Независимая журналистика – это ваша свобода. Поддержите ее

Когда Украина только вырвалась из Советского Союза, никто по-настоящему не знал, что делать с полученной свободой, правами, возможностями.

С годами мы осознали ценность свободы. Она стала нашей неотъемлемой частью. Качественные СМИ научились бороться за права человека, за права бизнеса. Мы вместе с вами отстаивали свободу выбирать власть и право народа ее свергать. Мы защищали страну от оккупанта, когда российский авторитаризм угрожал покончить с украинской демократией не только танками, но дезинформацией и ложью.

Свобода невозможна без независимых качественных медиа. На примере авторитарных России и Беларуси мы увидели альтернативу. Если бы украинские независимые медиа опустили руки, перестали объективно доносить важную информацию, мы бы стали страной-концлагерем. Сегодня это очевидно, как никогда.

Независимая журналистика –кость в горле тиранов. Независимые медиа – ключевой элемент развития гражданского общества. Независимые медиа – это ваша безопасность, ваши права, ваша свобода.

Сейчас – правильный момент, чтобы поддержать независимые СМИ.

Нажмите сюда, чтобы поддержать LIGA.net

Нажмите сюда, чтобы поддержать беларусское издание Nexta



Спасибо вам!

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.