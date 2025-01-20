Неудачник Байден, Грызня вокруг Трампа, Тайный флот Китая. Лучшие истории мира
У новому випуску:
- Невдаха одного терміну. Як Джо Байден власноруч заплямував свій образ та досягнення на посаді президента США (BBC)
- Закляті партнери. Різношерстні діячі, яких Трамп зібрав під республіканською парасолькою, починають гризню (Politico)
- Мільярдерів — на мороз. Техноактивісти збирають $30 млн на соцмережі, вільні від впливу багатіїв (Business Insider)
- Слабкість, що веде в безодню. Чому найбільша загроза Європі — це вона сама (Foreign Affairs)
- Банди та буровики. Пекін посилює вербування потенційних шпигунів для збору інформації про Тайвань (Associated Press)
- Атака з тіні. Таємний флот Китаю, який може знищити кожен корабель на найбільшій базі ВМС США (The EurAsian Times)
- Не говорити, а їхати. На що можна подивитися у Гренландії, про яку зараз так багато говорять (CNN)
- Не Кіото єдиним. Шість історичних міст Японії, які можуть розказати не менше за легендарну столицю (National Geographic)
- Кам’яний компас. Знайдені в Україні кам’яні диски можуть бути свідченням просунутої технології, що використовувалася вікінгами, — вчені (Independent)
- Міф про чорні діри зруйновано? Надщільні структури Всесвіту не "засмоктують" в себе навколишні об’єкти (Big Think).