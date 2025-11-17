Пиратство против наркотрафика: Трамп распугал союзников беспределом на морях
По мере приближения к венесуэльским берегам американского авианосца Gerald R. Ford союзники США проявляют все меньше желания присоединиться к объявленной Дональдом Трампом кампании по борьбе с наркотиками в Западном полушарии.
В течение десятилетий в операциях США по пресечению трафика наркотиков в этом районе мира участвовала коалиция из 20 западноевропейских и латиноамериканских стран. Большинство их них координировали свои действия со штаб-квартирой Южного командования США в Майами.
В 2012 году 14 стран альянса провели весьма успешную операцию Operation Martillo по пресечению морских перевозок наркотиков из стран Центральной Америки в США и Европу. Тогда в ней участвовали военные из Канады, Колумбии, Франции, Нидерландов, Панамы, Испании, Великобритании и Чили. Всего эти совместные действия позволили перехватить сотни тонн кокаина и задержать тысячи контрабандистов.
По данным самих американских властей, опубликованным за пять дней до первого ракетного удара США по рыбацким судам Венесуэлы, чьи экипажи подозревались в перевозке наркотиков, международной коалиции удалось за последнее десятилетие предотвратить поставку в Америку смертельных наркотических доз на $334 млрд. В прошлом году до 80% ареста судов с кокаином было произведено США в сотрудничестве с союзниками.
Однако после того, как начались ракетные удары Америки по венесуэльским судам, коалиция начала разваливаться.
