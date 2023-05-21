Ночь сбитых "Кинжалов", G7, коррупция в Верховном Суде, F-16 для Украины: новости недели

Зеленский встретился с Байденом, состоялся саммит G7, массированный удар "Кинжалами", руководство Верховного Суда подозревают в коррупции, Бахмут уничтожен, Россия потеряла более 200 000 солдат, коалиция истребителей для Украины, президентские выборы в Турции. Обзор LIGA.net .

Встреча Зеленского и Байдена в Хиросиме

Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом на полях саммита стран G7 в Японии.

Во время встречи Зеленский поблагодарил Байдена за финансовую помощь Украине со стороны США и за объявленный американским президентом новый пакет военной помощи на сумму $375 миллионов.

Отдельно президент Украины отметил решение президента США поддержать международную авиационную коалицию. Стороны обсудили поддержку США совместных с союзниками усилий по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, таких как F-16.

Обсуждение также касалось усиления обороны системами ПВО для защиты от российских ракет и дронов.

Также на встрече главы государств говорили о дальнейшем усилении оборонных способностей Украины, возможности реализации украинской "формулы мира" и предстоящем восстановлении Украины.

Зеленский отметил важность получения гарантий безопасности для Украины до вступления в НАТО.

Байден заверил Зеленского в готовности США продолжать военную поддержку для защиты Украины от России.

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