Недоверие украинцев к Супрун и новые факты в деле МН17. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня среда, 29 апреля. Температура от +11 до +23, курс доллара 27.15

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Больше всего украинцы доверяют Ляшко, а не доверяют – Супрун: опрос по Минздраву

Фееричная новость. Точнее новость, феерично точно показывающая, в каких баблах мы живем, что страну свою мы не знаем, мозгами украинцев по-прежнему правит телевизор, а фейсбук загон унылого меньшинства. Ведь с журналистской колокольни четко видно, что с начала карантина у Ульяны Супрун звездный час: она рок-звезда, ее интервью читают миллионы, посты лайкают десятки тысяч. А на самом деле 15 миллионов взрослых украинцев ей не доверяют от слова вообще. То есть человеку, который принес в украинскую повестку понятие доказательная медицина, начал масштабную реформу мы - народ - не доверяем, зато сегодняшнему министру Максиму Степанова, который ни дня не работал по специальности, мы верим. Телевизор, что ты делаешь с мозгами нации! Перестань. Нам так не победить. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Дело MH17. BBC рассказали о генерале ФСБ, который управлял боевиками на Донбассе

Еще на шаг ближе к правде по делу о сбитом самолете рейса MH17. И - надо же! - появились уши генерала ФСБ, который помогал перевозить технику на Донбасс. Все ближе к заказчикам преступления. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Слуги народа хотят вызвать в Раду главу НБУ и услышать об антикризисном плане

За последние два месяца в Украине поменялось руководство почти всего финансового блока. Сначала Игорь Уманский сменил Оксану Маркарову в кресле министра финансов, затем самого Уманского заменил Сергей Марченко. Вместо Тимофея Милованова министром экономики стал Игорь Петрашко. На прошлой неделе лишились должностей главный налоговик — Сергей Верланов, и таможенник — Максим Нефьодов. Кресло главы Нацбанка уже больше двух лет занимает Яков Смолий. Не исключено, что скоро настанет его черед. Иначе, как расценить инициативу отдельных «слуг», которые хотят потребовать от Смолия «антикризисный план» и оценить его работу? Причина на поверхности: не так давно Смолий исключил запуск так называемого печатного станка: «Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвационно-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы. Возвращаться к этой практике нет смысла». В «Слуге народа» считают, что есть. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Крупного интернет-провайдера уличили в неуплате 6,7 млн грн налогов

Прокуратура уличила одного из крупнейших провайдеров страны в махинациях с налогами. Оформляя договора с фиктивными компаниями, компания недоплатила в бюджет почти 7 миллионов гривен. Название провайдера пока не разглашают - следствие продолжается. Крупные провайдеры любят создавать себе репутацию социально ответственного бизнеса. Но как показывает жизнь, даже социально ответственный бизнес может скрывать под капотом фиктивную бухгалтерию. Впрочем, предприниматели могут поспорить с терминологией - грань между оптимизацией налогов и уклонением от их уплаты весьма тонка. Больше по ссылке.

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