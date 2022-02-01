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Коротко | "Неудобно – это 100 000 войск РФ на границе". Срочное заседание Совбеза ООН – за 5 минут

Цей матеріал також доступний українською
Представители Великобритании и США в ООН (фото - ЕРА/JASON SZENES)
01.02.2022, 00:27

Россия обвинения отрицает и требует доказательств. США призывает оценивать Кремль по поступкам, а не словам. Украина предупреждает: готова защищаться

Совбез ООН провел срочное заседание, посвященное возможному вторжению России в Украину. Встречу инициировали США. Белый дом крайне обеспокоен скоплением российских войск на украинско-российской границе и в соседней Беларуси – по оценке союзников, самым масштабным в Европе за несколько десятилетий.

"Если РФ вторгнется в Украину, ни у кого из нас не будет права сказать, что это было абсолютно непредсказуемо. А последствия будут ужасными", – объяснила причину встречи на Совбезе ООН постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд.

LIGA.net прослушала два часа переговоров дипломатов по поводу агрессии России. Вот самое важное — за пять минут.

РОССИЯ: "Истерика США" и президент Зеленский
(представитель РФ в ООН Василий Небензя)

Утверждает, что США разгоняют истерию. "США показывают хороший пример мегафонной дипломатии, когда выносят все вопросы на публичное обсуждение и работают на публику... Ставят коллег по Совбезу в неудобное положение".

И цитирует Зеленского. "Эта истерия наносит существенный вред, в том числе, Украине. Президент которой... просил не разгонять истерику вокруг размещения российских войск на границе. Зеленский отметил, что Украине эта паника не нужна. Она нужна тем, кто верит в миф российской агресии".

Заседание Совбеза ООН, 31 января 2022 года (фото – EPA-EFE/JASON SZENES)

США: Войска РФ и помощь Украине
(постпред США Линда Томас-Гринфилд)

Неудобно – это войска РФ на границе. "Мои российские коллеги отметили, что мы созвали эту встречу, чтобы поставить вас в неудобное положение. Представьте себе, как неудобно было бы вам, если бы 100 000 военных другого государства были размещены на вашей границе. Как сейчас в Украине... Которая уже стала жертвой вторжения".

"Это не театральные постановки. Эта встреча не об отношениях США и России. Эта встреча о безопасности государства-члена ООН", – заверила Томас-Гринфилд.

США провели сотни встреч и переговоров. "И это только за несколько недель. В том числе с участием предстаителей ЕС, консультации с украинскими и европейскими партнерами. Все встречи были частными. Мне кажется, сейчас время говорить уже на публичной платформе".

Украина получила помощи на $5 млрд. "Чтобы помочь украинцам подготовиться к событиям, которые, в том числе по их мнению, очень вероятны. За несколько последних недель мы дали помощи на $2 млн, а всего с 2014 года – на $5 млрд".

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ООН: Эскалация бьет по безопасности в Европе
(замглавы ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло)

Риск агрессии в центре Европы. "Идет опасное наращивание военных сил и средств. Более 100 000 военнослужащих и техники РФ находятся на украинской границе... Российские военные и техника также размещаются в Беларуси перед масштабными военными учениями в феврале – вблизи Украины, Польши и государств Балтии".

НАТО приводит в готовность 8500 солдат. "Страны НАТО планируют направить дополнительные силы в восточноевропейские страны Альянса. НАТО отдало приказ силам в числе 8500 солдат находиться на уровне готовности".

Дипломатия еще может сработать. "Важно, чтобы международное сообщество интенсивнее поддреживала усилия нормандской четверки и ТКГ, для реализации минских соглашений. Мы приветствуем недавнюю встречу советников "четверки" в Париже и их намерение встретиться снова в Берлине".

США: Оценивайте РФ по поступкам. Не по словам
(постпред США Линда Томас-Гринфилд)

На границах Украины – больше 100 000 военных. "Это боевые единицы, единицы спецназначения, которые готовы атаковать. Услышьте меня, пожалуйста. Это наибольшая мобилизация военной силы в Европе за несколько десятилетий. И прямо сейчас, пока мы общаемся, Россия направляет туда новые силы".

РФ расширяет присутствие и в Беларуси. "Перемещены также вооружения на территорию Беларуси. Мы получаем доказательства того, что Россия хочет расширить свое присутствие до 30 000 военных на границе Беларуси, а это всего в 150 км от Киева".

"Если РФ вторгнется в Украину, ни у кого из нас не будет права сказать, что это было абсолютно непредсказуемо, – считает Линда Томас-Гринфилд. – А последствия будут ужасными".

США и ЕС пытаются решить кризис мирно. "Все наши месседжи последовательные и четкие: мы стремимся к миру, к диалогу. Не хотим конфронтации. Но мы будем решительно и быстро действовать, и будем едиными, если РФ нападет на Украину".

"Мы просим оценивать не только то, что Россия говорит, но и то, что она делает. Риски не только для Украины, но и для всех нас, по всему миру".

Представитель США Линда Томас-Гринфилд (фото – ЕРА/JASON SZENES)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Это самое большое скопление войск
(представитель Великобритании Джеймс Кариуки)

Есть два сценария действий РФ. "Это не обычное развертывание, а самое большое военное скопление в Европе за последние несколько десятилетий. По оптимистическому варианту, присутствие этих войск — фактор психологического довления. В худшем сценарии это подготовка к нападению на суверенное государство".

"В 2008 году на заседании Совбеза РФ заявила, что отправляет в Грузию миротворцев. А на деле вторглась в суверенное государство. В 2014-м Россия тут же отрицала присутствие российских войск в Крыму, в то время как ее солдаты занимались аннексией полуострова. Сегодня Россия отрицает, что ее войска угрожают Украине", – напомнил Джеймс Кариуки.

Британия на стороне Украины. "Мы непоколебимы в нашей поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Мы пытаемся установить диалог с Россией... На всех уровнях российской власти... Мы готовы вести конструктивный диалог, если Россия искренне стремится найти дипломатическое решение".

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ФРАНЦИЯ: Россия заплатит высокую цену
(постпред в ООН Франсуа Делатр)

Есть вопросы к намерениям России. "Наращивание военных возможностей на границах суверенного государства вызывает вопросы... Эта страна уже нарушала территориальную целостность Украины в прошлом. Франция... призывает Россию немедленно провести деэскалацию".

Сферам влияния не место в Европе. "Это не предмет переговоров и пересмотра. Понятиям "сфер влияния" не место в 21 веке. Если Россия выберет несоблюдение норм международного права, реакция будет единой и сильной. Это будет иметь серьезные последствия для России. Россия заплатит высокую цену".

КИТАЙ: США нагнетают, НАТО – продукт Холодной войны
(представитель Китая Чжан Цзюнь)

Не понял, зачем США созвали Совбез. "Причина, по которой США созвала встречу – в том, что размещение войск на границах Украины якобы представляет угрозу для международной безопасности и мира. Китай не может поддержать такую точку зрения".

Ведь Россия говорит, что войны не будет. ""РФ неоднократно подчеркивала, что у нее нет планов начинать военные действия. Украина четко заявила, что и ее интересам не отвечает война. В таких условиях какие основания у стрнан говорить, что война возможна?"

Расширение НАТО – вот где проблема. "Проблема, которую сложно обойти. НАТО – продукт Холодной войны... В 21 столетии все стороны должны отказаться от менталитета времен Холодной войны. А обеспокоенность РФ в сфере безопасности должна быть услышаны".

РОССИЯ: Где ваши доказательства?
(представитель Василий Небензя, второе слово)

Запад сам провоцирует эскалацию. "Вы будто призываете к этому, пытаетесь превратить слова в реальность, хотя мы постоянно опровергаем эти обвинения".

И поддерживал "кровавый переворот" в Украине. "Который привел к власти в Киеве националистов, радикалов, русофобов и просто нацистов. Иначе... мы бы и по сей день жили в духе добрососедства... Все, что происходит сегодня — еще одна попытка вбить клин между РФ и Украиной".

Дайте доказательства. "Что РФ хочет напасть на Украину... Обвинений США было достаточно, но ни одного конкретного факта... Откуда взялась цифра в 100 000 военных на границе с Украиной? Мы нигде такую цифру не называли. Почему не услышали заявление господина Зеленского, который просит Запад не нагнетать панику? Почему западные коллеги накачивают Украину оружием?"

Украина должна "говорить с ОРДЛО". "Россия обеими руками за урегулирование. Но для этого нужна воля Киева в полном выполнении минских соглашений, предусматривающих, прежде всего, и прямой диалог с Донецком и Луганском".

Представитель РФ Василий Небензя покидает заседание Совбеза ООН (фото – ЕРА/JASON SZENES)

Ремарка LIGA.net: Перед выступлением Украины поспред России в ООН Василий Небензя покинул заседание Совбеза со словами: "Мы все, что хотели, сказали... Прошу не воспринимать как демарш". Он сослался на запланированную встречу с генсеком.

УКРАИНА: Кремль должен помнить — мы готовы защищаться
(постпред Украины в ООН Сергей Кислица)

Неоспоримый факт: войска на границе и в Беларуси. "Факт в том, что около 120 000 российских войск собраны вдоль границы Украины и в Крыму, а вместе с ВВС и ВМФ их численность достигает 130 000. Российские войска направлены в Беларусь на общие учения. Российский флот начал учения в Черном море с применением десантных, минных кораблей".

"Существенное усиление боевых возможностей российских оккупационных войск на Донбассе – тоже тенденция, которая нас беспокоит. Там до 35 000 военных, из них минимум 3000 штатных военных РФ... Обстрелы, снайперский огонь не прекратились. 12 украинских солдат погибли, 14 ранены с 22 декабря", – отметил Сергей Кислица.

Россия саботирует переговоры ТКГ. "Все это сопровождается отрицанием Россией того, что она является стороной конфликта. Они пытаются навязать прямой диалог с их марионеточными режимами и отказывается вести диалог на политическом уровне".

Верить Кремлю нельзя. "У нас до сих пор нет каких-то адекватных объяснений этих перемещений военных в России. На основе предыдущего опыта мы не верим декларациям РФ, а только практическим действиям и отводу войск от границ".

Вступать ли в НАТО — решать не РФ. "Самая принципиальная позиция для нас: мы имеем право самостоятельно решать вопрс безопасности, вступать в альянсы и объединения, которые Россия не может поставить под сомнение. Украина не поддастся шантажу. Кремль должен помнить: Украина готова защищаться".

Зеленский готов встретиться с Путиным. "Если это позволит избежать применения силы... Если у РФ есть какие-то вопросы к Украине, то лучше встретиться и поговорить, а не приводить солдат на границу и запугивать Украину".

БЕЛАРУСЬ: Учения с РФ не угрожают Украине
(представитель Беларуси Валентин Рыбаков)

С Россией просто "проверят боеготовность". "С учетом непростой ситуации руководители Беларуси и РФ приняли решение провести совместные мероприятия (учения), чтобы оценить уровень боеготовности вооруженных сил". "Во время учений военные отрабатывают охрану важных объектов, обеспечение обороны против возможной агрессии и антитеррористические меры по безопасности союзного государства РФ и Белоруссии".

Утверждает, что учения – оборонные. "У нас часто есть регулярные учения, которые всегда носят только оборонительный характер и не создают никакой угрозы ни для соседних стран, ни для стран ЕС".

И цитирует диктатора Лукашенко. "Как сказал на днях... Лукашенко, война возможна только в двух случаях: при нападении на Беларусь или при нападении на нашего союзника, Российскую Федерацию".

ПОЛЬША: Мы не можем хранить молчание
(постпред Кшиштоф Щерский)

"Мы не можем хранить молчание, поскольку происходящее по соседству с нами является серьезной угрозой международному миру и безопасности. Обострение вокруг Украины является, к сожалению, закономерностью на фоне тех прецедентов, которые создает агрессия России в разных местах – Приднестровья, войны России против Грузии, оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины".

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"Неудобно – это 100 000 войск РФ на границе". Срочное заседание Совбеза ООН – за 5 минут

специальный корреспондент Liga.net
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