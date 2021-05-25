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Независимая журналистика – это ваша свобода. Поддержите ее

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Независимая журналистика – это ваша свобода. Поддержите ее - Фото
Протесты в Беларуси, август 2020 года (фото - ЕРА)
25.05.2021, 19:05

Украина не превратилась в Россию и Беларусь, потому что у нас есть независимая журналистика. От вас зависит, будет ли она существовать и дальше

Когда Украина только вырвалась из Советского Союза, никто по-настоящему не знал, что делать с полученной свободой, правами, возможностями.

С годами мы осознали ценность свободы. Она стала нашей неотъемлемой частью. Качественные СМИ научились бороться за права человека, за права бизнеса. Мы вместе с вами отстаивали свободу выбирать власть и право народа ее свергать. Мы защищали страну от оккупанта, когда российский авторитаризм угрожал покончить с украинской демократией не только танками, но дезинформацией и ложью.

Свобода невозможна без независимых качественных медиа. На примере авторитарных России и Беларуси мы увидели альтернативу. Если бы украинские независимые медиа опустили руки, перестали объективно доносить важную информацию, мы бы стали страной-концлагерем. Сегодня это очевидно, как никогда.

Независимая журналистика –кость в горле тиранов. Независимые медиа – ключевой элемент развития гражданского общества. Независимые медиа это ваша безопасность, ваши права, ваша свобода.

Сейчас – правильный момент, чтобы поддержать независимые СМИ.

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