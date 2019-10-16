"Недолюди из Украины". Как укрСМИ опять повелись на пропаганду Кремля. #Медиагигиена

Польский военнослужащий убил украинского солдата во Львовской области, - так звучит основной фейк сентября, который распространили украинские СМИ и тем самым в очередной подыграли кремлевской пропаганде. Как это получилось, на какие маркеры стоило обратить внимание и при чем тут международные отношения Украины и Польши - разбор LIGA.net.

В конце материала - тест на пять вопросов, чтобы понять, действительно ли вы разобрались в этой манипуляции.

Хакерская атака: как разгонялся фейк

Утром 25 сентября на небольшом львовском портале Ратуша появилась новость о том, что в районе Яворивского полигона, где как раз проходили масштабные учения Rapid Trident-2019 (около 3,5 тысяч военнослужащих из 14 стран), польский военнослужащий застрелил украинского солдата. К новости прилагался скриншот якобы сообщения с сайта областной Нацполиции, что тело 37-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашли возле кафе в селе Старичи. Погибшим назвали военнослужащего 184-го учебного центра Нацакадемии сухопутных войск.

На фото к псевдоновости с трудом можно рассмотреть "замыленное" тело, лежащее на земле в каких-то трущобах - на кафе мало похоже.

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Через несколько часов эту фейковую новость последовательно опровергли сначала Ратуша, - редакция сообщила, что на сайт была совершена хакерская атака; затем полиция - отдел коммуникации этот материал не готовил и на своем сайте не распространял. А 184-й учебный центр написал: "Это очередная попытка дискредитировать центр. Все военнослужащие... находятся на своих местах и успешно выполняют свои обязанности". Позже выяснилось, что фото, которое прилагалось к фейку, сделано в 2018 году на месте убийства в Одессе.

Но поздно. К обеду фейк, обрастающий подробностями о том, что военного убили выстрелом в затылок, разошелся по ряду украинских СМИ. Его перепечатали Вести, Главред, Znaj, Politeka, а также Страна. Последние новость обновили опровержением Ратуши и Нацполиции. Самое большое распространение псевдоновость получила в российском медиаполе.

"В принципе, если бы журналисты профессионально подошли к своей работе, они могли этот фейк выловить еще на первой стадии", - рассказал LIGA.net главный редактор Ратуши Николай Савельев. Он объясняет: скриншот якобы сайта полиции, вставленный в псевдоновость на Ратуше, был маркирован более поздним временем. "Я на тот момент был в Словакии, мы быстро закрыли сайт. Это специалисты работали... Сайт слабо защищен. Мы просили айтишников посмотреть, что там к чему, и они сказали, что зашли из Индии через Панаму. Но вы же понимаете: те, кто заходит из Индии через Панаму, может сидеть за соседней стенкой", - добавил главред.

Редакция Ратуши написала по этому поводу заявление в киберполицию и Службу безопасности Украины. "Они сказали, что будут расследовать, и больше ничего, - отметил Савельев. - Правоохранители к нам приходили: давайте свои пароли. Я говорю: с большим удовольствием, но сначала откройте уголовное производство. Я не слышал, чтобы это сделали. Хотя стоило бы".

ВСУ и Польша: какую цель преследовал фейк

Цель номер один - отношения Украины и Польши. За день до распространения этого фейка, 24 сентября, украинский омбудсмен Людмила Денисова и ее польский коллега Адам Боднар подписали так называемый "антиксенофобный договор" о намерениях защищать права граждан Украины в Польше и поляков в Украине. Кремлевские пропагандисты не забыли напомнить об этом в бэках к фейку об убийстве украинского военного.

Например, газета Взгляд написала о том, как в июле в Варшаве "неизвестные подожгли съемную квартиру украинских рабочих и разрисовали их подъезд оскорбительными надписями, а польский ресторан отказался брать на работу недолюдей из Украины". В последнем предложении к фейку газета заявляет, что "издевательства поляков разрушают мифы о близости Украины к Европе".

"В последние годы напряжение между Украиной и Польшей растет. Это наблюдается не только в дипломатических отношениях, но и на уровне людей, в частности, участились случаи нападения на украинцев, которые работают в Польше", - напомнила в комментарии LIGA.net медиаэксперт Института массовой информации, тренер по безопасности Ирина Земляна.

"Кое-кто" разгоняет нетерпимость между двумя народами, говорит она, и фейковая новость об убийстве была использована именно для этого.

Российские СМИ периодически используют нарратив о якобы нарастающей вражде между поляками и украинцами, подтверждает фактчекер StopFake.org Елена Чуранова. "Скорее всего, эта история об убийстве украинского солдата польским - тоже дело рук северного соседа. Ведь такая новость очень ложится в ту картинку, которую российские медиа рисуют для своей аудитории", - сказала она LIGA.net. Тем более, показателен тот факт, что как раз российские медиа быстро подхватили фейк и не сняли, даже когда появилось официальное опровержение.

Цель номер два – информационная атака на ВСУ, Яворивский полигон и дискредитация учений Rapid Trident-2019 с участием стран-членов НАТО. Уже не первая. Месяцем ранее, в конце августа, редакции Нового времени и Depo.ua сообщили, что хакеры взломали их сайты и задним числом разместили на них фейк "Украинские военнослужащие – главная проблема Яворивского учебного центра". В фейке фальшивый (характеристика военной прокуратуры) американский полковник Роберт Трейси обвиняет украинских военных в незнании английского языка, жадности, пьянстве, слабой образованности и коррумпированности. "Редакция НВ расценивает это как циничную провокацию как против нашего ресурса, так и против Вооруженных сил Украины", - говорилось в августовском заявлении НВ. Фейки имели признаки перевода на украинский язык с иностранного через онлайн-переводчик с характерными ошибками, добавили в редакции Depo.

Как не вляпываться в фейки

"Украинским журналистам стоит проверять информацию, особенно если это касается чувствительных для Украины тем, – считает Ирина Земляна. - Простая проверка информации могла бы опровергнуть эту новость". И уж тем более, уверена она, не стоило ссылаться на фейк в перепечатке сайта Вести (были и такие СМИ).

Чуранова добавляет: чтобы обезопасить себя от такого вида фейков, при котором хакеры атакуют новостной сайт и подделывают скриншоты официального источника, надо понимать, что все в интернете легко может оказаться подделкой.

"И, конечно, читателям лучше составить себе список достоверных источников информации - медиа, которые работают по стандартам профессии, и не читать разные сайты-помойки, - считает она. - Хотя ошибиться сегодня может каждый. Поэтому, если на глаза попалась какая-то новость, вызывающая сильные эмоции, то таки лучше сохранять спокойствие и искать ей подтверждение".

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.