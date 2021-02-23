Нефть, Сорос и TikTok: что Виктор Медведчук требует от власти в депутатских запросах

Что общего у Почаевской лавры, фонда Сороса, соцсети Tik Tok и кредитов МВФ? Обо всем этом спрашивает у госорганов и требует реакции Медведчук (укр.)

Як один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук використовує інструмент депутатського запиту – в дослідженні руху ЧЕСНО.

СПРАВКА. Депутатський запит – це вимога депутата до органів дервлади отримати офіційну відповідь. Кожен запит фіксується у профілі депутата на сайті Ради. Відповідь має надійти протягом 15 днів. За час роботи поточного скликання парламенту Віктор Медведчук надіслав 21 запит. Найбільшу кількість з них – до Кабміну.

ГАЗОВІ ІНТЕРЕСИ. У січні 2020 року Медведчук запитував у прем’єра Олексія Гончарука інформацію стосовно транспортування імпортованого природного газу з німецького газового хабу (NCG) в Україну за формулою Дюссельдорф+. На цю ж тему Медведчук надіслав запит очільнику НАБУ Артему Ситнику, в якому звинуватив у злочині експрем'єра Володимира Гройсмана та інших посадовців Кабміну, які, "спричинили тяжкі наслідки державним та громадським інтересам через запровадження корупційної схеми". Ситник відповів, що розслідування триває.

МЕДВЕДЧУК НА ЗАХИСТІ КНИЖОК З РФ. Коли Кабмін очолив Денис Шмигаль, Медведчук просив вжити "термінових заходів" з деблокування ввезення в Україну видавничої продукції з Росії. У відповідь міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що Держкомтелерадіо протягом 2017-2019 років видало дозволи на ввезення більш ніж 28 000 найменувань видавничої продукції. В той же час, за рішенням РНБО від березня 2019 року, комітет зупинив дію майже 12 000 раніше виданих дозволів. За цей час імпортери отримали дозволи на ввезення з РФ світових бестселерів, європейської та російської класики, дитячої літератури, нон-фікшн та іншого.

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"Твердження про нібито "колапс на книжковому ринку", "гострий дефіцит спеціалізованої наукової літератури", "блокування надходжень в Україну спеціальної наукової літератури у сфері медичних досліджень", що містяться у запиті, не відповідають дійсності", – йдеться у відповіді Ткаченка.

МЕДВЕДЧУК ПРО ДОНБАС. Ще один запит від Медведчука до прем’єра Шмигаля стосувався дефіциту питного водопостачання в населених пунктах Донецької області. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відповіло, що перераховані проблеми пов'язані з низкою проблем у КП "Вода Донбасу", яке надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на території Донецької області.

МЕДВЕДЧУК ПРОТИ ГРАНТІВ. Запит Медведчука до МЗС був присвячений гранту посольства США у $150 000 на створення інноваційного контенту, що поєднує суспільну історію та цифрові медіа і висвітлює особисті історії українців у недавньому історичному контексті країни. Медведчук звернув увагу, що серед визначених умов отримання гранту є "зосередження уваги на історичних подіях, які не відповідають російським дезінформаційним наративам та/або іншим чином інтерпретуються представниками ворожої іноземної пропаганди". На думку Медведчука, такі вимоги є "розпалюванням національної ворожнечі та ненависті за ознакою етнічного походження та мовною ознакою".

Міністр Кулеба відповів, що у доктрині інформаційної безпеки України прямо зазначено, що РФ використовує найновіші інформаційні технології впливу на свідомість громадян, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі, пропаганду війни та змін конституційного ладу. Крім того, доктрина передбачає протидію руйнівному інформаційному впливу РФ в умовах розв'язаної нею війни і захист українського суспільства від агресивного впливу деструктивної пропаганди.

МЕДВЕДЧУК ПРОТИ МВФ. Медведчук також просив надати правове обґрунтування конституційності дій Кабміну з укладення угоди про отримання позики від МВФ без затвердження цього рішення Верховною Радою.

Мінфін відповів, що співробітництво України з МВФ здійснюється відповідно до міжнародних договорів та зобов'язань України. А за усталеною практикою лист про наміри до МВФ щодо започаткування нової програми співробітництва підписується президентом, прем'єром, міністром фінансів та головою НБУ. Проект листа та меморандум про економічну та фінполітику схвалюються Кабміном.

КІЛЬКІСТЬ ВБИТИХ СОЛДАТ ЗСУ. У Міноборони Медведчук цікавився кількістю загиблих, поранених, зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ під час проведення АТО/ООС. Відповідь від міністра Тарана Медведчук отримав, однак вона не публічна на сайті парламенту.

НА ЗАХИСТ КОРОЛЕВСЬКОЇ. Міністру МВС Арсену Авакову Медведчук надсилав запит щодо "забезпечення розслідування злочинів", вчинених проти члена фракції ОПЗЖ Наталії Королевської під час виїзного засідання комітету з питань соцполітики, що проходило 27 лютого 2020 року у Львові. У відповіді Авакова йдеться, що під час перевірки Галицьким відділом поліції у Львівській області не виявлено ознак кримінального правопорушення.

МЕДВЕДЧУК ПРОТИ АБРОМАВИЧУСА. Від СБУ Медведчук вимагав перевірки законності отримання доступу до держтаємниці гендиректором Укроборонпрому Айварасом Абромавичусом, "котрий, перебуваючи у громадянстві іншої держави, здійснює керівництво підприємством, діяльність якого напряму пов'язана з обороноздатністю держави".

У СБУ Медведчуку відповіли, що під час перевірки та оформлення допуску Абрамовичус повідомив про наявність у нього громадянства України та Литви. При цьому, згідно українського законодавства, якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається громадянином України. Перевірка виходу з громадянства інших країн виходить за межі компетенції СБУ.

НАФТОВІ ІНТЕРЕСИ МЕДВЕДЧУКА. До Офісу генпрокурора Медведчук надіслав п'ять запитів. Один з них стосувався недопустимості приватизації акцій НАК "Нафтогаз України", які "належать державі". Керівник НАБУ відповів, що не вбачає достатніх об'єктивних підстав для розслідування.

МЕДВЕДЧУК І АКТ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ. Також Медведчук вимагав перевірки фактів "пропаганди націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму з боку окремих посадових осіб". Медведчука обурили білборди та сітілайти вітання від мера Херсона Володимира Миколаєнка та міської ради з річницею проголошення акту відновлення української держави 30 червня 1941 року.

Фото: Мост

Святкування цієї події, на думку Медведчука, є пропагандою націонал-соціалістичного тоталітарного режиму. Прокуратура Херсонської області повідомила, що розпочато кримінальне провадження.

МЕДВЕДЧУК ПРОТИ СОРОСА. В іншому запиті до Венедиктової Медведчук цікавився інформацією про можливе фінансування міжнародним фондом Відродження органів прокуратури та окремих прокурорів у 2014-2019 роках. Зокрема запитував про прокурорів та слідчих, які проводили досудове слідство у справах Майдану.

У відповіді ОГП зазначається, що Офіс входить до проектів міжнародної техдопомоги, однак вони не передбачають фінансування. Фонд Відродження також не фінансує органи прокуратури, а під час службових відряджень прокурорів приймаюча сторона покриває окремі організаційні витрати.

МЕДВЕДЧУК І ОЛЕСЬ БУЗИНА. В той час, як Офіс генпрокурора очолював Руслан Рябошапка, Медведчук вимагав перевірки дотримання законності слідчими, як здійснюють досудове розслідування вбивства письменника та журналіста Олеся Бузини.

Заступник Генпрокурора Мамедов відповів, що прокуратура Києва завершила досудове розслідування і обвинувальний акт надіслано до Шевченківського суду, а судовий розгляд здійснюється судом присяжних. Матеріали стосовно інших, невстановлених слідством осіб, виділено в окреме кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснюється слідчими ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури Києва. Розслідування триває.

МЕДВЕДЧУК ПРОТИ ПРЕМІЙ ЗА ПЕРЕМОГУ НАД РОСІЄЮ В СУДІ. Медведчук вимагав від Рябошапки перевірки дотримання законності слідчими НАБУ при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом виплати премій керівництву НАК "Нафтогаз України". Рябошапка відповів, що по даній справі триває досудове розслідування.

МЕДВЕДЧУК ВИМАГАЄ АМНІСТІЇ БОЙОВИКІВ. Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову Медведчук надіслав депутатський запит щодо перевірки порушень посадовими особами ВРУ конституційної процедури набрання чинності закону про амністію на Донбасі від 16 вересня 2014 року. Він просив голову парламенту підписати законопроект та надіслати на підпис президенту.

Разумков у відповіді нагадв, що законопроект подавався ще Петром Порошенко і був ухвалений. Потім був переданий на підпис Олександру Турчинову, однак той його не підписав.

МЕДВЕДЧУК НА ЗАХИСТІ РОСІЙСЬКОЇ ЦЕРКВИ. Ще один запит Медведчука до парламенту, Разумкова і Офісу генпрокурора стосувався вжиття заходів для "недопущення розпалювання державним виданням Голос України релігійної ворожнечі. Він вимагав вибачення перед прихожанами Почаївської лаври, вірянами УПЦ МП за "приниження їхніх релігійних почуттів". Медведчука обурила публікація статті "Почаївська лавра ‒ форпост "русского мира" в газеті Верховної Ради.

У відповіді апарату Ради зазначего, що діяльність журналістів та ЗМІ базується на засадах професійної незалежності та заборони втручання у редакційну політику.

МЕДВЕДЧУК НА ЗАХИСТІ БЛОГЕРА. Останній запит Медведчука адресований Венедиктовій і стосується скандалу з блогеркою Di.rubens, яка в одному з роликів між Україною і Росією обрала РФ. Як пізніше вона пояснила, мова йшла про те, куди б вона хотіла поїхати. На запис звернув увагу і розповів про нього у ФБ офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Блогера почали осуджувати. Медведчук назвав це "цинічною розправою" і вимагає кримінальну справу за погрози. Запит перебуває у стадії розгляду.

Олександр Саліженко, рух ЧЕСНО

Для LIGA.net

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