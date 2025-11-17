Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

По мере приближения к венесуэльским берегам американского авианосца Gerald R. Ford союзники США проявляют все меньше желания присоединиться к объявленной Дональдом Трампом кампании по борьбе с наркотиками в Западном полушарии.

В течение десятилетий в операциях США по пресечению трафика наркотиков в этом районе мира участвовала коалиция из 20 западноевропейских и латиноамериканских стран. Большинство их них координировали свои действия со штаб-квартирой Южного командования США в Майами.

В 2012 году 14 стран альянса провели весьма успешную операцию Operation Martillo по пресечению морских перевозок наркотиков из стран Центральной Америки в США и Европу. Тогда в ней участвовали военные из Канады, Колумбии, Франции, Нидерландов, Панамы, Испании, Великобритании и Чили. Всего эти совместные действия позволили перехватить сотни тонн кокаина и задержать тысячи контрабандистов.

По данным самих американских властей, опубликованным за пять дней до первого ракетного удара США по рыбацким судам Венесуэлы, чьи экипажи подозревались в перевозке наркотиков, международной коалиции удалось за последнее десятилетие предотвратить поставку в Америку смертельных наркотических доз на $334 млрд. В прошлом году до 80% ареста судов с кокаином было произведено США в сотрудничестве с союзниками.

Однако после того, как начались ракетные удары Америки по венесуэльским судам, коалиция начала разваливаться.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net