Невидимые герои беларуской революции, коррупция на энергорынке. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

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Сегодня четверг, 20 августа. Температура от +17 до +32, курс доллара 27.59

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Семь человек, которые расшатали режим Лукашенко, или Невидимые герои беларуской революции

Полотно беларуской революции выглядит стихийным, но соткано тысячами рук. Мы выбрали всего несколько героев этих событий, чтобы показать вам лицо протеста. Семь человек, вклад которых, наряду с тысячами других людей, уже стал частью европейской истории. Тарайковский, Путило, Колесникова - узнайте, кто эти люди, создавшие сопротивление, жертвуя всем, включая жизнью. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Топ-3 коррупционных схем в энергетике и их фигуранты. Отчет НАБУ

Пока государство будет определять правила игры в энергетике, у Национального антикоррупционного бюро будет работа. Вчера ведомство назвало топ-"темы" в энергорынке за 2012-2018 годы. Убыток государства - 3 млрд. И это точно не конец истории. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Это Carma. Украинский стартап оценивает кредитоспособность миллионов жителей Африки и Азии

В развивающихся странах банковскими услугами часто пользуется меньшая часть населения (на то они и развивающиеся). Это создает проблемы для финансовых компаний: как оценить кредитоспособность человека, если у него нет кредитной истории? В ход идет анализ всех доступных данных. Свой скоринг предлагают мобильные операторы — по тому, как часто человек общается, перемещается и сколько тратит на связь, можно косвенно оценить его экономическую активность. Есть компании, оценивающие кредитный рейтинг на основе цифрового следа человека.



Украинская компания Carma зашла на этот рынок в Африке и Юго-Восточной Азии, создав маркетплейс данных для кредитного скоринга. На нем могут продавать данные о своих пользователях, например, операторы мобильной связи или поставщики электроэнергии. Покупатели данных — кредитные организации. За один запрос покупатель платит $0,75, из них $0,25 получает продавец, $0,50 — маркетплейс. Перспективный растущий рынок, интересный продукт, экспансия украинского бизнеса на развивающиеся рынки — хорошая история, будем наблюдать. Больше по ссылке.

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