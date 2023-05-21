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21.05.2023, 20:00
Ніч збитих "Кинджалів", G7, корупція у Верховному Суді, F-16 для України: новини тижня
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Зеленський зустрівся із Байденом, відбувся саміт G7, масований удар "Кинджалами", підозри в корупції щодо керівництва Верховного Суду, Бахмут знищено, Росія втратила понад 200 000 солдатів, коаліція винищувачів для України, президентські вибори у Туреччині. Огляд LIGA.net.

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Зустріч Зеленського та Байдена у Хіросімі

Фото: пресслужба Офісу президента
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом на полях саміту країн G7 у Японії.

Під час зустрічі Зеленський подякував Байдену за фінансову допомогу Україні з боку США та за оголошений американським президентом новий пакет військової допомоги на суму $375 мільйонів.

Окремо президент України відзначив рішення президента США підтримати міжнародну авіаційну коаліцію. Сторони обговорили підтримку США спільних із союзниками зусиль щодо підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, таких як F-16.

Обговорення також стосувалося посилення оборони системами ППО для захисту від російських ракет і дронів.

Також на зустрічі глави держав говорили про подальше посилення оборонних спроможностей України, можливість реалізації української "формули миру" та майбутню відбудову України.

Зеленський наголосив на важливості отримання гарантій безпеки для України до вступу в НАТО.

Байден запевнив Зеленського у готовності США продовжувати військову підтримку для захисту України від Росії.

Читайте також: Тема дня | "Байден розвіяв наратив New York Times". Як Зеленський з'їздив на саміт G7 та що з F-16




Спеціальний кореспондент LIGA.net
Євгенія Мазур
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Теги: Джо Байден, війна, ракети, військова допомога, авіація, корупція, Всеволод Князєв, бахмут, F-16, Володимир Зеленський, система ППО Patriot, вибори в Туреччині
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