защищался самостоятельно, рассказал LIGA.net адвокат Виталий Коломиец. Он представляет интересы Стерненко в суде в другом деле – о самозащите. "Очень тупо выглядит и обвинительный акт, и приговор", – утверждает он. Адвокаты рассказывают, что не так:

Первое. Обвинительный акт прокуратуры основан на показаниях самого Щербича. С учетом того, что нападавшие якобы были в балаклавах, его показаний недостаточно. "Из доказательств, переданных в суд, вообще не следует, что Щербича кто-то похищал и что к похищению может быть причастен Сергей", – говорит адвокат Маси Найем. 

Второе. Щербич игнорировал процессуальные действия, не приходил на следственные эксперименты и в суд. "Если они обвиняют Стерненко в похищении Щербича в корыстных целях, то почему сам Щербич все пять лет в суд не ходил? Ответа у нас нет", – говорит Коломиец. 

Третье. По статье 146 срок давности, в течение которого подозреваемого можно привлечь к ответственности, истек еще в апреле-2020.

Четвертое. По статье 187 Стерненко обвиняют в завладении чужим имуществом – 300 гривень. "То есть человека возили по всей Одесской области, чтобы похитить 300 гривень. Как такое вообще можно писать? Они на бензин больше потратили", – говорит Коломиец. Доказательств того, что у потерпевшего были отобраны какие-либо деньги, и что к этому причастен Стерненко, обвинение тоже не предоставило.

Пятое. По 263 статье Стерненко вообще нельзя было судить, считают адвокаты. Они говорят, что пистолет у него якобы не изъяли при обыске – а он добровольно его сдал (что само по себе освобождает от ответственности). И это не огнестрел, а стартовый (шумовой) пистолет. "Этот пистолет годится, чтобы подавать сигналы, отпугивать собак. Но эксперт МВД в экспертизе пишет: если я его немного переделаю, то из него можно стрельнуть резиновой пулей", – объясняет Коломиец. То есть эксперт сам сделал из стартового пистолета травмат.  

Шестое. Сомнения в подсудности дела. Инкриминируемое Стерненко правонарушение по статье 187 началось в селе Фонтанка и завершилось напротив Суворовского суда. По статье 263 нарушение совершено в Малиновском районе Одессы. Поэтому судить Стерненко мог Суворовский или Малиновский суд, а судил почему-то Приморский.

Седьмое. Личность самого судьи. Приговор Стерненко вынес судья Виктор Попревич, переехавший в Одессу после оккупации Донецка. В 2017 году он пытался стать судьей Верховного суда, но его кандидатуру "завернули" с негативным выводом общественного совета доброчестности, рассказал LIGA.net  представитель этого совета Михаил Жернаков (вот сам вывод). Он перечисляет, чем известен Попревич: оправдал милиционера, подозреваемого в пытках; отпустил под мизерный залог директора лагеря Виктория, в котором погибли дети; "забыл" задекларировать иномарку и квартиру жены в Крыму; публиковал решения на русском языке вопреки закону, а 2000 решений вообще не опубликовал. В Донецке Попревич "прославился" тем, что установил у ворот своего дома бюсты Ленина и Сталина (фото – здесь).

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"У нас нет независимого суда. Правосудие ведется в телефонном режиме, можно легко угрожать судьям", – подытожил Коломиец.

Вывозить Стерненко в СИЗО пришлось через запасной выезд – основной был заблокирован его сторонниками

Вечером прокурор Одесской области Сергей Костенко записал видеообращение, в котором перечислил предоставленные суду доказательства: протоколы осмотра места происшествия, протоколы опознания лиц и вещей, показания потерпевшего Щербича, судебные экспертизы, а также трафики телефонных переговоров обвиняемых, которые якобы доказывали их пребывание в определенных местах. Несогласным с приговором Костенко сказал: "Считаю недопустимым давить на суд. Если мы хотим построить правовое государство, он должен иметь возможность выносить приговоры без давления".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Адвокаты и соратники Стерненко утверждают, что его "посадка" политически мотивирована. Заказчиком может быть мэр Одессы Труханов. "Щербич открыто перешел в партию Труханова. Я думаю, ноги растут оттуда", – пояснил Коломиец.

"Заказчиками я считаю Труханова, исполнитель – Портнов, с молчаливого согласия замглавы Татарова и Офиса президента", – говорит LIGA.net  народный депутат от Голоса Ярослав Юрчишин. Сегодня он был в Одессе на оглашении приговора Стерненко.

Стерненко утверждает, что изначально приговор был оправдательным. Его полностью расписали, вызвали стороны в суд на оглашение 19 февраля, но уже на месте внезапно перенесли заседание на 23-е. Это может означать, что судье пришлось срочно переписывать приговор.

Выдержки из собственно приговора. Кликните, чтобы увеличить

"Хочу, чтобы люди знали, кто виноват в том, что этот судья принял очевидно неправовое, политически мотивированное решение. У этих людей есть фамилии. Это Олег Татаров, Ирина Венедиктова, Геннадий Труханов. И Владимир Зеленский, который их покрывает. Это решение продиктовано с Банковой... Этого судью я даже не хочу обвинять... Его заставили переписать свое решение", – уверен Стерненко.

Замглавы ОП Олег Татаров, по данным журналистов Слидство.Инфо, в 2019 году в качестве адвоката требовал от следователя СБУ объявить Стерненко подозрение, которое предусматривает пожизненное заключение – в деле о самообороне. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сразу после назначения, со слов ее бывшего заместителя Виктора Трепака, "обнаружила огромный интерес к делу" и при первом же разговоре требовала немедленно сообщить Стерненко о подозрении. Позже Венедиктова передала дела о покушениях на Стерненко на расследование в Нацполицию – "тем, кто причастен к этим покушениям", комментировал пострадавший в этих покушениях.

Труханов, которого местные активисты связывают с многочисленными нападениями и покушениями в Одессе (мы подробно писали об этом здесь), приезжал к Зеленскому на них же жаловаться: мешают ему работать. Реальная роль Труханова в этой истории неизвестна. Ни в одном покушении заказчики не установлены.

В Офиса президента связь с делом Стерненко отрицают. Зеленский не вмешивается в расследования и не давит на правоохранительные органы, сообщили LIGA.net в пресс-службе ОП: "Публичные заявления, которыми президента пытаются привлечь к этой истории, политизируют дело. Никаких звонков от указанного осужденного лица президент не получал". Президент Зеленский считает, что "не должен быть частью попыток самопиара какого-либо активиста или политика, его имя не должно использоваться в попытках защититься от судебного приговора".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Апелляция на приговор Стерненко будет подана в ближайшее время. Ждать пересмотра дела ему, вероятно, придется в СИЗО. "Очень редки случаи, когда меняют меру пресечения на стадии апелляционного обжалования", – объясняет Коломиец.

Адвокаты юридической компании Миллер, которая принадлежит адвокату Маси Найему, подали заявление о переводе Стерненко из Одессы в Киев. Они напоминают: за нападениями на Стерненко "стояли правоохранительные органы Одессы", поэтому его удерживание в одесском СИЗО несет реальную угрозу жизни и здоровью. Аналогичные заявления направят депутаты Соломия Бобровская (Голос), Гео Лерос (внефракционный), Дмитрий Гурин, Игорь Василив, Дмитрий Наталуха и Егор Чернев (Слуга народа), Виктория Сюмар (ЕС).

"Если что-то со мной произойдет в СИЗО, это будет личная ответственность Зеленского", – заявил Стерненко в суде.

В Раде начался сбор подписей за отставку Венедиктовой, прокуроры которой представляли обвинение Стерненко в суде. "Она человек, который спровоцировал политическое решение и приговор Стерненко. Кроме этого, к ней много других претензий: в деле Привата, Роттердам+, Татарова, судьи Вовка", – отметил депутат Юрчишин. Чтобы вынести вопрос в зал, нужны 150 подписей. Будет непросто, признает Юрчишин, но реально – "с учетом того, как Венедиктова себя ведет в последнее время". В Голосе рассчитывают на поддержку, в том числе, СН. "Для отставки нужно 226 голосов. На самом деле, достаточно и одного голоса – Зеленского. Но рассчитывать на это не приходится", – добавил он.

Вечером под Офисом президента в Киеве и еще в десятке городов начались протесты. На Банковой собрались около тысячи людей, полиция перекрыла проход к Офису спецтехникой и рядами полиции. Между протестующими и правоохранителями происходят стычки, митингующие жгут дымовые шашки и файера. "Наверное, – иронизирует Коломиец, – Стерненко таки придется возглавить судебный Майдан".

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Валерия Кондратова

специальный корреспондент Liga.net
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геннадий труханов Ирина Венедиктова офис президента приговор стерненко
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