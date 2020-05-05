С 11 мая карантин ослабят. Но украинцы его уже отменили

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с рядом ослаблений с 11 мая. При этом Днепр разрешил гулять по набережной, а в Одессе закрывают глаза на работающие рестораны. Как украинцы уже отменили карантин - рассказывает LIGA.net

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Кабмин решил, что с 11 мая смогут работать: салоны красоты; парки, скверы и зоны отдыха; заведения общепита с заказами на вынос и летними террасами; нотариусы, адвокаты, стоматологи и аудиторы; магазины непродовольственных товаров, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ; музеи, библиотеки; сервисы бытовой техники.

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Также разрешили работать заведениям бытового обслуживания населения "по определенным критериям". При этом премьер-министр Денис Шмыгаль не уточнил, какие заведения входят в эту категорию. Ранее мэр Киева Виталий Кличко говорил, что под "бытовым обслуживанием" подразумеваются: СПА салоны, салоны красоты, сауны, косметологические кабинеты, кабинеты массажа и тату салоны.

В то же время, согласно Налоговому кодексу, "бытовые услуги населению" – это ремонт обуви, одежды, мебели, ковров, часов, электроприборов, велосипедов и так далее. Полный текст постановления Кабмина со всеми деталями появится в течение двух дней.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. С 11 мая начинается долгожданное ослабление карантинных мер. Однако, как показывает ситуация по Украине, многие украинцы могут и не почувствовать разницы, поскольку местные власти наперекор воле правительства приняли решение снять некоторые ограничения раньше времени.

В частности, мэрия Черкасс с 1 мая разрешила работу большинства магазинов, парикмахерских, посещение парков и зеленых зон. Примеру Черкасс последовало Мукачево, где парки и торговые центры разрешили открыть уже с 4 мая.

Частично карантин ослабили и в Днепре. С 4 мая для прогулок стали доступными "зеленые зоны, которые не подпадают под запрет", написал в Facebook мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, местные власти проанализировали решение Кабмина и нашли в нем лазейки.

Местная жительница Екатерина сообщила LIGA.net, что в парках Днепра и до решения Филатова было достаточно людей. "В Днепре самая длинная в Европе набережная. Во всех местах, где ее перекрывали, висит красно-белая лента, которую рвали и завязывали в нескольких местах. То есть открыли только 4 мая, но по факту там все это время и так ходили люди", - рассказала она.

По ее словам, полиция патрулирует город и парки, но ограничиваются предупреждением и то только в адрес людей без масок. В целом жители Днепра, по ее наблюдениям, соблюдают карантин, хотя не обошлось без компаний с шашлыками в первые дни мая.

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"На Озерке (рынок Днепра – ред.) все в масках и перчатках, продукты отделены от людей прозрачной пленкой. Несмотря на то, что был запрет, одна из продавщиц нам сказала, что продуктовая часть рынка работала все время", - добавила Екатерина.

Не соблюдают карантин и в Харькове, рассказывает местная журналистка Анна Черненко. "В трамваях и троллейбусах висят объявления об ограничении количества пассажиров, но в часы пик это не соблюдается. Бывает даже переполненный транспорт", - сообщила она в комментарии LIGA.net.

По словам Черненко, в первые майские дни улицы Харькова были переполнены людьми. "Эти дни показали, что люди устали, либо они не боятся. Да, они выходят в масках. Но выходят массово и дистанцию не соблюдают", - рассказывает журналистка.

Работающих ресторанов и летних террас Черненко не видела. Заведения работают на вынос либо можно забрать заказ через окошко или дверь.

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Не так радужно с ресторанами дела обстоят в Одессе. В курортном районе Аркадии на прошлой неделе заработали множество мелких ресторанов и кафе, рассказывает местная журналистка Евгения Генова. "Мелкие рестораны и кальянные работают нелегально, а крупные известные заведения (в частности, рестораны Саввы Либкина) себе такого позволить не могут. Их сразу заметят", - отметила она в комментарии LIGA.net.

"Работают уличные машины с кофе. При этом некоторые со столиками, за которыми сидят посетители. У меня на районе работают различные шаурмичные. Несмотря на то, что торговые центры закрыты, мелкие магазинчики с бельем и разными промышленными товарами работают", - добавляет Генова. По ее словам, если в первые недели карантина полиция активно патрулировали улицы Одессы, то сейчас правоохранителей не видно.

"Карантин соблюдается очень слабо. Одесситы одобряют открытие того, что не должно было открыться. Закрытие рынков вообще не встретило никакого понимания, поскольку люди говорили, что на рынке им безопаснее, чем в тесном супермаркете", - резюмирует журналистка.

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Получше дела во Львове, убеждает местный журналист Олег Онисько. "Для Львова рестораны – важная часть городской экономики. Однако, все заведения закрыты. В то же время на прошлой неделе по просьбе рестораторов обращался к правительству с просьбой разрешить летние террасы", - рассказал он LIGA.net.

По словам Онисько, общественный транспорт соблюдает правила, но есть и исключения. 4 мая стало известно, что семеро жителей области заразились коронавирусом в автобусе, на котором они ездили во Львов на работу. Однако, глобальных нарушений и столпотворений в транспорте нет, говорит журналист.

По его словам, люди в парках гуляют, правда в масках. "С начала месяца работают все рынки. В период жесткого карантина работал только оптовый рынок Шувар", - рассказывает Онисько.

Что касается столицы, то в Киеве официально идут в унисон с Кабмином, хотя на практике отдельные парки и зеленые зоны полны посетителей, а некоторые рестораны с самого начала карантина перешли на формат передачи заказов в руки через двери.

Что объединяет все крупные города Украины, так это Эпицентр. "Эпицентр работает на полную катушку. Некоторые зоны вроде как отделены лентой, но видно, что там стоят продавец и посетители. Кроме того, в самом Эпицентре работает магазин спортивной одежды", - рассказывает Катерина из Днепра.

ЧТО ДАЛЬШЕ. По сути, с 11 мая легальным станет то, что в части украинских городов уже неделю как выведено из-под запрета. Черкасская и Закарпатская ОГА успели обжаловать решения горсоветов Черкасс и Мукачево. Премьер Шмыгаль подчеркнул, что торговля строительными материалами и работа общепита запрещена до 11 мая. Однако, как показывает опыт городов-миллионников, решения правительства далеко не всегда выполняются.

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